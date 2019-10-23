Три человека погибли в ДТП при перевозке крокодила, питона, ежа, кролика и морской свинки

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-23T14:23:32+03:00

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В Вологодской области произошло ужасное ДТП - погибли три человека. ЧП случилось в Бабушкинском районе 23 октября в 7 утра.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, на 195 километре автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск возле деревни Миньково произошло лобовое столкновение.

Автомашина ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1971 года рождения врезалась в "Лада Ларгус", которой управлял мужчина 1980 года рождения.

От столкновения погибли оба водителя, а также пассажирка автомашины "Лада Ларгус", женщина 1967 г.р.

Как оказалось, водитель "Лада Ларгус" - житель Кировской области, его пассажирка - Псковской.

Водитель ВАЗ- 2107 проживал в Тотемском районе.

В ходе осмотра транспортных средств установлено, что в автомашине "Лада Ларгус" перевозились животные (крокодил, питон, еж, кролик, морская свинка). Они остались живы и переданы сотрудникам МЧС.

Как стало известно, их доставили на временное содержание в ветлечебницу райцентра.

Устанавливаются обстоятельства трагедии. Движение по дороге ограничено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vologda.kp.ru/video/embed/739624" frameborder="0"></iframe> После смертельного ДТП в одной из машин нашли питона и крокодила.

ИСТОЧНИК KP.RU