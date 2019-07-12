Вологодскую больницу для осуждённых посетила конкурсная комиссия

Межобластная больница № 10 УФСИН России по Вологодской области открыла свои двери для гостей. 12 июля в учреждении прошёл традиционный День смотра полезных дел. В рамках мероприятия делегация ознакомилась с итогами работы отряда хозобуслуги за прошедший год, посмотрела, в каких условиях проживают осуждённые, также приняла участие в открытии комнаты истории больницы.

Отряд хозобслуги - главные помощники сотрудников учрежденияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Лечебно-профилактическое учреждение располагается в здании 1824 года постройки. Оно рассчитано на 230 мест. Ежегодно в МБ-10 проходят лечение более 150 осуждённых из всех учреждений Вологодской области, а также из других регионов. В больницу их привозят в том случае, если в колониях провести необходимые медицинские обследования и лечение того или иного заболевания не представляется возможным.

Осуждённые, которые хорошо себя проявили, получили благодарственные письмаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«У осуждённых бывают самые обычные заболевания, такие же, как и у людей, которые находятся на свободе. Раньше, допустим, было много случаев туберкулёза, в последние годы наблюдается существенный спад этого заболевания. Также возникают сердечные болезни, заболевания терапевтического профиля. Всё необходимое оборудование для оказания квалифицированной медицинской помощи в том или ином случае в больнице имеется. Если чего-то не хватает, то мы вывозим больных в учреждения гражданского здравоохранения города Вологды. Проблем с этим нет», - пояснил корреспонденту КП начальник ФКЛПУ МБ-10 УФСИН России по Вологодской области Евгений Левашов.

Гости зашли в тренажёрный залФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Главными участниками Дня смотра полезных дел стали осуждённых из отряда хозяйственной обслуги. Их в учреждении называют основными помощниками коллектива сотрудников. Ведь именно они осуществляют всю бытовую и ремонтную работу для того, чтобы больница функционировала. В их числе санитары, повара, сварщики, сантехники, электрики, строители. В отряде общий режим, сейчас в нём около 30 человек.

Тех, кто за прошедший год проявил себя лучше всех, на празднике отметили благодарственными письмами. Также осуждённым вручили подарки.

Делегация осмотрела библиотеку больницыФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Уже более 50 лет у нас проводятся такие мероприятия во всех учреждениях Вологодской области. Прежде всего, они направлены на открытость нашей системы, мы распахиваем двери и показываем, как мы живем, потому что нам нечего скрывать. В то же самое время осужденные должны видеть, что с ними занимаются не только сотрудники учреждения, но и общественность, которая пристально смотрит за тем, как мы работаем. И если есть какие-то недостатки, она подсказывает нам, мы всегда эти подсказки принимаем и исправляем все недочёты. На данное учреждение выделено серьёзное финансирование. Делается всё для того, чтобы улучшить условия содержания граждан осуждённых, которые находятся на лечении в этой больнице», - сказал на торжественном открытии Дня смотра полезных дел заместитель начальника УФСИН России по Вологодской области Владимир Горелов.

На празднике открыли комнату истории учрежденияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В числе гостей больницы в этот праздничный день родственники отбывающих наказание, представители церкви, общественности, сотрудники Управления ФСИН России по Вологодской области, ветераны уголовно-исполнительной системы.

Тема Дней смотра полезных дел в 2019 году - театрФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

После торжественного открытия делегация осмотрела помещения, где живут осуждённые из отряда хозобеспечения. Также гости зашли в тренажёрный зал, библиотеку, на кухню, в комнаты для длительных и краткосрочных свиданий. Важным моментом праздника стало открытие музея истории учреждения.

В завершении праздника прошёл концертФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Завершился День смотра полезных дел по традиции концертной программой. В 2019 году во всех исправительных учреждениях единая тема праздника – театр. Напомним, что такие мероприятия пройдут во всех колониях и СИЗО нашего региона. По их итогам комиссия выберет лучшее.