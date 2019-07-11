Конкурсная комиссия посетила исправительную колонию № 20

В исправительной колонии № 20, которая находится в Устюжне, прошёл День смотра полезных дел. 10 июля учреждение посетила конкурсная комиссия, в состав которой входят представители УФСИН России по Вологодской области, общественники, ветераны уголовно-исполнительной системы, священнослужители. ИК-20 стала вторым учреждением, где побывали гости. В рамках Дня смотра полезных дел делегация уже посетила шекснинскую колонию № 12. Напомним, что в ходе таких визитов комиссия оценивает благоустройство учреждений, условия содержания осуждённых, их вовлечённость в трудовую деятельность, а также в спортивную и культурную жизнь колонии.

Большинство осуждённых в ИК-20 находятся в местах лишения свободы впервыеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В устюженской исправительной колонии сегодня отбывают наказание около 300 человек. Режим в учреждении общий. Большинство осуждённых имеют статьи средней тяжести и находятся в местах лишения свободы впервые. Часть отбывающих наказание попала сюда из колоний для несовершеннолетних по достижению 18-летия.

В программу праздника Дня смотра полезных дел ИК-20 вмешалась погода – из-за непрекращающегося дождя все мероприятия, запланированные на улице, пришлось отменить. Вместо торжественного открытия гости сразу отправились осматривать учреждение.

На территории учреждения появилась купельФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Первым делом состоялось открытие нового объекта – купели. Затем делегация зашла в два отряда, где проживают осуждённые. Гости посмотрели, на каких кроватях они спят, оценили бытовые условия и порядок в помещениях. Также комиссия осмотрела спортзал, где отбывающие наказание занимаются на тренажёрах. Следующим пунктом стала столовая колонии. В настоящее время ей руководит жительница Устюжны Софья Кузнецова.

«Я работаю в колонии с января этого года, первое время было, конечно, не по себе. Сейчас всё нормально. С осуждёнными у нас наладился нормальный контакт, естественно, в пределах того, что положено, лишнее я пресекаю. Я отношусь к ним больше, как к своим детям, они же дети, но ставлю их на место, если что-то начинается. Питание в столовой прекрасное. Приятно слышать, когда идешь и тебя благодарят за питание», - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» заведующая столовой Софья Кузнецова.

Комиссия оценила кухню учрежденияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

После гости зашли в школу учреждения и пообщались с учителями. В настоящее время обучение в ней проходят 124 человека. В только что закончившемся учебном году аттестаты за девятый класс получили 17 осуждённых, 14 человек - за одиннадцатый. Стоит отметить, что их документ об образовании ничем не отличается от тех, что выдают в обычных общеобразовательных школах.

«Кто-то охотно учится, а кто-то под принуждением, потому что по закону до 30 лет они обязаны обучаться в связи с тем, что на территории колонии имеется образовательное учреждение, после 30 лет они делают это по желанию. Проблем в обучении много, потому что наши ученики с низким уровнем мотивации к обучению, с большим промежутком в обучении, некоторые не обучались по 5-7 лет. Есть ребята из трудных семей, после детдома, после воспитательных колоний. Проблем с дисциплиной нет, но у нас есть проблемы с получением знаний, нужно все пробелы восстанавливать», - рассказала гостям директор школы Светлана Снегова.

Учителя школы рассказали об успехах осуждённыхФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Финальной точкой Дня смотра полезных дел стала концертная программа, которая прошла в клубе колонии. Стоит отметить, что в этот праздник в учреждениях подводят итоги за год. В ИК-20 за это время проделана большая работа по улучшению материально-бытовой базы и благоустройства территории. Во всех жилых помещениях проведены косметические ремонты. В коллективе осуждённых прошло множество соревнований по разным видам спорта.

«Осужденные принимали активное участие в смотрах-конкурсах и культурно-воспитательных мероприятиях. За хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и обучению, участие в воспитательных мероприятиях поощрён 71 человек. Переведен на облеченные условия отбывания наказания 31 человек. Условно-досрочно освобождены 29 человек. 22 осуждённых переведены в колонию-поселение», - рассказали об итогах работы сотрудники учреждения.

Комиссия зашла в отряды, где проживают осуждённыеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В числе гостей колонии на Дне смотра полезных дел также родители осуждённых. Один из них выступил перед собравшимися.

«Я хочу поблагодарить за приглашение на этот праздник. Всем осуждённым желаю скорее оказаться за стенами этого учреждения и никогда больше сюда не попадать. Возможно, до вашего ума дойдёт, что вас дома ждут семьи: отцы, матери, у кого-то уже жены и дети. И вообще хочу сказать, что отдыхать лучше в Париже или Монте-Карло, а не здесь на двухъярусной кровати. Работать тоже лучше там, за пределами колонии, а сюда больше не нужно попадать. Если вы все это поймёте, то мы сможем сделать людей в форме безработными в хорошем смысле этого слова», - обратился со сцены к осуждённым один из родителей.

Делегация осмотрела спортзал колонииФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Пожалуй, самой приятной частью праздника стало награждение победителей соревнований. Осуждённые, ставшие лучшими в волейболе, футболе, настольном теннисе, городках, жиме штанги лёжа, шашках и шахматах получили грамоты, подарки и сладкие презенты. Продолжился праздник творческими номерами. Осуждённые подготовили для гостей песни и театральные зарисовки. Ведь тема Дней смотра полезных дел в 2019 году – театр.

Отличившиеся осуждённые получили подаркиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

После завершения мероприятий конкурсная комиссия отправилась на заседание. Напомним, что по итогам Дней смотра полезных дел во всех учреждениях будет выбрано лучшее.

«Сегодня погода внесла свои коррективы в программу мероприятия. В колонии открыли один объект, который имеет очень важное значение. Это купель. Именно такие объекты не часто появляются в учреждениях. Здесь двойная функция: не только воспитательная, но ещё и, что называется, распространение религии в массы. Об оценках пока говорить рано, поскольку мы побывали только в двух учреждениях. Вообще у нас разработаны критерии, их довольно много. И по сравнению с прошлым годом у нас появились новые критерии оценки. Каждый год при подведении итогов в комиссии начинаются прения сторон и возникают спорные вопросы, которые мы как раз учитываем на следующий год в разработке оценки», - пояснил «Комсомолке» заместитель начальника УФСИН России по Вологодской области Владислав Ушаков.

Дни смотра полезных дел посвящены году театраФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Добавим, что Дни смотра полезных дел в исправительных учреждениях региона продлятся до конца июля.