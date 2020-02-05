Только каждая шестая жалоба в вологодское Управление ФАС признана обоснованной

Традиционно конец января- начало февраля для органов власти является временем подведения итогов работы за прошедший год. Об итогах работы в 2019 году, о наиболее значимых делах Вологодского УФАС России мы беседуем с руководителем УФАС Наталией Мерзляковой.

- Наталия Валерьевна, как часто нарушается закон о контрактной системе в сфере закупок?

- В 2019 году в рамках контроля закупок в УФАС поступило 352 жалобы от участников закупок, по которым было принято 303 решения и выдано 50 предписаний. Из общего количества рассмотренных жалоб признаны обоснованными только 62 жалобы.

Если в прошлом году больше всего жалоб поступало на органы местного самоуправления (районные и городские администрации), то в этом году чаще всего участники закупок жаловались на действия бюджетных учреждений и областных департаментов – на них поступило 190 жалоб. 118 жалоб поступило на муниципальных заказчиков, 44 - территориальные органы федеральных органов власти.

В результате рассмотрения жалоб и проведения внеплановых проверок при рассмотрению жалоб выявлено 66 закупок с нарушениями. Больше всего нарушений (34) допустили муниципальные заказчики.

- Какие заказчики чаще всего допускают нарушения?

- К сожалению, как и в предыдущие годы, основная часть нарушений выявляется в действиях муниципальных заказчиков. Главная причина здесь в отсутствии грамотных кадров. Мало в каком муниципалитете есть специализированные структурные подразделения; как правило, обязанности по работе с размещением муниципального заказа возлагаются на юристов, бухгалтеров или других специалистов. Но сфера муниципального заказа очень специфическая, здесь требуются специальные знания, кроме того, нормативно-правовая база постоянно меняется. Поэтому нужно постоянно повышать квалификацию. И совмещение работы по муниципальному заказу, например, с обязанностями бухгалтера, или с обязанностями директора школы, ни к чему хорошему не приводит.

- На что чаще всего жалуются участники закупок?

- Большое количество жалоб участников закупок поступает на закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также на закупки при проведении строительных работ, в том числе на капитальный ремонт.

Наибольшее количество нарушений в сфере закупок за истекший период выявлено при осуществлении закупок на выполнение ремонтно-строительных и монтажных работ (29 жалоб признано обоснованными и частично обоснованными), поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования (16 жалоб признано обоснованными и частично обоснованными).

Основными нарушениями при проведении закупок на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий, как и в 2018 году, являются слишком подробное описание товара, технические характеристики которого в своей совокупности соответствуют товару только одного производителя. Второе по частоте нарушение - неправомерное отклонение заявки участника закупки от участия в процедуре определения поставщика.

- Как часто случается необоснованный отказ от заключения контракта?

- На любом рынке, к сожалению, встречаются недобросовестные игроки. Поставщиков, отказавшихся от заключения контракта или не исполнивших свои обязанности, Вологодское УФАС России вносит в Реестр недобросовестных поставщиков. Только за последний год Управлением включено в РНП 38 организаций. Сведения вносятся в реестр на два года, причем, действуют не только в отношении самой организации, но и учредителей и руководителей.

Хочу отметить, что при рассмотрении заявлений о внесении в реестр недобросовестных поставщиков в настоящее время ФАС придерживается неформализованного подхода. При принятии решения о включении поставщика (исполнителя) в РНП учитывается прежде всего наличие умысла на уклонение от подписания контракта по результатам процедуры либо от исполнения контракта, добросовестность участника закупки (исполнителя по контракту) и наличие неблагоприятных последствий указанных действий ( или бездействия).

- С какими проблемами чаще всего обращались граждане, какие виды нарушений преобладают?

- Антимонопольный орган контролирует соблюдение порядка подключения к электрическим, газораспределительным сетям, сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Наибольшее количество обращений приходит от граждан, которые жалуются на сетевые компании (чаще всего на электросети). В последние 3 года в связи с жилищным строительством начался небольшой поток жалоб на газорасределительные организации.

В 2019 году поступило 62 заявления физических и юридических лиц на действия сетевых компаний. Такие заявления мы рассматриваем в рамках административного делопроизводства. По статье 9.21 КоАП в 2019 году возбуждено 48 дел, из них 44 дела возбуждено в отношении сетевых компаний в сфере электроэнергетики.

Вынесено 32 постановления о наложении административного штрафа на общую сумму 1 млн. 770 тыс. руб. Наиболее распространенными нарушениями являются нарушение сроков технологического присоединения, навязывание организацией заявителю услуг и обязательств, не предусмотренных Правилами технологического присоединения и необоснованный отказ или уклонение от заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Ответственность за нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения) установлена Статьей 9.21 КоАП РФ – и предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 40 тысяч рублей. Постоянные правонарушители в этой сфере: ОАО «ВОЭК» и ПАО «МРСК Северо-Запада.

- Какие значимые дела рассматривались вологодским антимонопольным органом в минувшем году?

- В конце 2019 года областным Управлением внутренних дел возбуждено уголовное дело по заявлению Вологодского УФАС России о факте выявленного картеля в сфере здравоохранения.

Наши сотрудники выявили и сумели доказать картельный сговор между тремя фирмами - ООО «ИНТЕР-ФАРМ», ООО «М.Ф.С.ПАРТНЕРЫ» и ООО «ПРОФЭКСПЕРТ». Эти три фирмы были признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Нарушение выразилось в реализации антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен при участии в торгах.

Данные хозсубъекты совместно участвовали в государственных закупках в сфере здравоохранения. Предметом закупок являлись поставки медицинских изделий, инструментов, оборудования и расходных материалов для нужд медицинских учреждений Вологодской области.

Действия ООО «ИНТЕР-ФАРМ», ООО «М.Ф.С.ПАРТНЕРЫ» и ООО «ПРОФЭКСПЕРТ» квалифицированы как картельное соглашение, направленное на поддержание цен на торгах. В настоящее время ведется уголовное расследование.

- Наталия Валерьевна, какие нарушения были выявлены в сфере контроля рекламы?

- В управление поступило 172 заявления о признаках нарушения Федерального закона №38-ФЗ «О рекламе». Было возбуждено 20 дел, выявлено 16 нарушений Закона о рекламе.

В этом году выявлены следующие нарушения рекламного законодательства: 6 случаев распространения недостоверной рекламы, в 4 случаях рекламная продукция распространялась в СМИ без указания возрастной категории, на которую она направлена.

Также выявлены нарушения при рекламе займов, при размещении рекламы алкоголя, при рекламе о привлечении денежных средств граждан в строительство, реклама на платежных документах.

- Как простому вологжанину можно подробнее ознакомиться с работой антимонопольного органа?

- У нас есть свой официальный сайт vologda.fas.gov.ru, где мы регулярно выкладываем новости о всех интересных делах и событиях, которые у нас происходят. Кроме того, чтобы быть более открытыми для общества и давать оперативную информацию о нашей деятельности, мы на протяжении последних нескольких лет проводим обсуждения нашей правоприменительной практики. Раз в квартал Вологодское УФАС проводит публичные слушания, на которые может прийти любой желающий и задать свой вопрос.