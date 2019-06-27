Десятки вологжан приняли участие в акции по сбору вторсырья

Акция по сбору вторсырья прошла в Вологде. Её участниками стали десятки вологжан. Они принесли на переработку макулатуру, пластик, а также изделия из алюминия. В среду, 26 июня их принимали в двух точках города: около остановки на площади Чайковского и рядом с домом на Ленинградской, 136. Организатором акции является общество защиты бездомных животных «Велес». Сбор вторсырья зоозащитники проводят с 2017 года. Его они сдают на переработку и получают за это деньги, которые идут на лечение и стерилизацию бездомных животных. Акции по приёму макулатуры и пластика у населения проходят раз в месяц в течение трёх дней.

В течение трёх дней работают по две точки приёма вторсырьяФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«В конце каждого месяца мы делаем шесть точек приёма, то есть получается по две точки три дня. Помимо этого ещё между акциями мы успеваем принимать вторсырьё. Часто к нам обращаются пожилые люди, мы к ним ездим домой за газетами и пластиковыми бутылками из-под воды. Также мы работаем с организациями – регулярно принимаем у них макулатуру», - рассказала корреспонденту КП председатель правления Общества защиты животных «Велес» Ольга Клюквина.

Волонтёры принимают пластик РЕТ1Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

По словам организаторов, вологжане очень активно присоединяются к акциям по сбору вторсырья. Так, за 2017 год удалось собрать 64 тонны мусора. В 2018 году вологжане сдали более 77 тонн макулатуры и 4,2 тонны пластика.

«Мы постоянно участвуем в этих акциях – привозим макулатуру. Собирать её не сложно. У нас у самих и кошка, и собака, поэтому мы считаем, что помогать другим необходимо. Знаю, что макулатуру они сдают, получают деньги на прокорм тех же самых кошек и собак. Пластик обычно мы тоже собираем, сейчас ещё не успели накопить, а так тоже привозим», - рассказал один из участников акции.

«Велес» проводит акции по сбору вторсырья с 2017 годаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

По переработке вторсырья общество защиты «Велес» сотрудничает с одной из вологодских компаний, которая принимает пластик. Макулатуру отправляют индивидуальному предпринимателю, который её прессует и передает дальше на производство.

Вырученные от сдачи вторсырья деньги идут на лечение и стерилизацию бездомных животныхФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Стоит отметить, что во время акций можно сдавать любую макулатуру: книги, газеты, офисную бумагу, листовки, картон. Что касается пластика, то принимается только один его вид - PET1. Также зоозащитникам можно сдавать алюминий: банки из-под напитков, алюминиевые ложки, кастрюли, миски.

Зоозащитникам можно сдавать все виды макулатурыФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«У нас есть сложности со сдачей некоторых видов пластика. Раньше мы принимали более широкий спектр пластиковых изделий, но их крайне сложно сдавать. Пластик должен быть очень четко рассортирован, принимается он только большими объёмами, а у нас нет своей газели, потому нам приходиться машину заказывать. В силу этих обстоятельств сейчас мы принимаем только PET1 – это в основном бутылки из-под питьевой воды. Когда наши акции только начинались, мы собирали и пакеты, и пластик PP2, PP5. Может быть, мы к этому когда-нибудь вернёмся», - пояснила Ольга Клюквина.

В 2018 году вологжане сдали более 77 тонн макулатурыФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Сдать вторсырье вологжане могут также в четверг, 27 июня. С 18.30 до 19.30 будут работать две точки приёма: рядом с торговым центром на Карла-Маркса, 105 и около церкви Покрова Пресвятой Богородицы, которая находится на перекрестке улиц Первомайская и Козлёнская.

«Велес» провело уже более 170 подобных акцийФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Добавим, что за время существования проекта по сбору вторсырья общество защиты животных «Велес» провело уже более 170 подобных акций.