195 лет исполнилось вологодской больнице для осуждённых

195-летний юбилей отмечает вологодская больница для осуждённых. Именно столько исполнилось зданию медучреждения. Корреспондент «Комсомольской правды» посетила больницу и оценила условия, в которых проходят лечение отбывающие наказание.

Межобластная больница № 10 УФСИН России по Вологодской области находится на Советском проспекте, 73. Она располагается в здании бывшего губернского Тюремного замка. Как раз оно и было построено в 1824 году. Его возвели по причине того, что предыдущий деревянный острог сильно обветшал. Кроме того, было не очень удобно водить острожников на религиозные церемонии в церковь. Именно поэтому новый каменный замок сделали со своей домовой церковью. Стоит отметить, что после строительства его посетил император Александр I.

Больница располагается в здании бывшего тюремного замкаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Долгое время здание использовалось как Губернская тюрьма для проживающих в Вологодской губернии. И лишь с 60 года уже 20-го века учреждение стало больницей для осужденных. Тогда она была рассчитана на 120 человек. Первым руководителем медучреждения для осуждённых стал подполковник внутренней службы, врач-рентгенолог Борис Коган. Почти через 20 лет работы лечебное учреждение расширилось до 300 коек. А в 1995 году в учреждении стали лечить тех, кому смертную казнь заменили на пожизненное лишение свободы.

Сегодня межобластная больница № 10 УФСИН России по Вологодской области рассчитана на 230 осуждённых. В настоящее время её наполняемость 125 человек.

Первым руководителем учреждения стал Борис КоганФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Осужденные к нам поступают со всей области. В каждом исправительном учреждении региона функционирует медицинская часть, где оказывается первая необходимая помощь. Но бывают случаи, когда требуется более серьёзное вмешательство, например, хирургическое, то есть, когда осуждённому нужно сделать операцию, его сразу везут к нам. Когда возникает какая-то сложная ситуация, то для дальнейшего лечения присылают к нам. Также туберкулезных больных, например, направляют сюда в нашу больницу», - пояснил начальник ФК ЛПУ МБ-10 УФСИН России по Вологодской области Александр Юхненко.

В состав больницы входит четыре отделения. Инфекционное рассчитано на 25 человек, 110 коек в туберкулёзном, 40 в хирургическом и 55 коек в терапевтическом. Медицинскую помощь в учреждении получают осуждённые со всеми видами режимов. Также в учреждении проходят лечение те, кто едет через нашу область в колонии других регионов, и содержащиеся в СИЗО.

В больнице проходят лечение осужденные со всеми видами режимовФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Больница оказывает медицинскую помощь практически по всем основным направлениям, то есть это терапевтическое, которое включает в себя кардиологическую, гастроэнтерологическую, пульмонологическую помощь. Также оказываем хирургическую помощь – от мелких амбулаторных до полостных оперативных вмешательств, в том числе оказываем экстренную помощь. Мы работаем с лор-больными, офтальмологическими больным, дерматовенерологическая помощь оказывается. На особом сейчас контроле стоят больные ВИЧ-инфицированные. В прошлом году их было около 600 по всем учреждениям. Особое внимание уделяется в плане назначения РВТ-терапии, то есть противовирусной терапии. Также занимаемся туберкулезными больными. Можно отметить, что туберкулез в нашей системе идет к снижению довольно хорошими темпами», - рассказала «Комсомольской правде» и.о. заместителя начальника ФК ЛПУ МБ-10 УФСИН России по Вологодской области по лечебным вопросам Елена Стукова.

Учреждение оснащено всем необходимым оборудованиемФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Для оказания перечисленных видов медицинской помощи больница оснащена всем необходимым оборудованием.

«Я в больнице первый раз. У меня была травма ноги, приехала сюда для проведения операции. Операцию сделали, поставили пластину, сейчас нужно разрабатывать ногу. Мне нравятся условия в медучреждении, нравится, как кормят, как обслуживают врачи. Они делают всё возможное. И само обращение вежливое, уважительное. Ещё где-то месяц мне здесь нужно находиться», - поделилась впечатлениями одна из осуждённых, проходящая лечение в больнице.

Функционирование больницы осуществляется за счёт отряда хозобслуживанияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Когда больным необходима высокотехнологичная медицинская помощь, то их направляют в гражданские медучреждения. В настоящее время МБ-10 на договорной основе сотрудничает с Вологодской областной клинической больницей № 1, также с офтальмологической больницей и первой городской. Так же в учреждении решают и проблему нехватки врачебных кадров.

«У нас есть специалисты, которые работают на постоянной основе, то есть это их основное место работы, а есть так называемые совместители, то есть они работают в гражданском здравоохранении, а к нам приходят оказывать по совместительству медицинскую помощь. К ним относится, например, эндоскопист, стоматолог-хирург, лор», - пояснила Елена Стукова.

В ближайшее время откроется новое отделениеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Функционирование медучреждения осуществляется за счёт отряда хозяйственного обслуживания. Сегодня в нем содержатся 23 человека. Это осуждённые, отбывающие наказание на общем режиме. Они трудоустроены и работают санитарами, сантехниками, электриками, поварами, сварщиками.

В ближайшее время в межобластной больнице № 10 состоится важное событие – откроется новое отделение для хирургических и терапевтических больных.