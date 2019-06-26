2019-06-26T18:37:41+03:00
Общество

В Харовске выпал град размером с орех

Многодневная засуха сменилась новым погодным катаклизмом
Иван Чухнин
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Туча с градом отправилась дальше - на юго-восток.Туча с градом отправилась дальше - на юго-восток.Фото: Иван Чухнин
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Сегодня, 26 июня, грозовые дожди прошли в Харовске. Дождевой фронт принес не только долгожданную влагу - дождей здесь давно не было. Град, размером даже не в горошину, а в орех-фундук, выпал слоем на дачные посадки. Пострадали парники, краснеющая клубника, капуста и кабачки, сломало лук.

Фото Дины Беляевой.

Фото Дины Беляевой.

- Сейчас наблюдаю космическую картину: окученная картошка, а в бороздах слоем, как снег - град. И солнце выглянуло, от мостков - пар! Даст Бог - все отродится! - сообщил по телефону Юрий Николаевич.

Фото Olechka Skidanova.

Фото Olechka Skidanova.

Фото Olechka Skidanova.

Фото Olechka Skidanova.

Фото Алена Шевелева.

Фото Алена Шевелева.

Харовчане публикуют фотографии града в социальных сетях.

Анна Караулова пишет: "Лук и укроп нашинковало, хоть в салат сразу. От помидорок, что в открытом - одни бодылки остались, свекла тоже - месиво из ботвы. У роз и лилий почти все бутоны срезало((( Петуньи все тоже..."

Фото Инны Зуевой.

Фото Инны Зуевой.

Согласно Яндекс-картам, облако с градом отправилось на юго-восток, чудом не задев Сямжу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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