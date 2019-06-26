Микрофинансовые организации: не спешите верить рекламе

«Не спешите верить рекламным обещаниям», - советует специалист-эксперт отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Вологодского УФАС Екатерина Есина

Представьте себе ситуацию: деньги у человека кончились, а до зарплаты еще несколько дней. А тут на каждом шагу манящие объявления: «Одолжу до зарплаты». Может, стоит обратиться?.. О том, что должен знать потенциальный клиент микрофинансовых организаций (МФО), мы беседуем со специалистом-экспертом отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Вологодского УФАС Екатериной Есиной.

- Екатерина Михайловна, кто является наиболее частым клиентом МФО?

- Как правило, клиентами микрофинансовых организаций становятся социально незащищенные слои населения – студенты, пенсионеры. Часто это люди, которым банки уже отказали в выдаче кредита. С большой долей вероятности, это люди, которые не являются финансово грамотными. Поэтому главный вопрос, на который человек должен самому себе ответить: у кого я беру кредит, и как это в дальнейшем отразится на моем кошельке?

- И что он должен знать, чтобы ответить на этот вопрос?

- Самое главное, о чем необходимо знать – каждая микрофинансовая организация должна состоять в официальном реестре МФО, который находится в открытом доступе на сайте Центробанка РФ www.cbr.ru .

Если микрофинансовой организации нет в данном реестре, значит она действует незаконно.

Кроме того, читая рекламу, важно понимать, что рекламное название организации и ее юридическое наименование не всегда совпадают. Например, на вывеске организация может значиться: «Деньги для вас». А ее юридическое наименование звучит: ООО «Деньги». При получении займа крайне важно выяснить юридическое наименование организации, поскольку, например, индивидуальный предприниматель не имеет право выдавать займы. Если за вывеской «Деньги для вас» стоит предприниматель ИП Петров, то он занимается незаконной деятельностью, а получение от него займа сопряжено с большим риском.

- Порой попадается реклама неких организации, предлагающих услуги консультирования по выдаче кредитов. Как относиться к ней?

- Надо быть наивным, полагая, что кто-то будет вам бесплатно давать консультации в финансовой сфере. На самом деле под видом консультации гражданину зачастую предлагают заключить договор займа. Уловка с консультированием – это способ ухода от надзорных органов.

- Кто может выдавать займы?

- В перечень лиц, которые имеют право выдавать займы, входят кредитные организации, банки, микрофинансовые организации, ломбарды и кредитные кооперативы. Кредитные кооперативы могут выдавать кредиты только члену своего кооператива.

- Какое отличие добросовестных МФО от нелегальных?

- Банк России осуществляет надзор только за легальными участниками финансового рынка. В случае с МФО – это микрофинансовые организации, внесенные в реестр. Для них установлен ряд правил и ограничений, которые защищают интересы потребителей. Например, предельный размер долга ограничен 2,5 размерами суммы займа (с 1 июля – 2 размерами суммы займа), а процентная ставка не может превышать 1,5% в день (с 1 июля – 1% в день). Потребитель, занявший деньги у нелегальных участников финансового рынка, может оказаться беззащитным перед действиями своих кредиторов. Известны случаи, когда «черные кредиторы» и связанные с ними нелегальные коллекторы требуют выплаты долга, угрожая жизни и здоровью заемщика.

- Какие требования предъявляет законодательство к рекламе финансовых услуг?

- Согласно статье 28 Закона о рекламе, если в рекламе указано хотя бы одно условие, влияющее на стоимость кредита, то должны быть указаны и все остальные условия, чтобы гражданин мог высчитать, во сколько обойдется ему этот кредит, и верно оценить свои финансовые возможности. К полным условиям займа относятся: сумма займа, срок действия договора, срок возврата займа, валюта займа, процентная ставка. Зачастую микрофинансовые организации, завлекая клиентов, указывают в своей рекламе только наиболее привлекательные условия займа и оставляют за рамками высокие проценты займа. Только рассчитав полную стоимость займа, следует принимать решение, становиться клиентом МФО или нет. Задача антимонопольного органа заключается в том, чтобы потребитель получал финансовые услуги на максимально понятных условиях.

Из практики Вологодского УФАС России

В 2016 году антимонопольный орган выдал предупреждение КПК «РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ» за размещение недостоверной рекламы финансовых услуг. Кооператив разместил рекламу вкладов для предпринимателей, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, в том числе на осуществление операций с банковскими вкладами.

В 2019 году ООО «Монетный дом» исполнило предписание Вологодского УФАС России, убрав свою рекламу о предоставлении потребительских займов, которая размещалась на фасаде одного из домов в городе Череповце и признанную антимонопольным органом ненадлежащей.

ООО «Монетный дом» распространяло рекламу услуг по предоставлению потребительских займов, не осуществляя при этом профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)», поскольку согласно информации, размещенной на официальном сайте Банка России, сведения об ООО «Монетный дом» 29.09.2017 г. исключены из государственного реестра микрофинансовых организаций Банка России. В отношении виновных лиц микрофинансовой организации Вологодское УФАС России возбудило административное производство.