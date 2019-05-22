13 344 клиента сделали рекламу для Yota

Yota запустила второй этап рекламной кампании #наyota, в котором высказывания клиентов стали рекламой оператора на ТВ, на радио, в интернете и на городских щитах. Часть носителей ведет на реальные посты клиентов в социальных сетях. Ролики для радио и ТВ озвучили клиенты - авторы сообщений.

Суть в том, что в течение трех недель на сайте o.yota.ru клиенты оператора рассказывали, почему они выбрали именно Yota.

Всего было опублдиковано две тысячи высказываний!

Всего за это время поступило почти 13,5 тысяч сообщений. Довольно большшую часть из них - две тысячи - можно будет увидеть в рекламе Yota на различных носителях.

“Мы хотели рассказать про преимущества Yota максимально просто и честно и решили, что никто не справится с этой задачей лучше, чем наши клиенты. Так пользователи Yota стали авторами рекламной кампании”, – комментирует бренд-менеджер Yota Елена Толбузова.

А как вам такое мнение?

Как сообщает пресс-служба оператора, рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow. Она продлится с 21 мая по 15 июня 2019 года.