Стали известно, что коронавирусом заболел работник "Северстали" и его жена
Информация о том, что в Вологодской области зарегистрировано два больных коронавирусом, появилась утром 27 марта.
Как стало известно, заболевший сотрудник работал в Череповце на "Северстали". Там уже приняты беспрецедентные меры безопасности.
Как сообщила пресс-служба предприятия, работник изолирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Второй заболевший - его жена.
"Это один из сотрудников "Северстали", который приехал из Москвы в командировку в Череповец, и его жена. Круг контактов заразившихся определен, они изолированы, проводятся тесты. Пострадавший не контактировал напрямую с производственным персоналом", - цитирует сообщение РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU