2019-10-23T14:23:32+03:00
Происшествия

Три человека погибли в ДТП при перевозке крокодила, питона, ежа, кролика и морской свинки

Животные остались живы
Иван Чухнин
Поделиться:
От "семерки" осталась груда металлолома.От "семерки" осталась груда металлолома.Фото: пресс-служба областного УМВД.
Изменить размер текста:

В Вологодской области произошло ужасное ДТП - погибли три человека. ЧП случилось в Бабушкинском районе 23 октября в 7 утра.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, на 195 километре автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск возле деревни Миньково произошло лобовое столкновение.

Автомашина ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1971 года рождения врезалась в "Лада Ларгус", которой управлял мужчина 1980 года рождения.

От столкновения погибли оба водителя, а также пассажирка автомашины "Лада Ларгус", женщина 1967 г.р.

Как оказалось, водитель "Лада Ларгус" - житель Кировской области, его пассажирка - Псковской.

Водитель ВАЗ- 2107 проживал в Тотемском районе.

В ходе осмотра транспортных средств установлено, что в автомашине "Лада Ларгус" перевозились животные (крокодил, питон, еж, кролик, морская свинка). Они остались живы и переданы сотрудникам МЧС.

Как стало известно, их доставили на временное содержание в ветлечебницу райцентра.

Устанавливаются обстоятельства трагедии. Движение по дороге ограничено.

После смертельного ДТП в одной из машин нашли питона и крокодила.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поддельная банкнота в 5 тысяч рублей изъята в Вологде
В Вологодской области ищут очевидцев смертельного ДТП
Убийство произошло в центре Вологды
В Вытегорском районе грузовик вылетел в кювет и перевернулся
Установлен новый прожиточный уровень для вологодских пенсионеров
Вологодские полицейские спасли дальнобойщика
Подозреваемый в приставании к несовершеннолетним на темном "Дастере" был задержан
Двое вологжан залезли в дом, где ограбили и избили 83-летнюю хозяйку
В Вологде полиция изъяла 372 бутылки незаконной водки
В Череповце рабочий упал в монтажный проём
В Вологодской районе ищут развратника - водителя темного "Рено Дастер"
В Вологодской области введен режим ЧС
На Вологодчине туалет на ЖД вокзале станет бесплатным
В Череповце сносят деревяшки у парка КиО
В Череповце женщина сбила несовершеннолетнего мотоциклиста
На двое суток в Вологде отключат воду
В Череповце бойцовский пес за секунды загрыз 13-летнюю собачку на глазах её 11-летней хозяйки