Конкурсная комиссия оценила шекснинскую колонию № 17

Дни смотра полезных дел в вологодских исправительных учреждениях подходят к завершению. Одной из последних конкурсная комиссия посетила мужскую колонию № 17, которая находится в посёлке Шексна. В присутствии гостей открыли несколько новых объектов, также делегация осмотрела учреждение.

Гостей встречают хлебом-сольюФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Открылся День смотра полезных дел праздничным построением на плацу колонии. Перед гостями, выстроившись по отрядам, предстали все осуждённые, отбывающие наказание в этом учреждении. ИК-17 является самой большой в Вологодской области. В настоящее время в ней содержатся 1253 человека. Это те, кто ранее уже совершал преступления.

Открытие праздника - на плацу учрежденияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Сегодня не только праздник, но и серьезный отчет вашего учреждения, как вы прожили этот год, каких результатов достигли. За это время вы сделали большие шаги вперёд: проведены объёмные косметические ремонты, увеличился вывод на оплачиваемые работы, выросла заработная плата у осуждённых. Ветеранам учреждения хочется пожелать крепкого здоровья, чтобы приходили сюда почаще, гражданам осужденным желаю скорейшего освобождения, вас ждут дома», - сказал на открытии праздника заместитель начальника УФСИН России по Вологодской области Валерий Гусев.

День смотра полезных дел - это подведение итогов работы за годФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Как рассказали представители колонии на торжественном построении, за прошедший год в учреждении проведена большая работа по благоустройству территории и улучшению условий содержания осуждённых. Что касается самих отбывающих наказание, то нарушения они стали совершать реже, дисциплина улучшилась.

Осуждённые, которые показали наилучшие результаты, получили грамоты и подаркиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«В первом полугодии 2019 года за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и участие в мероприятиях поощрены 318 человек. На облеченные условия отбывания наказания за это время перешли 12 человек. За прошедшие шесть месяцев 61 осуждённый освободился условно-досрочно, в колонию-поселение переведены 25 человек», - рассказал на открытии один из осуждённых.

Осуждённые, которые показали наилучшие результаты в работе, учёбе, спорте, общественной деятельности, получили грамоты и подарки. По традиции к Дню смотра полезных дел решили приурочить освобождение по УДО. На этот раз прямо с праздника на свободу отправились 10 человек.

Несколько человек освободились по УДОФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В числе гостей Дня смотра полезных дел представители УФСИН России по Вологодской области, общественно-наблюдательной комиссии, православной церкви, местной администрации, родственники отбывающих наказание. Среди приглашенных на празднике также оказался бывший осуждённый этой колонии.

«Всем привет, я освободился неделю назад условно-досрочно, благодаря работе, учебе, активному участию в жизни колонии. И вам советую учиться, работать и скорее освобождаться. Дома вас ждут родные. Я выражаю благодарность воспитательному отделу и сотрудникам учреждения. Всем желаю скорейшего освобождения, сотрудникам - успехов в работе», - сказал мужчина.

Первый новый объект - флюорографический кабинетФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

День смотра полезных дел продолжился обходом колонии. Делегация отправилась сначала в медицинскую часть учреждения. Там к открытию подготовили сразу три объекта. Первым стал новым флюорографический кабинет. После проведённого ремонта помещение соответствует всем установленным требованиям. В ближайшее время в нём установят новое оборудование, которое уже куплено. Также красные ленты перерезали в терапевтическом и прививочном кабинетах.

В терапевтическом и процедурном кабинете сделали ремонтФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«В этом году нам с федерального уровня на медицинскую часть выделили 800 тысяч рублей. Мы купили пластиковые окна, штукатурку, плитку – всё, что нужно для косметического ремонта. В прошлом году мы здесь отремонтировали канализацию , кровлю, электропроводку. Также была сделана ревизия системы теплоснабжения. Здание медчасти очень старое и состоит из двух корпусов: деревянного и бетонного. В деревянном здании пришлось даже укреплять стены. Ещё мы там поменяли вентиляцию, пол утеплили. Зимой точно будет тепло», - пояснил гостям начальник ИК-17 Павел Быстров.

Далее делегация отправилась в банно-прачечный комплекс. Его тоже серьёзно обновили в 2019 году: отремонтировали кровлю, канализационную и вентиляционную системы, провели косметические работы помещений.

Одна из специальностей. которую могут получить осуждённые, слесарь по ремонту автомобилейФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Также комиссия посетила образовательное учреждение колонии и школу. К слову, в 2019 году среднее полное образование получили 17 осужденных и столько же - основное среднее. Обучение по рабочим специальностям прошли 230 человек. Среди них такие, как слесарь-ремонтник по ремонту швейного оборудования, слесарь по ремонту автомобилей, электромонтёр, швея.

Швейное производство в учреждении основноеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Осужденные хорошо идут учиться на автослесаря, электромонтёра и слесаря-ремонтника. После окончания обучения мы выдаем им диплом о среднем профессиональном образовании. Они идут работать в центр трудовой адаптации осужденных. Работают, гасят иски, оплачивают алименты. Желающих получить среднее профессиональное образование много, но мы набираем только тех, кто не имеет профессии», - рассказал директор образовательного учреждения № 12 Александр Васильев.

В столовой обновили зал для приёма пищиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В классе обучения швейному мастерству осуждённые продемонстрировали свои навыки – они на время сшили рукавицы. Трое, показавших лучшие результаты в этом конкурсе, будут поощрены администрацией колонии. В процессе обхода учреждения гости зашли в столовую, в зале которой был сделан косметический ремонт.

Комиссия заглянула в школу колонииФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Этот зал для приёма пищи у нас был. Мы его обновили: на пол положили кафель, сделали освещение, установили новые раковины для мытья рук, сушилки. Приучаем осуждённых к культуре приема пищи, у нас функционирует порционная раздача, то есть они приходят, берут подносы. Происходит индивидуальная раздача - порционно каждому по кусочку рыбы, мяса», - пояснил начальник учреждения.

Гости зашли в несколько отрядовФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

По ходу осмотра колонии конкурсная комиссия заглянула в несколько отрядов с разными условиями содержания осуждённых, также гости успели оценить тепличное хозяйство. В настоящее время в ИК-17 выращивают только огурцы – до четырёх тонн ежегодно. В следующем году планируют заняться также кабачками.

На выставке представлены изделия. которые делают осуждённыеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Специально к празднику на территории учреждения организовали выставку изделий, которые изготавливают осуждённые. Это деревянная мебель, палатки, костюмы, обувь, сувениры.

В год в учреждении выращивают до четырёх тонн огурцовФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Основное производство в учреждении – швейное. Осуждённые шьют разную продукцию. К сожалению, заняты не все, мы трудоустраиваем около 500 человек, потому как мощностей не хватает, хотя, работаем в три смены. Отмечу, что последние пять лет предприятие колонии работает стабильно, минимальная прибыль в год порядка шести миллионов. До 20 процентов этой суммы мы можем тратить на бюджетные нужды, то есть ремонты. Замену сантехники, сетей. Этим мы и занимаемся. Сегодня бытовым условиям уделает пристальное внимание и прокуратура, и управление ФСИН области, и другие надзирающие органы», - пояснил Павел Быстров.

В течение Дня смотра полезных дел для осуждённых прошли разные соревнованияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Не обошли вниманием гости библиотеку и карантинное отделение, где пообщались с вновь прибывшими осуждёнными. Также посмотрели студию кабельного телевидения, которую используют для записи и подготовки видео для отбывающих наказание на темы законодательства, социальной адаптации, распорядка в учреждении.

Осуждённые приняли участие в турнире по футболуФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В течение всего Дня смотра полезных дел на территории учреждения проходили разные спортивные состязания. Осуждённые играли в футбол, волейбол, настольный теннис, городки, шахматы, соревновались в армрестлинге и перетягивании каната.

Родственники осуждённых смогли задать свои вопросы руководству колонииФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Приехавшие на праздник родственники отбывающих наказание смогли задать интересующие их вопросы руководству колонии и представителям Управления ФСИН региона. В одном из кабинетов прошёл круглый стол с их участием.

В завершении праздника - концертная программаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Финальной точкой праздника уже по традиции стал концерт, который подготовил коллектив осуждённых. Они прочитали стихи и исполнили песни, связанные с темой театра. Именно ему в 2019 году посвящены все Дни смотра полезных дел. Напомним, что они проводятся в исправительных учреждениях региона уже 56 раз.