Ветеринарам в вологодской глубинке впервые в руки попались крокодил и питон

Зоопарк на передержке: после аварии в небольшую ветлечебницу привезли животных, некоторых из них стены лечебницы еще не видели.

Село имени Бабушкина - небольшой населенный пункт в Вологодской области, население - всего чуть более 5 тысяч человек. Но как и во всех райцентрах, здесь есть своя ветлечебница - Бюджетное учрежденияе ветеринарии Вологодской области "Бабушкинская районная станция по борьбе с болезнями животных".

Сегодня здесь переполох: спасатели привезли целый зоопарк животных, которые попали в сложную ситуацию: на трассе произошло ДТП, хозяева погибли.

Крокодил с заклееной скотчем пастью поселился вместе с кроликом и морской свинкой.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

На руках ветеринаров, специализирующихся больше на коровах и козах, кошках и собакам, оказались 2-метровый крокодил, 5-метровый питон, еж, кролик и морская свинка.

- Нас не очень-то и спрашивали - привезли да выгрузили. А мы - куда денемся? Конечно, приняли... - сообщили нам по телефону ветврачи.

Животных сразу же осмотрели. Все они перенесли сильный стресс. Крокодил находился в деревянном коробе, но от сильнейшего удара деревянный ящик полностью развалился. У рептилии, довольно внушительной, около двух метров метра в длину, оказалась травма возле у пасти. Ушивать рану не потребовалось, ее просто обработали. Остальные животные обошлись без видимых повреждений:

Кролик уже отошел от стресса.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

- У всех был стресс, но крокодил в ступор не впадал, сразу задвигался. А вот кролик и свинка некоторое время сидели в ужасе, особенно кролик. Сейчас вот и он отошел от стресса, прыгает!

- А раньше вы с такими животными встречались?

- Нет, змея и крокодил в лечебнице - впервые.

- Чем будете кормить? Денег же на это бюджет не выделяет?

- Пока ничего не понятно. Но мы вычитали, что крокодила можно кормить редко, раз в неделю, так что поуспокоились. Будем решать!

Затем к телефону подошла Татьяна Волотовская, руководитель лечебницы:

- Ходила в полицию, чтобы документы на животных нам передали. Но пока все там очень заняты, не до животных.

- Татьяна Дмитриевна, а есть где их содержать?

- Нет, конечно. Пришлось освободить для животных директорский кабинет.

- А на сколько дней?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vologda.kp.ru/video/embed/739624" frameborder="0"></iframe> После смертельного ДТП в одной из машин нашли питона и крокодила.

- Пока ничего неизвестно. Видимо, будут жить у нас, пока не заберут родные владельцев.

Как сообщает полиция, сейчас устанавливаются родственники попавших в аварию.

ДТП случилось в Бабушкинском районе 23 октября в 7 утра. Как сообщила пресс-служба областного УМВД, на 195 километре автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск возле деревни Миньково произошло лобовое столкновение. Автомашина ВАЗ-2107 врезалась в "Лада Ларгус". От столкновения погибли оба водителя, а также пассажирка автомашины "Лада Ларгус". В "Ларгусе" оказались животные, которые переданы специалистам.