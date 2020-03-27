Стали известно, что коронавирусом заболел работник "Северстали" и его жена

27 Март 2020 2020-03-27T14:12:46+03:00

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Информация о том, что в Вологодской области зарегистрировано два больных коронавирусом, появилась утром 27 марта.

Как стало известно, заболевший сотрудник работал в Череповце на "Северстали". Там уже приняты беспрецедентные меры безопасности.

Как сообщила пресс-служба предприятия, работник изолирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Второй заболевший - его жена.

"Это один из сотрудников "Северстали", который приехал из Москвы в командировку в Череповец, и его жена. Круг контактов заразившихся определен, они изолированы, проводятся тесты. Пострадавший не контактировал напрямую с производственным персоналом", - цитирует сообщение РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU