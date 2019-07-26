День смотра полезных дел прошёл в сокольской колонии № 4

День смотра полезных дел прошёл в мужской исправительной колонии № 4, которая находится в Соколе. Учреждение посетила конкурсная комиссия. В её составе представители Управления ФСИН России по Вологодской области, общественно-наблюдательной комиссии, православной церкви, ветераны уголовно-исполнительной системы.

В учреждении отбывают наказание 840 человекФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

День смотра полезных дел – это праздник, на котором подводят итоги работы за прошедший год, награждают лучших осуждённых, отмечают достижения отрядов, намечают задачи на будущее. По традиции он начинается с общего построения и торжественного открытия. С погодой сокольчанам повезло, потому все мероприятия прошли на плацу колонии, где перед гостями выстроились отбывающие наказание в этом учреждении. Их в настоящее время 840 человек. Кроме конкурсной комиссии участниками праздника стали представители местной администрации, средств массовой информации, общественности, а также родственники осужденных.

На открытии праздника отметили лучших осуждённыхФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«На сегодняшний момент исправительная колония № 4 является стабильно функционирующим, позитивно развивающимся учреждением. За этот год было многое сделано: проведены косметические ремонты, работы, связанные с открытием новых производств. И большая часть этих мероприятий выполнена силами осужденных. В этот праздник я хочу пожелать сотрудникам учреждения удачи в служебной деятельности, также терпения, а осужденным – скорейшего освобождения. Самое главное, чтобы время, которое граждане осуждённые проводят в стенах этой колонии, не проходило даром, чтобы они осмыслили и переосмыслили какие-то свои жизненные принципы, и больше никогда не попадали в места лишения свободы», - сказал на торжественном открытии Дня смотра полезных дел заместитель начальника УФСИН России по Вологодской области Владислав Ушаков.

Четверо получили освобождение условно-досрочноФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

На празднике озвучили имена осужденных, которые активнее всех проявили себя в спорте, работе и общественной жизни колонии. Им вручили благодарности и сладкие подарки. Пожалуй, самым радостным День смотра стал для четверых отбывающих наказание. Они получили освобождение условно-досрочно.

В колонии отбывают наказание за тяжкие преступленияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

После завершения торжественной части праздника осуждённые отправились по своим отрядам. Комиссия же начала осмотр учреждения. В первую очередь гости зашли в местный храм. Затем состоялось открытие первого нового объекта колонии – под аплодисменты перерезали красную ленту в студию кабельного телевидения. После делегация посетила библиотеку, спортивный зал, комнату, где осуществляется видеосвязь с судебными органами, а также музей.

В учреждении появилась студия кабельного телевиденияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Не обделила вниманием конкурсная комиссия и отряды, где проживают осуждённые. Гости зашли в несколько отрядов, в каждом осмотрели спальные помещения, комнаты для приёма пищи, воспитательной работы, хранения вещей.

Делегация оценила чистоту и порядок в каждом помещенииФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В ИК-4 особый режим отбывания наказания. Он является самым серьёзным из всех существующих. В учреждении находятся те, кто уже неоднократно совершил тяжкие и особо тяжкие преступления.

Гости посмотрели, в каких условиях содержатся осужденныеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Статьи разные: и 228-я, и 105-я, 221-я В нашем учреждении отбывают наказание те, кто совершил убийство, грабежи, воровство, преступления, связанные с наркотиками. Сроки у осужденных разные. Колония рассчитана на 853 человека. К нам поступают осужденные из 13 регионов страны. К сожалению, в настоящее время по всей стране наблюдается рецидив. У нас особый режим, соответственно, осуждённые из других колоний освобождаются, и если вновь совершают преступление, то как раз попадают на особый режим», - пояснил начальник исправительной колонии № 4 Игорь Сокерин.

Конкурсная комиссия осмотрела учреждениеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Также делегация проверила условия в карантинном отделении. Там находятся те, кто только попал в колонию. Следующим пунктом праздничной программы стал концерт. В 2019 году все Дни смотра полезных дел посвящены одной теме – театру. Соответственно, осуждённые подготовили для гостей театральную зарисовку и исполнили песни.

К празднику осуждённые подготовили концертную программуФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

После концертной программы конкурсная комиссия отправилась в тепличное хозяйство учреждения. Из года в год оно удивляет своим размахом и урожаем.

Тепличное хозяйство порадовало отличным урожаемФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

На огромной территории разместились гряды, парники и несколько теплиц, в которых уже выросли огурцы, помидоры, перцы и даже дыни с арбузами. Все эти вкусности гости смогли попробовать. Секреты такого необычайно хорошего урожая осуждённые раскрывать им не стали.

Гости смогли попробовать выращенные осуждёнными овощиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Не менее впечатляет и промышленная территория колонии. Сегодня в учреждении функционируют три участка пилорамы, на которых распиливают от 1000 до 1300 кубометров круглого леса в месяц. Из дерева осуждённые изготавливают банную утварь, сувениры, мебель. Недавно в колонии запустили производство из отходов деревообработки – начали выпускать деревянную рейку.

«Одна линия уже открыта. На рейку есть спрос, потому мы расширяемся. Мы поставляем её в Израиль. Там своего леса нет, а климат очень хороший, соответственно, они активно занимаются садоводством и огородничеством, как раз для этого им и нужна рейка. Эту продукцию мы изготавливаем из обрезков от деревообработки. Вторая линия будет точно такая же», - пояснил заместитель начальника Центра трудовой адаптации осуждённых ИК-4 Евгений Нестеров.

Противопожарная команда показала свою работуФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Гостям продемонстрировали работу противопожарной команды, которая по правилам безопасности обязательно должна быть на деревообрабатывающем производстве. Затем делегация оценила саму продукцию, которую изготавливают осуждённые. На выставке можно было приобрести любое понравившееся изделие. Стоит отметить, что в ИК-4 берутся и за серьёзные проекты.

В колонии три участка пилорамыФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«В этом году мы первый раз получили муниципальный заказ от Сокольского района на остановки. Речь идёт об остановочных комплексах. Они уже установлены в городе Сокол. Их можно там увидеть. В комплекте предусмотрены скамейки, урны, знак «Остановка». Местные жители уже заметили новые остановки и успели их оценить», - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» начальник учреждения Игорь Сокерин.

В ИК-4 выпускают самые разные изделия из дереваФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Финальной точкой Дня смотра полезных дел стало посещение швейного цеха колонии, в котором тоже успешно налажен выпуск продукции. Осуждённые занимаются пошивом рабочих костюмов и формы на заказ для частных компаний. В месяц в ИК-4 шьют до девяти тысяч комплектов одежды.

Швейный цех выпускает 7-9 тысяч комплектов одежды ежемесячноФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

После завершения обхода колонии комиссия отправилась на совещание. Напомним, День смотра полезных дел – это конкурс, в котором выберут лучшее исправительное учреждение региона. Делегации осталось посетить две колонии и следственный изолятор в Вологде.