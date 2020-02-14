Абоненты Tele2 чаще всего ищут любовь в Tinder

В преддверии самого романтичного дня зимы – 14 февраля – оператор Tele2 провел исследование и выяснил, кто чаще всего и где ищет вторую половину в режиме онлайн. Выяснилось, что абоненты Tele2 предпочитают в основном Tinder и Badoo.

- Среди клиентов данных сервисов 74% отдают предпочтение Tinder, - рассказали аналитики компании. - Более 28%пользователей этого приложения проживают в Москве, пользователей Badoo в столичном регионе около 15%. Интересно, что среди абонентов Tele2 чаще всего, как в Tinder, так и в Badoo, регистрируются мужчины – 51%. При этом в среднем трафика на одного клиента Badoo приходится больше – 16 Гб в месяц, тогда как в Tinder этот показатель составляет около 15 Гб.

Также исследование показало, что пользователи Tinder и Badoo чаще всего посещают Турцию, Украину, Белоруссию, Казахстан и Таиланд. В список самых популярных стран для путешествий у клиентов Tinder также вошли Италия, Испания, Германия и Кипр, а у пользователей Badoo – Узбекистан, Армения, Таджикистан и Азербайджан.

Также в преддверии Дня Святого Валентина Tele2 проанализировала предпочтения клиентов сервиса Tele2 TV. Традиционно перед 14 февраля пользователи чаще выбирают для просмотра романтические и мелодраматические ленты. Первое

место занимает российский телесериал «Бывшие». На втором месте рейтинга теледебют театрального режиссера Константина Богомолова «Содержанки». Следующую строчку занимает классика романтического кино – «Секс в большом городе».