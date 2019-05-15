2019-05-15T16:10:42+03:00
Общество

В Вологде погиб журналист Николай Гуляев

Слушателям областного радио он известен как Олег Кобрин
Иван Чухнин
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Кадр телевикторины с участием Николая Гуляева.Кадр телевикторины с участием Николая Гуляева.
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В Вологде на пожаре в своей квартире погиб журналист Николай Гуляев. Слушатели областного радио знали его как Олега Кобрина.

О ЧП при пожаре в доме №74 по улице Галкинской в Вологде ночью 9 мая СМИ сообщали, но в сводках не называлась фамилия. Как стало известно, это был Николай. Сейчас его коллеги озабочены похоронами - родных у него нет. Николаяю Гуляеву было всего 57 лет.

Согласно сводкам, сигнал о возгорании в двухкомнатной квартире на втором этаже многоквартирного дома поступил на пульт пожарной охраны в 00:22 9 мая.

Через четыре минуты пожарные были уже на месте. Дым сочился через входные двери, которые пришлось выбивать.

В 00:31 возгорание было потушено, однако в комнате был обнаружен погибший. В квартире повреждена внутренняя отделка комнаты, мебель, незначительно закопчена квартира по всей площади. Причина возгорания устанавливается. Это могла быть эксплуатация обогревателя или неосторожное обращение с огнем при курении.

Николай Гуляев работал в городской газете «Вологодские новости», молодежной областной газете «Ступени», а также на областном радио. Он был известен слушателям как Олег Кобрин.

Он был членом Вологодского интеллектуального клуба, в 2012 году Николай Гуляев дважды участвовал в телевикторине НТВ «Своя игра».

Коллега Николая Ольга Прусакова пишет в Фейсбуке: "Коле прощалось всё: наплевательское отношение к своему внешнему виду, циничнейшее отношение к рабочим, бытовым вопросам и к чему-то там ещё. Коля просто представлял собой очеловеченную систему вложенных каталогов вселенских знаний с неимоверной скоростью прохождения информации в режиме "запрос-ответ"..."

Она вспоминает такой эпизод : "...Однажды нас пригласили играть в "Что?Где?Когда" с командами других СМИ. Мы определили Колю капитаном и начали с ним тренироваться. Полные табула раса, мы думали, что игроки просто умные и начитанные люди. Каковы же были наши открытия! Коля дал нам технологии поиска у себя в уме и сознании ответов на вопросы. Мы оказались не так плохи на игре - взяли то ли два, то ли три вопроса из тридцати. Остальные 27-28 вопросов взял Коля..."

ИСТОЧНИК KP.RU

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