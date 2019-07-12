2019-07-12T13:02:02+03:00
Общество

Вологодскую больницу для осуждённых посетила конкурсная комиссия

В учреждении прошёл День смотра полезных дел [фото]
Евгения ГРЕБЕЛКИНА
Поделиться:
На празднике подвели итоги работы за годНа празднике подвели итоги работы за годФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА
Изменить размер текста:

Межобластная больница № 10 УФСИН России по Вологодской области открыла свои двери для гостей. 12 июля в учреждении прошёл традиционный День смотра полезных дел. В рамках мероприятия делегация ознакомилась с итогами работы отряда хозобуслуги за прошедший год, посмотрела, в каких условиях проживают осуждённые, также приняла участие в открытии комнаты истории больницы.

Отряд хозобслуги - главные помощники сотрудников учреждения Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Отряд хозобслуги - главные помощники сотрудников учрежденияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Лечебно-профилактическое учреждение располагается в здании 1824 года постройки. Оно рассчитано на 230 мест. Ежегодно в МБ-10 проходят лечение более 150 осуждённых из всех учреждений Вологодской области, а также из других регионов. В больницу их привозят в том случае, если в колониях провести необходимые медицинские обследования и лечение того или иного заболевания не представляется возможным.

Осуждённые, которые хорошо себя проявили, получили благодарственные письма Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Осуждённые, которые хорошо себя проявили, получили благодарственные письмаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«У осуждённых бывают самые обычные заболевания, такие же, как и у людей, которые находятся на свободе. Раньше, допустим, было много случаев туберкулёза, в последние годы наблюдается существенный спад этого заболевания. Также возникают сердечные болезни, заболевания терапевтического профиля. Всё необходимое оборудование для оказания квалифицированной медицинской помощи в том или ином случае в больнице имеется. Если чего-то не хватает, то мы вывозим больных в учреждения гражданского здравоохранения города Вологды. Проблем с этим нет», - пояснил корреспонденту КП начальник ФКЛПУ МБ-10 УФСИН России по Вологодской области Евгений Левашов.

Гости зашли в тренажёрный зал Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Гости зашли в тренажёрный залФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Главными участниками Дня смотра полезных дел стали осуждённых из отряда хозяйственной обслуги. Их в учреждении называют основными помощниками коллектива сотрудников. Ведь именно они осуществляют всю бытовую и ремонтную работу для того, чтобы больница функционировала. В их числе санитары, повара, сварщики, сантехники, электрики, строители. В отряде общий режим, сейчас в нём около 30 человек.

Тех, кто за прошедший год проявил себя лучше всех, на празднике отметили благодарственными письмами. Также осуждённым вручили подарки.

Делегация осмотрела библиотеку больницы Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Делегация осмотрела библиотеку больницыФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Уже более 50 лет у нас проводятся такие мероприятия во всех учреждениях Вологодской области. Прежде всего, они направлены на открытость нашей системы, мы распахиваем двери и показываем, как мы живем, потому что нам нечего скрывать. В то же самое время осужденные должны видеть, что с ними занимаются не только сотрудники учреждения, но и общественность, которая пристально смотрит за тем, как мы работаем. И если есть какие-то недостатки, она подсказывает нам, мы всегда эти подсказки принимаем и исправляем все недочёты. На данное учреждение выделено серьёзное финансирование. Делается всё для того, чтобы улучшить условия содержания граждан осуждённых, которые находятся на лечении в этой больнице», - сказал на торжественном открытии Дня смотра полезных дел заместитель начальника УФСИН России по Вологодской области Владимир Горелов.

На празднике открыли комнату истории учреждения Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

На празднике открыли комнату истории учрежденияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В числе гостей больницы в этот праздничный день родственники отбывающих наказание, представители церкви, общественности, сотрудники Управления ФСИН России по Вологодской области, ветераны уголовно-исполнительной системы.

Тема Дней смотра полезных дел в 2019 году - театр Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Тема Дней смотра полезных дел в 2019 году - театрФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

После торжественного открытия делегация осмотрела помещения, где живут осуждённые из отряда хозобеспечения. Также гости зашли в тренажёрный зал, библиотеку, на кухню, в комнаты для длительных и краткосрочных свиданий. Важным моментом праздника стало открытие музея истории учреждения.

В завершении праздника прошёл концерт Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В завершении праздника прошёл концертФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Завершился День смотра полезных дел по традиции концертной программой. В 2019 году во всех исправительных учреждениях единая тема праздника – театр. Напомним, что такие мероприятия пройдут во всех колониях и СИЗО нашего региона. По их итогам комиссия выберет лучшее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Профессия: бортпроводник
В честь Дня бортпроводника гражданской авиации, который отмечают во всем мире 12 июля, мы решили вспомнить, как эта профессия менялась с годами, и пообщаться с действующими опытными бортпроводниками, чтобы узнать о сегодняшних реалиях и новых тенденциях
«Я хочу, чтобы у дочки как можно дольше был папа»: Исповедь жены умирающего экс-футболиста «Зенита»
Русская супруга парализованного Фернандо Риксена рассказала «КП», как плакала из-за эвтаназии, почему от спортсмена отвернулась вся семья и как 7-летняя дочка живет с погибающим отцом
Самый дорогой гриб на планете: Кордицепс управляет поведением насекомых и помогает китайцам выигрывать Олимпиады
Ведущий российский миколог, автор множества книг о грибах Михаил Вишневский - о том, действительно ли чудо-гриб, который стоит дороже, чем золото, обладает лекарственными свойствами
Новости 24
Экс-депутат ЗСО пойдет под суд из-за банкротства МиМПа
В Верховажье мать оставила маленьких детей одних и не вернулась
В Череповце поджигатели уничтожили две дачи
Микрофинансовая организация обклеила листовками подъезд должницы
Вынесен приговор матери, которая угрожала работнице опеки убийством
50 будущим врачам компенсируют платное обучение в ординатуре
Вологодский священник пришел в Росгвардию с ружьем
Новый детский сад появился в Вологде на улице Молодежной
В Вологодской области появится первая велодорожка на региональной автодороге
В Тотьме речка Песья Деньга подмыла опоры моста
Впервые разрешения на добычу кабана и медведя определил жребий
Череповчанин через соцсети развращал малолетних
Вологодский кинолог с родственниками украл металлолом с территории колонии
Промсвязьбанк снизил ставку по семейной ипотеке до 5,2%
В Вологодской области под автомобиль попал мальчик с велосипедом
На проспекте Победы в Вологде столкнулись две иномарки под управлением женщин
На дороге Москва - Архангельск погибли два 25-летних юноши