Более тысячи вологжан могут потерять свои гаражи

Члены гаражно-строительного кооператива «Окружной» могут потерять свои гаражи. В Арбитражном суде Вологодской области рассматривается иск о признании этого ГСК банкротом. Истцом в деле выступает налоговая служба. Владельцы гаражей, обеспокоенные сложившейся ситуацией, обратились в редакцию «Комсомольской правды». Корреспондент КП посетила собрание членов ГСК «Окружной», а также пообщалась с его руководством.

Этот гаражно-строительный кооператив занимает площадь около семи гектаровФото: Из архива KP.RU

Этот гаражно-строительный кооператив находится на Окружном шоссе между строительным гипермаркетом и многоэтажками нового микрорайона. Точный юридический адрес: Окружное шоссе, 18а. В ГСК входит около 1200 гаражей, многие владельцы приобретали их ещё во времена Советского Союза. В общем, «Окружной» занимает довольно приличный кусок земли, общая площадь которого семь гектаров.

Именно на территории ГСК и решено было провести собрание. Поводом для срочного сбора членов кооператива стала новость о поданном в суд заявлении из налоговой о признании «Окружного» банкротом. Информация об этом деле появилась в социальных сетях. Встречу организовали в срочном порядке буквально за пару дней, также через соцсети оповестив людей. В итоге на неё пришло более 150 человек.

Узнав о возможном банкротстве, владельцы гаражей организовали встречуФото: Из архива KP.RU

«Прошел слух по банкротству кооператива. Люди заволновались, собрались, надо поговорить, обсудить, что делать дальше, наметить план действий. Такой момент, что сейчас все могут потерять всё, из-за банкротства кооператива могут лишиться гаражей. Точное число гаражей в нашем кооперативе никто не знает, руководство не информирует нас об этом, оно вообще отстранилось от дел. Новость о банкротстве стала для нас неожиданностью», - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» собственник одного из гаражей в ГСК «Окружной» Николай Беляков.

Всех пришедших внесли в списокФото: Из архива KP.RU

Организаторы встречи составили список всех пришедших. Члены кооператива поставили свои подписи и указали контактные данные. Далее перешли непосредственно к обсуждению проблемы. И как выяснилось, многие из присутствующих даже не подозревали о её масштабах. Дело в том, что в настоящее время у гаражно-строительного кооператива «Окружной» серьёзный долг по налоговым сборам за землю, платежам за газ, тепло и электроэнергию. Его общая сумма около двух миллионов рублей. Из них задолженность по налогам чуть более 600 тысяч. Именно она и стала поводом для заявления налоговиков о банкротстве ГСК в арбитражный суд.

«642 тысячи – это земельный налог плюс пени и штрафы, которые нужно заплатить для того, чтобы сняли вопрос по банкротству. Какой есть вариант? Если мы просто внесем эти деньги на расчетный счёт кооператива, то их снимут пропорционально кассовым поручениям. Есть вариант открыть спецсчет к основному счету и направлять туда деньги именно на погашение налоговой задолженности для того, чтобы сняли банкротство.

Задолженность кооператива по налогам за землю стала поводов для иска налоговой службыФото: Из архива KP.RU

Если с него налоговая даже по чуть-чуть будет получать свои деньги, то уже можно идти к ним и разговаривать. Они отзовут исковое заявление и дадут нам определённый срок», - пояснил всем собравшимся одним из членов кооператива.

Каким образом появились долги, никто из собравшихся толком пояснить не может. Зато точно знают одно – в последнее время в кооперативе проблемы возникают одна за другой. Например, ещё в мае в нём отключили электричество. С тех пор собственники гаражей вынуждены пользоваться генераторами. Также существуют трудности с вывозом мусора с территории ГСК.

По словам владельцев гаражей, в ГСК большие проблемы с вывозом мусораФото: Из архива KP.RU

«Кооператив жил, существовал, зарплаты начислялись, а вот налог и другие платежи, почему-то, не платились. Есть среди собственников, конечно, такие, кто принципиально не платит, потому что взносы установлены «от фонаря». Соответственно, часть владельцев не платила, далее ещё кооператив не проплачивал, возможно, отсюда и появились долги. Но руководством кооператива никаких действий не предпринималось. Ведь можно было и меры судебного воздействий применить. Ничего не делалось», - пояснил Николай Беляков.

Уже полгода в ГСК нет электричества, владельцы гаражей вынуждены пользоваться генераторамиФото: Из архива KP.RU

В числе собравшихся на встрече оказался и представитель руководства кооператива. И у него по поводу происходящего своё мнение.

«Я думал собрание у нас будет о том, как выйти из данной ситуации, как собрать целевой взнос, установленный нами в размере 1310 рублей. Если бы каждый член кооператива внёс эту сумму, мы бы весь этот долг погасили полностью. Сейчас взнос заплатили около 130 человек. У нас расчет был до августа оплатить, и долг бы весь был тогда погашен. Также мы с 25 мая ведём голосование об утверждении смет членских взносов 2019 года. Но нам вставляют палки в колёса», - поделился с «Комсомолкой» временно исполняющий обязанности председателя кооператива «Окружной» Андрей Спиридонов.

Нынешнее руководство установило целевой взнос для погашения долга 1310 рублейФото: Из архива KP.RU

Как выяснилось, в ГСК произошёл самый настоящий раскол. Собственники разбились на два лагеря. Первый – это нынешнее руководство и те, кто его поддерживает. Второй лагерь представляют сторонники предыдущего руководства кооператива. Смена власти в «Окружном» произошла не так давно. В 2018 году уволился прежний председатель кооператива. Почти сразу появилась инициативная группа, которая предложила свою кандидатуру на эту должность. По их словам, нового председателя выбрали сами собственники гаражей путём заочного голосования, собрав кворум. И в феврале он приступил к работе.

«Людей обманули, выбирали новое руководство тайным голосованием. Нас, например, перед фактом поставили, что новый председатель в кооперативе. Я за прежнего председателя, который был. За этого я не голосовал. Для чего мне эти люди, которые с февраля не сделали ничего? Света нет, все помойки мусором были забиты. При этом зарплату они получали. При предыдущем председателе я за свой гараж платил около 2000 тысяч рублей, сейчас при этом правлении мне насчитали 3800 за тот же самый гараж. Я не согласен платить больше. И они пытаются утвердить такой бюджет на 2019 год, чтобы люди за него проголосовали. А никто не хочет платить такие деньги, потому что взносы непонятно по каким причинам увеличились», - высказал своё мнение один из членов кооператива.

Многие собственники гаражей не поддерживают бюджет ГСК на 2019 годФото: Из архива KP.RU

«Сложно выяснить, законно ли выбрано нынешнее руководство. Мы вроде в легальной организации, но посмотреть ничего не дают, персональные данные, видите ли. Новое руководство у нас уже семь месяцев. Председателя в настоящее время вообще нет, он отстранился от дел, хотя, он существует», - рассказал собственник одного из гаражей в ГСК «Окружной» Николай Беляков.

Несогласных с результатами голосования и недовольных новым руководством набралось приличное количество. Они решили провести свои выборы в кооперативе. Их кандидатом стал прежний председатель, которого все знают, как отличного хозяйственника и управленца. Однако вновь стать руководителем родного ГСК у него не получилось – он ушёл из жизни буквально месяц назад. Родные и близкие ещё неоднократно скажут, что его «довели» именно в «Окружном». Новой кандидатурой стал один из собственников гаражей Станислав Ровенский.

На встречу пришло более 150 человекФото: Из архива KP.RU

«Я предложил свою кандидатуру на должность председателя, потому как я непосредственно заинтересован в процветании нашего кооператива, чтобы у нас всё было хорошо. Ведь нужно понимать, что такое банкротство. Для налоговой, скорее всего, это обычная процедура, чтобы закрыть долги, но если этой ситуацией воспользоваться, то можно повернуть её на благо кооператива, а можно и во вред. С нынешним руководством, я думаю, будет всё повернуто на вред. Так можно даже гаражей лишиться. Часть людей за меня проголосовала, остальные будут продолжать голосовать, пока не соберем кворум», - озвучил свою позицию корреспонденту КП Станислав Ровенский.

Что же касается нынешнего руководства, то ещё в июле председатель ГСК сложил свои полномочия. По словам исполняющего его обязанности, в настоящее время он занимается ведением судебных дел кооператива. А и.о. – внутренней политикой. Однако и с тем, и с другим в ГСК «Окружной» дела обстоят очень неважно. О том, что в кооперативе такие большие долги и налоговая планирует его банкротить, люди не знали. Работа по погашению задолженности, по их словам, не проводилась. Хотя, руководство утверждает, что делало расклейку объявлений на эту тему. Правда, их, утверждают управленцы, тут же кто-то срывал. Смету по новым взносам на текущий, 2019 год, не могут принять уже в течение полугода. Соответственно, пока бюджет не принят, деньги с собственников никто не собирает. В настоящее время идет сбор только целевого взноса на погашение долгов.

Информация о возможном банкротстве стала для собственников неожиданностьюФото: Из архива KP.RU

«Как они его посчитали? Они общую задолженность поделили на всех членов кооператива. Я как раз обзваниваю владельцев гаражей и могу с полной уверенностью сказать, что 10-15 процентов людей уже не живут в Вологде. Гаражи за ними числятся и всё. Ещё процентов 10 вычитаем на то, что телефонные номера уже не действительны, то есть люди поменяли место жительства и телефоны. Получается, примерно 20 процентов нам уже точно не добрать до нужной суммы. Они занимаются сбором целевого взноса для погашения задолженности, но получается полностью её не погасить. Кроме того, ещё постоянно прибавляются пени, и сумма увеличивается», - поделился подсчетами Станислав Ровенский.

Свою точку зрения на прошедшей встрече смогли высказать все желающие. И собственники гаражей активно пользовались этой возможностью. А вот представители руководства кооператива, почему-то, так и не подошли к свободному микрофону. Такая вот молчаливая внутренняя политика.

Владельцы гаражей хотят погасить задолженность по налогам через специальный счетФото: Из архива KP.RU

Когда состоится заседание в арбитражном суде по банкротству ГСК «Окружной», пока неизвестно. В ответ на иск налоговиков судья дала определение об оставлении его без движения. Дело в том, что налоговая служба допустила некоторые нарушения при составлении заявления. Пока специалисты исправляют ошибки, владельцы гаражей пытаются открыть специальный счет и собрать на него деньги для погашения налоговой задолженности. Следующая их встреча по вопросу принятия мер против банкротства назначена на предстоящую субботу, 26 октября.