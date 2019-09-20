Премьера спектакля состоялась во второй женской колонии

Премьерный показ спектакля «Гроза» состоялся в женской исправительной колонии № 2, которая находится в посёлке Паприха Вологодского района. Зрителями стали ветераны уголовно-исполнительной системы, представители общественности, местной администрации и журналисты. Премьеру коллектив учреждения приурочил к предстоящему Дню пожилого человека. Постановка по пьесе Александра Островского продолжалась полтора часа. Все роли в ней исполнили осужденные. Напомним, что в исправительной колонии № 2 отбывают наказание женщины, которые нарушили закон не первый раз. На сцене в местном клубе они блестяще продемонстрировали своё актерское мастерство. Постановку зрители приняли «на ура».

«Сказать, что это было хорошо, значит, ничего не сказать. Вы - большие молодцы. Даже маленькие роли великолепно отработаны, мы очень прониклись. Я сидела, боялась даже дышать. Замечательно! Спасибо вам. Я думаю, что вы не остановитесь на достигнутом, и будете продолжать дальше», - сказал после спектакля председатель Общественной наблюдательной комиссии Вологодской области Галина Федотова.

Костюмы и декорации для постановки осужденные делали самиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Кроме того, что осужденные ИК-2 работали над постановкой спектакля, они также сами сшили для него костюмы, сделали декорации и музыкальное оформление.

«Мы очень долго готовили этот спектакль, репетировали в течение двух месяцев каждый день. И эти роли проходили, и переживали, и просматривали фильм, и спектакль, чтобы понять, как другие играют. Классику играть, конечно, труднее, чем что-то другое. Мы вложили очень много энергии во всё это. Мы очень старались», - рассказала осужденная, сыгравшая роль Кабанихи.

В числе гостей театрального праздника – представители вологодского отделения общественной организации «Красный крест». Они не только поздравили коллектив учреждения с премьерой, но и вручили осуждённым вкусные подарки.

В числе зрителей представители общественности, администрации, ветераны УИСФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«В этом году я был в театре два раза и оба раза у вас. Спасибо вам за то, что вы наполняете нашу жизнь театром. Хотелось бы отметить каждую из вас, ведь это колоссальный труд. Я сам в своё время, когда-то очень давно, учил и исполнял роли в театральном кружке, поэтому я представляю, как это сложно, какой это огромный труд. Это замечательное мероприятие, которое наполняет ваше время нахождения в этом учреждении огромным и другим смыслом. Потом вам будет легче и намного интереснее», - произнес в своей речи председатель регионального отделения Российского Красного Креста Игорь Трофимов.

Стоит отметить, что весь 2019 год в вологодских исправительных учреждениях, как и во всей стране, посвящен теме театра. И спектакль «Гроза» стал не первой постановкой, которую осужденные представили публике. Так, летом они показали «Юнону и Авось» и «Алые паруса». Сделать именно драму Александра Островского ко Дню пожилого человека решили сами отбывающие наказание.

Спектакль продолжался полтора часаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Это произведение выбрали осужденные. Я очень высоко оцениваю сегодняшнюю премьеру, потому что некоторые из них открылись во всей своей красе. Если даже взять роли второстепенного плана, например, пожилых леди. Могу сказать, что сначала женщины, когда им были предложены эти роли, просто падали в обморок, потому что им было очень страшно. Но сегодня всё получилось прекрасно», - пояснила старший специалист по социальной работе группы социальной защиты осужденных ИК-2 Наталья Тютина.

В планах коллектива учреждения к новому году поставить ещё один спектакль. Это будет сказка Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Добавим, что именно исправительная колония № 2 стала победителем в Днях смотра полезных дел в 2019 году.