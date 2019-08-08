Железная дорога в лицах

Здесь работают люди самых разных профессий - машинисты, осмотрщики вагонов, диспетчеры, монтеры пути, электромеханики, билетные кассиры, электромонтеры контактной сети, проводники, составители, дежурные по станции, благодаря которым поезда круглосуточно перевозят десятки тысяч пассажиров и миллионы тонн грузов.

Знакомьтесь - вологодские железнодорожники!

Светлана Шутикова, проводник пассажирских вагонов

«Я с детства мечтала стать проводником. Мы жили рядом с железной дорогой, и она манила меня. Мама отговаривала, а я все равно поступила. 10 лет работаю и не жалею, - говорит Светлана Леонидовна.- Мне нравится знакомиться с новыми людьми».

Светлана Шутикова сейчас работает в поезде Вологда - Мурманск. 36 часов в пути туда, 36 - обратно. Сегодня она проводник штабного вагона, а вообще работала в разных. «Больше всего нравится в плацкартном - там все люди на виду, проходишь по вагону и понимаешь, что всё в порядке».

Проводник работает 8 часов. Затем ложится отдыхать, а его сменяет коллега. Работы много - нужно встретить и проводить пассажиров, проверить, собрать и раздать билеты, предложить чай и сувениры. А еще поддерживать комфортную температуру и чистоту в вагоне, наблюдать за работой электрооборудования, водоснабжения, вентиляции; заполнять поездную документацию и предупреждать пассажиров о том, что скоро их станция.

Это не говоря о том, что на каждой остановке перед посадкой нужно протирать поручни у вагона, а зимой очищать подвагонное оборудование от наледи и снега.

Но главное - пассажиры. Светлана старается с каждым установить контакт, расположить к себе. Она очень улыбчивая и приветливая - наверное, именно таким и должен быть проводник. «Хочется, чтобы всем было удобно и комфортно в дороге, - рассказывает девушка. - Вижу, например, что едет мама с малышом - предложу поставить в холодильник детское питание, разогреть его в микроволновке. Даже если в моем вагоне нет таких удобств, они есть в соседнем. Путешествовать с ребенком нелегко, потому стараюсь помочь».

Иногда случаются и конфликты. Например, бывает, пассажир с нижнего места не разрешает попутчику с верхнего сидеть на своей полке, настаивая, что он заплатил за нее и имеет право никого не пускать. «Но человеку, чье место - верхнее, тоже нужно где-то поесть. Столиком в купе могут пользоваться все пассажиры, а принимать пищу стоя, согласитесь, не очень удобно. Я стараюсь решить конфликт мирно, прошу пассажиров быть уступчивей и добрее друг к другу, и чаще всего люди идут на компромисс. Если согласия достичь не получается, разрешаю пассажиру временно воспользоваться свободным местом в вагоне, если такое есть».

Светлана Леонидовна вспоминает, что за 10 лет работы бывало всякое: и «скорую» к поезду вызывали, и роды в соседнем вагоне принимали, и пьяных пассажиров высаживали. Когда она работала в поезде «Белые ночи», в ее вагоне ехал Борис Гребенщиков с музыкантами. «Звездности я в нем не заметила, обычный пассажир. Однако глубокой ночью из другого вагона к нему пришла съемочная группа местного телевидения с настойчивой просьбой об интервью. Я этому воспротивилась, попросив журналистов прийти утром, так как другие пассажиры вагона уже легли спать. Думала, что Гребенщиков возмутится, что я не разрешаю, а он поблагодарил меня за это - видимо, тоже хотел отдыхать. Когда мы прибыли в Вологду, Борис Борисович подарил мне билет на свой концерт. К сожалению, я не смогла пойти - вечером снова уезжала в рейс, и на концерт ходила моя сестра».

В свободное время Светлана Леонидовна изучает английский язык, занимается самостоятельно, по интернет-урокам. Однажды в поезде ехали американцы, и Светлане пришлось с ними общаться.

На вопрос, что ей больше всего нравится в работе, Светлана отвечает: «Прибытие в конечный пункт. В тот момент, когда пассажиры выходят из вагона и искренне благодарят за поездку, я забываю об усталости и испытываю радость оттого, что работаю на своем месте».

Галина Кокомина, заведующий билетными кассами

«Кем я только в детстве не мечтала стать - и актрисой, и космонавтом, и учителем. После школы окончила авиационный институт. А потом судьба распорядилась так, что я пришла на железную дорогу. И очень рада этому», - говорит Галина Анатольевна.

20 лет Галина Кокомина работает на железнодорожном вокзале Вологда-1 - сначала билетным кассиром, а вот уже 10 лет - заведующей билетными кассами. Она контролирует работу кассиров, проводит для них техучебу, помогает им в работе, знакомит с новыми нормативными документами; следит за исправностью работы кассового оборудования, компьютеров, системы переговоров кассира с пассажиром; решает в течение дня большое количество технических и технологических вопросов.

Но самое главное - Галина Анатольевна ежедневно отвечает на десятки больших и маленьких вопросов, возникающих у пассажиров. Какие документы нужны для провоза кошки? Может ли ребенок 11 лет ехать в поезде без родителей? Я забыла взять паспорт, продадут ли билет по его номеру? Будет ли в вагоне кондиционер? Как купить билет в Париж? Действует ли летом льготный проезд для школьников?

«Моя работа - это постоянный адреналин. Каждый день передо мной встают разные задачи, которые нужно решить максимально быстро. Для этого я должна легко ориентироваться в тарифах, в схеме расположения мест в вагоне, в расписании поездов, в правилах перевозки, в нормативной базе. Это заставляет меня все время быть в тонусе, повышать уровень профессиональной грамотности. Конечно, теперь выручает портал кассира билетного - там можно найти много полезной информации, но основные знания, конечно, должны быть в голове».

Галина Кокомина считает, что главное в работе билетного кассира - терпение, выдержка и искреннее желание помочь - без этих качеств работать с людьми невозможно. Если возникает какая-то проблема, пассажир нервничает, бывает, что выходит из себя, кричит. Кассир же ни в коем случае не должен в ответ повышать голос, его задача - спокойно выслушать человека, объяснить ему еще раз то, что он не понял. В крайнем случае, к решению вопроса подключается заведующий билетными кассами.

«Во-первых, я сразу смотрю, что можно сделать для этого пассажира. А уже после того, как проблема решена, чаще всего и конфликт исчерпан – человек сам начинает извиняться, что погорячился».

Целый день к Галине Кокоминой идут люди - пенсионеры, люди с инвалидностью, спортсмены, мамы с маленькими детьми, представители турагентств, военнослужащие, железнодорожники - она старается помочь каждому.

«Бывает так, что у человека беда, и ему нужно срочно уехать, а билетов нет. Если есть время до отправления поезда с конечной станции, то я связываюсь с коллегами, чтобы выкупить резервные места, которые оставляют специально для таких случаев. Но если поезд уже в пути, и в нем заняты все места, тут никак не поможешь. Тогда я предлагаю пассажиру другие варианты – подождать следующего поезда или ехать с пересадкой. Конечно, бывает так, что я не могу помочь, но всегда делаю все, что в моих силах. Зато в случае, когда проблему удается решить, испытываю удовлетворение и радость от того, что приношу людям пользу».

Ольга Уханова, дежурный помощник начальника вокзала

Вся трудовая биография Ольги Владимировны Ухановой связана с вологодским вокзалом. В 1973 году она окончила седьмое училище в Вологде и пришла работать сюда билетным кассиром. А вот уже без малого 30 лет она дежурный помощник начальника вокзала, или, как говорят в обиходе, дежурный по вокзалу.

Под контролем дежурного находится весь вокзал - залы ожидания, комнаты длительного отдыха, камеры хранения, игровая площадка. «Надо за всем проследить, все проверить. Я встречаю и провожаю поезда, наблюдаю за посадкой и высадкой пассажиров, контролирую, как производится уборка в здании и на платформах. Главная задача - сделать так, чтобы любому пассажиру было на нашем вокзале комфортно. Например, маломобильному человеку нужно помочь добраться до платформы, подняться в вагон. Бывает так, что подходят к окошку люди и говорят, что через 10 минут приезжает их родственник с инвалидностью, и нужна помощь при высадке из вагона. Или что везут ребенка с переломом, и нужно открыть ворота на перрон для проезда «Скорой помощи». Приходится действовать быстро. Конечно, лучше, если об этом я узнаю заранее - есть Центр содействия мобильности, на котором можно оставить заявку – в этом случае у меня есть возможность подготовиться - например, позвонить на станцию и попросить, чтобы поезд по возможности приняли на первый путь; подкатить к вагону коляску, чтобы пассажира доставить на вокзал, и так далее. Причем речь идет не только о людях с инвалидностью, но и о тех, кто временно лишен мобильности - например, с переломами, после тяжелой операции. Мы готовы помочь каждому».

Большая часть работы дежурного по вокзалу - недавно открывшиеся сервисы по отправке посылок и поиску потерянных вещей. «Очень удобно для пассажиров и очень востребовано! - рассказывает Ольга Уханова.- Например, теперь с поездом можно отправить документы или небольшую бандероль: есть услуга по отправке малых почтовых отправлений. Нужно принести посылку дежурному по вокзалу, он посмотрит содержимое - чтобы не было запрещенных к провозу предметов, затем оформит по паспорту и отправит с поездом к месту назначения. Ваш адресат сможет ее получить на другом вокзале также у дежурного помощника. Стоимость такой отправки зависит от веса посылки и расстояния. Услуга очень популярная, ежедневно с вокзала отправляем и получаем несколько посылок, конвертов и бандеролей. Второй сервис – поиск забытых вещей. На сайте РЖД есть портал, где человек может по номеру поезда, вагона и места найти то, что он забыл. Фотографии вещей на сайт выкладывают проводники после рейса, они же приносят вещи на вокзал. Человек узнает свою вещь и приходит к нам. Очень многие вещи находятся, даже ценные».

Ольга Владимировна всю смену на посту: она решает мелкие и крупные проблемы пассажиров, параллельно успевая присматривать за всем большим хозяйством вокзала. Кто-то отстал от поезда, кто-то просит зарядить телефон, кому-то стало плохо, кто-то ищет комнаты отдыха: Со всеми нужно быть вежливой, внимательной. За 29 лет в личной копилке Ольги Ухановой - десятки устных и письменных благодарностей и даже цветы от пассажиров в знак признательности.

«Знаете, за все годы работы мне не надоели люди и их проблемы. Я стараюсь услышать каждого, каждому помочь. Люблю свою работу».