В Харовске выпал град размером с орех

Сегодня, 26 июня, грозовые дожди прошли в Харовске. Дождевой фронт принес не только долгожданную влагу - дождей здесь давно не было. Град, размером даже не в горошину, а в орех-фундук, выпал слоем на дачные посадки. Пострадали парники, краснеющая клубника, капуста и кабачки, сломало лук.

Фото Дины Беляевой.

- Сейчас наблюдаю космическую картину: окученная картошка, а в бороздах слоем, как снег - град. И солнце выглянуло, от мостков - пар! Даст Бог - все отродится! - сообщил по телефону Юрий Николаевич.

Фото Olechka Skidanova.

Фото Olechka Skidanova.

Фото Алена Шевелева.

Харовчане публикуют фотографии града в социальных сетях.

Анна Караулова пишет: "Лук и укроп нашинковало, хоть в салат сразу. От помидорок, что в открытом - одни бодылки остались, свекла тоже - месиво из ботвы. У роз и лилий почти все бутоны срезало((( Петуньи все тоже..."

Фото Инны Зуевой.

Согласно Яндекс-картам, облако с градом отправилось на юго-восток, чудом не задев Сямжу.