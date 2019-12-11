Новое отделение открылось в вологодской больнице для осуждённых

В межобластной больнице для осужденных № 10 открыли новое отделение. Торжественное мероприятие по этому поводу прошло во вторник, 10 декабря. В нём приняло участие руководство УФСИН России по Вологодской области во главе с начальником Владиленом Демьяновым. Он осмотрел палаты для проживания осужденных, оценил медицинское оснащение больницы и проверил соответствующую документацию.

Гости осмотрели палаты для проживания осужденных (Фото: Пресс-служба УФСИН России по Вологодской области)Фото: Из архива KP.RU

Напомним, что межобластная больница для осуждённых № 10 находится в Вологде на Советском проспекте, 73. В ней проходят лечение осуждённые из всех исправительных учреждений области, а также те, кто едет транзитом через наш регион. В больнице им оказывают кардиологическую, хирургическую, гастроэнтерологическую, пульмонологическую помощь и даже делают небольшие полосные операции. Учреждение расположено в здании бывшего губернского Тюремного замка. В этом году больница отмечает свой юбилей – 195 лет со дня основания.

Здесь будут проходить лечение хирургические и терапевтические больные (Фото: Пресс-служба УФСИН России по Вологодской области)Фото: Из архива KP.RU

Несмотря на солидный возраст, учреждение отвечает всем современным требованиям. В здании делается своевременный ремонт, закупается современное медицинское оборудование.

Торжественное открытие завершилось общим осмотром учреждения (Фото: Пресс-служба УФСИН России по Вологодской области)Фото: Из архива KP.RU

Добавим, что в новом отделении межобластной больницы для осужденных № 10 будут проходить лечение хирургические и терапевтические больные. Торжественное открытие завершилось общим обходом объектов учреждения.