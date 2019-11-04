Очередная встреча прошла в кооперативе «Окружной»

Состоялась очередная встреча членов гаражно-строительного кооператива «Окружной». Редакция «Комсомольской правды» продолжает следить за ситуацией в этом ГСК. Напомним, в начале октября налоговая служба подала заявление о признании кооператива банкротом. Поводом для этого послужила его большая задолженность по налогам за землю. Для большинства собственников гаражей, а их в кооперативе, более 1200, это стало неожиданностью. Для того, чтобы найти выход из возникшего положения, они решили регулярно проводить встречи членов ГСК, на которых был разработан план действий.

В кооперативе накопились долги не только по налогам за землю, но и по платежам за электричествоФото: Из архива KP.RU

По итогам первых двух встреч владельцам гаражей предложили приступить к погашению имеющейся задолженности. Стоит отметить, кроме налогов за землю, ГСК накопило долги по платежам за электричество. Расчётный счет кооператива в банке арестован. Квитанции для оплаты собственники гаражей смогли получить на общей встрече.

Встречи проводятся регулярноФото: Из архива KP.RU

«Люди активно платят, уже 100 человек внесли деньги. Это всего за неделю. Даже если по 2000 рублей, то, получается, тысяч 200 от задолженности закрыли. Я узнавал в налоговой, процедура банкротства начинается с долга более 300 тысяч рублей, то есть нам необходимо хотя бы до этой суммы дойти», - пояснил один из членов ГСК «Окружной» Станислав Ровенский.

Кроме ликвидации долгов, собственники гаражей решили избрать нового председателя. По их словам, работой существующего руководства они не довольны.

Каждый смог получить квитанцииФото: Из архива KP.RU

«У нас было законное руководство и правление. Но организовалась группа людей, которые начали на председателя писать в следственный комитет, прокуратуру, в суды. В результате руководство ушло, а эти люди устроили голосование в каких-то своих гаражах, каким-то образом набрали 500 голосов и поставили своего председателя. Но его за год никто ни разу не видел. Правление не работает, двери закрыты, свет отключили, деньги, которые мы платили, как членские взносы, куда-то исчезли. Я считаю, что дело только в руководстве, поэтому нам нужно выбрать нового председателя и вытаскивать кооператив из долговой ямы, - высказал своё мнение член ГСК «Окружной» Алексей Жохин.

«Развели бардак. Думаю, что это не вина народа, это всё идёт от правления. У меня уже много лет в этом кооперативе гараж, платим всегда исправно, но такая ситуация впервые возникла, никогда раньше такого не было. Я думаю, что нужно всем сейчас заплатить и всё решится», - рассказала корреспонденту КП собственница гаража в «Окружном» Нина Иванова.

В ГСК проходит заочное голосование за нового председателяФото: Из архива KP.RU

Параллельно с квитанциями на оплату задолженности пришедшие на встречу смогли взять бюллетень и проголосовать за нового кандидата на должность председателя.

«Считаю, что в кооперативе полный бардак. Я первый раз пришла на собрание. Непонятно, почему всё это происходит, куда деваются деньги людей, почему от нас прячется правление, почему действующий председатель не приходит на встречи, не берёт трубки. Все жалуются на то правление, которое существуют сейчас. Нужно выбирать нового председателя, гасить долги, выбирать доверенных лиц. Это нормальный вариант», - поделилась мнением Полина Солонникова.

На встрече решили выбрать ответственных в каждой линии гаражейФото: Из архива KP.RU

На прошедшей встрече членов гаражно-строительного кооператива решили выбрать ответственных в каждом ряду гаражей. В ГСК «Окружной» 27 линий, потому необходимо избрать 27 человек, которые в дальнейшем будут включены в правление ГСК.

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