Любовь Воронина: руководитель Грязовца и окрестностей

Любовь Воронина стала главой муниципального образования Грязовецкий 26 сентября 2014 года. О пяти годах в этой должности и дне сегодняшнем грязовчан и шел наш разговор.

- Любовь Юрьевна, как становятся главой поселения? Как вы решились - это же ответственность, знание практически всех областей жизни, да и работа с людьми считается одной из самых сложных?

- У меня перед глазами был потрясающий пример - мой папа, Юрий Константинович Шахов. Всю жизнь он посвятил Грязовецкому району. Работал на различных должностях, в том числе был и главой Грязовца. Его нет уже 9 лет. Но он многое мне дал. Например, понимание жизни, людей, их проблем. Кроме того, меня подтолкнула поддержка земляков. Мне часто говорили: "У тебя получится". И я решила попробовать. Я местная - родилась в Вохтоге. Когда было 13 лет, с родителями переехали в Грязовец. Училась в педуниверситете, работала в школе, в администрации района. Получила второе образование - закончила академию госслужбы.

- Какие задачи перед собой вы ставили?

- Улучшить жизнь в нашем поселении, приложить все усилия, чтобы он был красивым, чтобы жить в нем было комфортнее. И, если более конкретно, хотелось привлечь в поселение как можно больше средств, чтобы как можно реже слышался ответ "Денег нет".

- И какие уже есть успехи?

- Сейчас город активно включен в осуществление программы расселения ветхого и аварийного жилья. На первом этапе под программу попали 8 домов, на втором - уже 23 дома. Это очень важно: в старых домах зачастую живут многодетные семьи, люди-инвалиды, пенсионеры, - те, кто сами не могут о себе позаботиться... Сейчас процесс выявления аварийных домов и присвоения им этого статуса продолжается.

Продолжается работа и с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов - всего освоено более 80 миллионов рублей. Ремонтом занимается, конечно, сам фонд. Но большая подготовительная работа - это наша обязанность.

Поэтапно занимаемся благоустройством дворовых территорий. За 2018-2019 год у домов № 168 и 174 по улице Ленина , а также домов 27 и 29 по улице Студенческой заасфальтированы автомобильные проезды и тротуары, работы обошлись в 6,9 млн. рублей, это средства федерального бюджета по программе «Комфортная городская среда».

- А как помогает область?

- Активно работаем с очень полезным и важным проектом областного правительства "Народный бюджет". С его помощью ремонтируем тротуары, мостик восстановили, оборудуем детские и спортивные площадки... За четыре года привлечено из областного бюджета 3,7 млн. руб. Количество наших инициатив вырастет ( на 2020 год планируем участие в семи проектах) - нас ограничивает пока только наличие собственных средств.

- Как коснулась мусорная реформа Грязовца?

- Работа проведена очень большая, но многое сделать еще предстоит. С помощью областного бюджета были закуплены и установлены новые евро-контейнеры. Проблемы остались с контейнерными площадками. Помогло предприятие "Северное молоко" - с их помощью обустроили 5 площадок. И решили для себя: ежегодно оборудовать по 10 площадок. И будем придерживаться этого плана, наводить порядок.

- Говорят, в Грязовце жить стало светлее?

- Огромное спасибо губернатору области Олегу Кувшинникову, Правительству Вологодской области за проект "Светлые улицы Вологодчины". Появились новые фонари, часть опор установили вновь. Причем 2/3 средств на освещение, чтобы, например, свет не отключался на ночь, нам компенсирует областной бюджет. На эту помощь мы надеемся и впредь.

- Не только бытие определяет сознание... Расскажите, какие яркие события в области культуры произошли в Грязовце?

- Они происходят не только в Грязовце. В Санкт-Петербурге вместе с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским открывала выставку нашего земляка, великого художника, дизайнера Аскольда Кузьминского. Я заручилась обещанием - экспозиция прибудет и в наш город. В конце августа в Грязовце увидела свет книга «Открывая Грязовец: путешествие по городу и окрестностям». Работа над краеведческой книгой дала толчок к ряду других проектов, направленных на превращение Грязовца, имеющего статус малого исторического города, в туристский центр. В планах - возродить исторический центр города. Сейчас проходит опрос-обсуждение «Каким быть облику исторической площади города Грязовца?». С учетом пожеланий и будет разработан проект.

- Скажите, насколько вы открыты для людей?

- Делаю все, чтобы работа была прозрачной. На нашем сайте мы выкладываем всю информацию, в том числе документы, постановления. Решения принимаю после обсуждения с людьми. А со мной переговорить достаточно легко. Не обязательно записываться на прием - люди обращаются ко мне и в социальных сетях, и просто звонят по телефону.

Владимир Соколов