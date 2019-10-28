Члены гаражного кооператива «Окружной» пытаются избежать банкротства

Члены гаражно-строительного кооператива «Окружной» разработали план действий для того, чтобы избежать его банкротства. Он был озвучен на второй встрече владельцев гаражей, которая состоялась 26 октября. В ней приняли участие около 230 человек. «Комсомолка» продолжает следить за ситуацией в гаражно-строительном кооперативе «Окружной». Напомним, что в начале октября налоговая служба подала иск в арбитражный суд Вологодской области о признании этого ГСК банкротом. Поводом для таких действий стала задолженность «Окружного» по налоговым сборам за землю в размере более 600 тысяч рублей.

Во второй встрече членов кооператива приняло участие около 230 человекФото: Из архива KP.RU

Стоит отметить, что в кооперативе около 1200 гаражей, большинство из которых были приобретены собственниками ещё в советское время. О том, что ГСК погряз в долгах и находится на грани банкротства, большинство владельцев гаражей не знали. Именно с целью их информирования инициативная группа членов «Окружного» и проводит встречи.

«На прошлую встречу ходил мой супруг, теперь я пришла с целью узнать, что дальше будет происходить с нашим кооперативом, чтобы мы не лишились своего имущества, чтобы не лишились гаража. С тех пор, как наш прошлый председатель ушёл, в кооперативе происходит что-то непонятное. Мы всегда платили взносы, всё было хорошо. А в последнее время и территория не убирается, и электричества нет, видеонаблюдение, я так понимаю, тоже отключили», - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» собственница гаража в «Окружном» Наталья Каменёва.

У ГСК "Окружной" большие долги по налогам за землю, платежам за газ, тепло и электроэнергиюФото: Из архива KP.RU

В настоящее время расчётный счет ГСК в банке арестован. Кроме долгов по налогам, у кооператива серьёзная задолженность по другим платежам: за газ, тепло и электроэнергию, последняя в нём отсутствует уже в течение полугода. Общая сумма долга в «Окружном» более двух миллионов рублей. На первой встрече собственников было предложено создать спецсчет, на который планировали перечислять деньги для погашения только налоговой задолженности. Это позволило бы решить вопрос с заявлением о банкротстве. Однако, как выяснилось, это не выход из ситуации, поскольку при открытии спецсчёта он также будет арестован.

Ещё одна проблема ГСК в том, что в нём нет председателя, который способен руководить всем процессом и принимать эффективные решения. Нынешний ещё летом отошёл от дел кооператива.

Счет ГСК в банке арестованФото: Из архива KP.RU

«Председатели у нас меняются, один ушел, второго выбрали. И как-то всё непонятно. Он, почему-то, не работает. Даже в правлении его никто не видел ни разу. Дверь заперта.Мы не голосовали за него, кто-то другой за него голосовал», - рассказал один из членов ГСК.

«Я считаю, что нужно председателя избрать из членов кооператива, чтобы кооператив существовал, чтобы он не банкротился. Предыдущий председатель был, так вот он меня устраивал. При нём было чисто, гаражи убирались, всё было нормально. А нынешнего председателя я не знаю, не понимаю его. Но, честно говоря, при нём стал бардак в кооперативе», - пояснил собственник гаража Владимир Веселовский.

В ходе встречи всем собравшимся были предложены пути выхода из сложившейся ситуации. Основное решение – как можно быстрее погасить имеющуюся задолженность гаражно-строительного кооператива. Для этого владельцам гаражей предложили оплатить по квитанциям сумму 3000 рублей.

Владельцам гаражей предложили оплатить по квитанциям сумму 3000 рублейФото: Из архива KP.RU

«Будем погашать долг напрямую на основной счет в налоговую. У нас ещё до сих пор с некоторых членов кооператива не собран членский взнос за 2018 год. За стандартный гараж площадью 24 квадратных метра в 2018 году был взнос 2000 рублей. Плюс целевой взнос 1310, всё вместе получается, грубо говоря, 3300. Мы округлили. Так в дальнейшем будет проще посчитать», - пояснил кандидат на должность председателя ГСК Станислав Ровенский.

В начале октября налоговая подала иск о банкротстве гаражного кооперативаФото: Из архива KP.RU

«Это добровольная, так сказать, финансовая помощь кооперативу для того, чтобы выжить, а фактически, чтобы сохранить свою собственность. Когда долги будут погашены и с нас снимут все ограничения, все эти платежи будут учтены в последующих взносах. Тем, кто заплатил побольше, деньги будут возвращены. Это всё в рабочем порядке, то есть это кооперативу в долг. Это дело сугубо добровольное», - рассказал «Комсомолке» один из владельцев гаражей Николай Беляков.

Вместе с квитанциями каждый участник встречи мог взять бюллетень заочного голосованияФото: Из архива KP.RU

Для оплаты все желающие получили квитанции. Деньги необходимо вносить по двум направлениям: на расчетный счет кооператива и на счёт налоговой инспекции. Все эти платежи в будущем будут учтены.

«У меня в кооперативе два гаража. Сначала у нас отключили свет, мы стали интересоваться, что происходит. И выяснилось, что большие долги за электричество. Хотя, мы, например, все взносы всегда платим, квитанции даже сейчас с собой. Теперь буду платить повторно, потому что нужно как-то из ситуации выходить. В настоящее время главное решить вопросы с долгами, а потом уже будем разбираться, кто виноват, с кого это всё требовать», - поделилась с корреспондентом «Комсомольской правды» Наталья Киселёва.

Встречи собственников ГСК "Окружной" будут проходить регулярноФото: Из архива KP.RU

Вторую проблему ГСК с отсутствием председателя собственники решают параллельно. В кооперативе идёт заочное голосование за нового кандидата на эту должность Станислава Ровенского. Владельцы гаражей в «Окружном» решили проводить встречи регулярно. Так, следующая состоится в субботу, 2 ноября. По всем вопросам можно обращаться в официальную группу кооператива, а также в его самый первый гараж.