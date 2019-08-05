Железная дорога в лицах

Здесь работают люди самых разных профессий - машинисты, осмотрщики вагонов, диспетчеры, монтеры пути, электромеханики, билетные кассиры, электромонтеры контактной сети, проводники, составители, дежурные по станции, благодаря которым поезда круглосуточно перевозят десятки тысяч пассажиров и миллионы тонн грузов.

Знакомьтесь - вологодские железнодорожники!

Крылов Сергей Евгеньевич, старший осмотрщик-ремонтник вагонов

Сергей Крылов работает в парке отправления станции Лоста. Труд работников вагонного хозяйства напрямую влияет на безопасность движения поездов: они гарантируют, что, после осмотра вагон проедет определенный участок пути без ремонта. Гарантийные участки разные - от 140 километров (Вологда - Буй) до 1700 (Вологда - Мурманск). Ответственно? Еще бы! Вот как это происходит. Поезд приходит в парк приема, где осмотрщики-ремонтники осматривают вагоны - их кузов ходовую часть, автосцепку, тормозное оборудование. При обнаружении неисправности помечают вагон мелом. Если неполадка серьезная, и вагон нельзя отремонтировать сразу, его отцепляют и отправляют в ремонт. Если же неисправность можно устранить прямо в составе поезда, то это сделают осмотрщики-ремонтники в парке отправления, где трудится Сергей Евгеньевич.

«Я 13 лет работаю в одной и той же смене. В нашей бригаде 25 человек, я, как старший осмотрщик-ремонтник, должен контролировать их работу, то есть отвечаю не только за себя», - рассказывает Сергей,- в среднем за 12 часов работы один осмотрщик-ремонтник устраняет около 50 неисправностей. За день или за ночь через руки работника проходит около 200 вагонов. Состав к нам приходит уже после осмотра в парке приема, потому наша главная задача - отремонтировать все помеченные коллегами детали. Мы регулируем тормозное оборудование, заменяем колодки, ремонтируем автосцепку. Однако бдительность терять не стоит - мы также осматриваем вагоны, чтобы не пропустить дефект, возможно, не замеченный нашими сменщиками». Ответственность за работу коллективная: неисправный вагон, отправленный со станции, - это брак в работе всей смены. То есть осмотрщик-ремонтник должен не только сам работать добросовестно, но и помогать тем, кто находится рядом.

Сергей Евгеньевич - один из тех работников, про которых говорят: надежный. Его уважают и слушают коллеги, ценит руководство, и это неслучайно – при внешней скромности в Сергее Крылове чувствуются главные качества человека труда - его профессионализм и серьезное отношение к работе. А еще он добрый и отзывчивый. Настоящий.

Анастасия Тимофеева, дежурный по станции Вологда-1

Когда вы идете по пешеходному переходу из Завокзального микрорайона, то часто слышите голос по радио, который произносит что-то малопонятное типа «на седьмой путь из Лосты прибывает поезд две восемьсот девятый из семидесяти вагонов на Череповец локомотив сквозной». Это говорит дежурный по станции Вологда-1, именно он принимает и отправляет поезда, руководит маневровой работой и отдает приказы всем работникам станции. А точнее, она - ведь все дежурные по станции, которые сейчас работают на Вологда-1 - женщины. Одна из них - Анастасия Тимофеева. У Насти чудесная улыбка и сияющие глаза. Но только не во время работы: садясь за пульт, девушка преображается - взгляд становится сосредоточенным и серьезным.

Анастасия Александровна работает на Вологде-1 12 лет - как окончила Московский институт инженеров транспорта, сразу пришла сюда – сначала оператором, затем дежурным по станции. Было время, когда попробовала уйти на другую должность, но поняла, что работа дежурного по станции для нее интереснее. «Здесь каждую минуту все новое, все другое, - рассказывает она, - меняется поездная обстановка, и я тут же должна подстроиться. Я знаю все пути станции - в зависимости от их длины я должна решить, на какой путь нужно принять тот или иной поезд. И решить быстро».

Вологда-1 - станция 1 класса, здесь 19 приемоотправочных путей, потому одновременно работают две дежурных - южный и северный. Анастасия - южный дежурный, она принимает поезда со станции Лоста и передает их своей «северной» коллеге, Ольге Бариновой, которая ведет их дальше и отправляет со станции в сторону Череповца и Вожеги. Так же идет передача поездов в обратном направлении.

Работа дежурного по станции требует невероятного внимания и сосредоточенности: Анастасия одновременно говорит по двум и даже трем телефонам, общается с коллегой рядом и с маневровым диспетчером, который руководит работой всей смены, готовит маршруты поездам, нажимая кнопки на пульте, что-то записывает в журнал, сверяется с документами, смотрит на табло и в монитор компьютера и делает объявления по громкой связи. «Машинист поезда две шестьсот второго, ответьте дежурному!», «Внимание, по третьему П проходом идет маневровый тепловоз», «Выходной закрыт, смена бригады», «Составители, по прогнозу усиление ветра, увеличьте закрепление поезда с южной стороны». И так - всю смену, практически без пауз. К концу дня может сесть голос, и это проблема: голос - рабочий инструмент, без него дежурный по станции не сможет работать.

Дежурные по станции Вологда-1 «рулят» всем движением поездов через нее, именно от них, от их умелых действий зависит соблюдение графика движения поездов. В смену через Вологду -1 проходит около 100 поездов, 18-20 из них - пассажирских. Плюс большой объем маневровой работы. И весь этот поток нужно пропустить так, чтобы не остановить движение по станции. Хрупкие женщины отдают приказы машинистам, составителям поездов, сигналистам, путейцам, осмотрщикам вагонов, электромеханикам СЦБ - и те обязаны беспрекословно их исполнять. «У меня живая работа, я вижу результат своего труда. Да, она очень напряженная, но мне нравится чувствовать ее драйв, - говорит Анастасия Тимофеева, - правда, часто во сне я вижу табло с его лампочками, а еще дома по телефону могу ответить: «Южный. Тимофеева»»

Роман Мекеров, машинист электровоза

Станция Вологда. 8 утра. Поезд №15 Архангельск – Москва прибыл на пятый путь.

В кабине локомотива происходит смена бригады – в электровоз садится машинист Роман Мекеров. Локомотивная бригада, в отличие от проводников, не следует с поездом от начальной до конечной точки, а ведет состав на определенном участке – по железнодорожному - «на плече». Роман Мекеров ездит с разными поездами от Вологды на плечах до Данилова, Череповца и Няндомы – туда и обратно. Сегодня, например, он поведет поезд Архангельск – Москва в Данилов, отдохнет в комнатах отдыха локомотивных бригад и в 17 часов вернется в Вологду с поездом Москва – Воркута. Затем два выходных – и новая смена: Мекеров поведет поезд Екатеринбург – Санкт–Петербург до Череповца.

Смена Романа Михайловича начинается в депо. Там он получает наряд на поездку, проходит предрейсовый медицинский осмотр (к поездке не допустят, если повышена температура или поднялось давление) и инструктаж. Прежде, чем отправиться в путь, Роман Михайлович вместе с помощником машиниста приехавшей бригады осматривает локомотив снаружи – проверяет ходовую часть, затем поднимается в кабину - продувает пневматическую магистраль, смотрит «бортовой журнал». Сменщики желают Мекерову удачи и идут отдыхать.

Роман Михайлович 17 лет водит поезда, начинал в роли помощника, потом стал машинистом. Последние 5 лет трудится в пассажирском движении. Не так давно он стал работать «в одно лицо» - ездит без помощника. Таких машинистов в депо Вологда всего шестеро. Это работники самой высокой квалификации.

«На локомотиве есть система автоведения, установлены приборы безопасности, поэтому работать одному ненамного сложнее, чем вдвоем, - говорит Роман. - Правда, автоматика в нестандартной ситуации вряд ли поможет. Так что бдительность должна быть за двоих».

А случаи в поездке бывают разные. Машинист находится «на последнем рубеже» - иногда только он может предотвратить беду – вовремя заметить упавшее на полотно железной дороги дерево, подмытый паводком путь или выскочившего лося. Необходимо быстро принять решение: подать сигнал, замедлить ход, а то и, для предотвращения наезда на человека или автомобиль, экстренно остановить поезд. При том нельзя забывать, что сзади за тобой едут сотни пассажиров, за которых ты отвечаешь. Поэтому быстрая реакция, способность концентрировать внимание и стрессоустойчивость – качества, необходимые каждому машинисту.

Роман Мекеров не любит красивых слов, на вопрос о романтике профессии, отвечает: «Если честно, когда ездишь по одним участкам, привыкаешь к ним и мало замечаешь, как меняется пейзаж за окном. Романтика в том, что ты слезаешь после поездки с локомотива с чувством, что все сделал правильно - привел поезд точно по графику и без происшествий».