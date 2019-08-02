Железная дорога в лицах

Здесь работают люди самых разных профессий - машинисты, осмотрщики вагонов, диспетчеры, монтеры пути, электромеханики, билетные кассиры, электромонтеры контактной сети, проводники, составители, дежурные по станции, благодаря которым поезда круглосуточно перевозят десятки тысяч пассажиров и миллионы тонн грузов.

Знакомьтесь - вологодские железнодорожники!

Олег Капустин, составитель поездов

В детстве каждый из нас собирал поезд: локомотив, а к нему вагончик, потом еще один, еще один. Этой работой на железной дороге занимается составитель поездов. Задача составителя - в строго ограниченное время сформировать или расформировать поезд.

Олег Леонидович Капустин 10 лет работает на сортировочной горке станции Лоста - он расцепляет вагоны, которые надвигает на горку локомотив. Потом вагоны и отцепы скатываются с горы на разные пути, где из них формируются новые составы.

«Мне нравится моя работа, - говорит Олег Леонидович, - здесь требуется внимание, скорость, сила». В течение 12-часовой смены в среднем через горку проходит 28-30 поездов, это больше 1800 вагонов - и все через руки горочного составителя.

Наблюдать за тем, как работает Олег Капустин - одно удовольствие, насколько его движения точные, красивые и выверенные. Со стороны кажется, что это совсем не сложно: Олег Леонидович сверяется с сортировочным листком, где указано количество вагонов, которое нужно отцепить, их вес, направление, номер последнего вагона в отцепляемой группе; и специальным инструментом – «вилкой» открывает замок автосцепки, после чего вагоны отправляются по приготовленному дежурным по горке маршруту. Сделать это он должен очень быстро - за несколько секунд, пока катятся вагоны. При этом нельзя ошибиться и отцепить не тот вагон, нельзя промедлить - тогда вагоны просто уйдут не на тот путь, а еще необходимо быть предельно внимательным и осторожным – ведь работа проводится в опасной зоне движения поездов.

Олег Леонидович не только один из лучших составителей станции Лоста, но и уполномоченный по охране труда - то есть он следит за соблюдением всех требований безопасности, направленных на предупреждение травматизма. «Не могу равнодушно проходить мимо нарушений. Заметенные снегом служебные проходы или перегоревшие светильники могут послужить причиной травмы, я стараюсь предотвратить это»

Сергей Уторов, монтер пути

Одна из самых физически тяжелых профессий на железной дороге - несомненно, профессия монтера пути. Летом и зимой, в дождь и в снегопад - монтеры пути работают в любую погоду. От того, как обслуживается путь, напрямую зависит безопасность движения поездов.

Сергей Павлович Уторов работает монтером пути уже 27 лет. Его рабочий день начинается обычно так: бригада, в которой трудится Сергей Павлович, получает задание, берет ящик с инструментом, грузит его на модерон – однорельсовую путевую тележку - и идет на участок работы. Зона ответственности – парк отправления станции Лоста, одной из самых грузонапряженных на сети железных дорог.

Задания разные - сегодня выправка пути, завтра смена рельса, послезавтра сборка стрелочного перевода. Работает Уторов не «с 8 до 5», а пока все не сделает до конца. Бытует мнение, что труд путейца - тяжелый, но простой: лом - кувалда - молоток, подсыпали - поправили - поехали. Это не так. Путь – это сложный комплекс инженерных сооружений и обустройств, в котором все жестко регламентировано и взаимосвязано, требования к технологии его содержания выросли. Теперь монтер пути должен знать основы сопромата и азы электромеханики, уметь работать с шаблоном и штангель-циркулем. Сергей Уторов - уникум. Он не только знает и умеет все, что связано с обслуживанием пути, но и может научить работать правильно, пожалуй, любого. У Сергея Павловича искренняя улыбка и негромкий голос. И при том – непререкаемый авторитет и уважение у коллег. Немало руководителей дистанции пути начинали свой трудовой путь под крылом Уторова. А кадровики предприятия вообще про него говорят: «это наша гордость, уникальный человек!»

«Только кажется, что у путейцев однообразная работа - говорит Сергей Павлович, - каждый день у нас разные задачи. Путь требует постоянного внимания - чтобы определить участок, который нуждается в ремонте, у нас есть вагоны-путеизмерители, дефектоскопные тележки, контролеры. Они выявляют недостатки - мы их устраняем. Сделать работу качественно - для меня, да и для всех наших ребят, вопрос совести. За столько лет работы я проблемы в пути не только вижу, но и чувствую - когда еду поездом, по его ходу могу сказать, что не так».

Олег Кузнецов, дежурный по сортировочной горке

Лоста - сортировочная станция, одна из самых больших на всей сети железных дорог страны. На станции происходит переформирование поездов - со всех сторон приходят составы с разными грузами, а здесь вагоны перераспределяются по другим поездам и дальше идут в пункт назначения.

Самое главное сооружение сортировочной станции - горка. Сюда вагоны надвигает локомотив, подталкивая их сзади, затем их расцепляет составитель, а дальше, с вершины (или - правильно - с горба) они катятся сами. Между скатывающимися с горки вагонами или отцепами (несколькими соединенными вагонами) образуется интервал, достаточный для перевода стрелок: каждая группа вагонов отправляется на свой путь. Сортировка производится в автоматическом режиме: специальные устройства измеряют количество осей, вес и скорость вагонов и передают их на горочный пост, в «мозг» системы автоматизации, где компьютер по специальному алгоритму моментально рассчитывает точность торможения для оптимально плавного роспуска вагонов.

Руководят этим процессом дежурный по горке и операторы. Они сидят в «фонаре» - в эркере поста управления, откуда следят за процессом роспуска сразу на мониторах пульта и вживую - вагоны катятся прямо под окнами.

Олег Владимирович работает на пульте управления уже 19 лет, последний год - в должности дежурного. Он серьезен и сосредоточен: за 12 часов смены необходимо расформировать около 30 поездов, не упустив ни малейшей мелочи. На столе стакан с давно остывшим кофе - Олег Владимирович успел сделать только пару глотков - работа поглощает его целиком, не дает отвлекаться. Он, кажется, делает одновременно сто дел: связывается по телефону с маневровым диспетчером, машинистами и составителями, следит за движением вагонов, контролирует работу устройств автоматизации сортировочной работы, при необходимости корректируя ее, отдает приказы операторам. Через сортировочную станцию проходят разные вагоны - какие-то нельзя спускать с горки, какие-то - можно, но с осторожностью. Обо всем этом должен помнить дежурный по горке.

«Дома после смены я в основном молчу, - рассказывает Олег Кузнецов, - за смену так наговоришься, что хочется тишины. А вообще работа у нас живая, интересная и при этом очень напряженная. Бывает, вечером долго не могу заснуть: в голове вагоны, пути, сортировочные листки и мысли о том, все ли правильно сделал».