Ветеринарам в вологодской глубинке впервые в руки попались крокодил и питон
Зоопарк на передержке: после аварии в небольшую ветлечебницу привезли животных, некоторых из них стены лечебницы еще не видели.
Село имени Бабушкина - небольшой населенный пункт в Вологодской области, население - всего чуть более 5 тысяч человек. Но как и во всех райцентрах, здесь есть своя ветлечебница - Бюджетное учрежденияе ветеринарии Вологодской области "Бабушкинская районная станция по борьбе с болезнями животных".
Сегодня здесь переполох: спасатели привезли целый зоопарк животных, которые попали в сложную ситуацию: на трассе произошло ДТП, хозяева погибли.
Крокодил с заклееной скотчем пастью поселился вместе с кроликом и морской свинкой.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
На руках ветеринаров, специализирующихся больше на коровах и козах, кошках и собакам, оказались 2-метровый крокодил, 5-метровый питон, еж, кролик и морская свинка.
- Нас не очень-то и спрашивали - привезли да выгрузили. А мы - куда денемся? Конечно, приняли... - сообщили нам по телефону ветврачи.
Животных сразу же осмотрели. Все они перенесли сильный стресс. Крокодил находился в деревянном коробе, но от сильнейшего удара деревянный ящик полностью развалился. У рептилии, довольно внушительной, около двух метров метра в длину, оказалась травма возле у пасти. Ушивать рану не потребовалось, ее просто обработали. Остальные животные обошлись без видимых повреждений:
Кролик уже отошел от стресса.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
- У всех был стресс, но крокодил в ступор не впадал, сразу задвигался. А вот кролик и свинка некоторое время сидели в ужасе, особенно кролик. Сейчас вот и он отошел от стресса, прыгает!
- А раньше вы с такими животными встречались?
- Нет, змея и крокодил в лечебнице - впервые.
- Чем будете кормить? Денег же на это бюджет не выделяет?
- Пока ничего не понятно. Но мы вычитали, что крокодила можно кормить редко, раз в неделю, так что поуспокоились. Будем решать!
Затем к телефону подошла Татьяна Волотовская, руководитель лечебницы:
- Ходила в полицию, чтобы документы на животных нам передали. Но пока все там очень заняты, не до животных.
- Татьяна Дмитриевна, а есть где их содержать?
- Нет, конечно. Пришлось освободить для животных директорский кабинет.
- А на сколько дней?
После смертельного ДТП в одной из машин нашли питона и крокодила.
- Пока ничего неизвестно. Видимо, будут жить у нас, пока не заберут родные владельцев.
Как сообщает полиция, сейчас устанавливаются родственники попавших в аварию.
ДТП случилось в Бабушкинском районе 23 октября в 7 утра. Как сообщила пресс-служба областного УМВД, на 195 километре автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск возле деревни Миньково произошло лобовое столкновение. Автомашина ВАЗ-2107 врезалась в "Лада Ларгус". От столкновения погибли оба водителя, а также пассажирка автомашины "Лада Ларгус". В "Ларгусе" оказались животные, которые переданы специалистам.
После смертельного ДТП в одной из машин нашли редких животных.
ИСТОЧНИК KP.RU