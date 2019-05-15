Пять дней, пять вопросов и пять подарков от Северной железной дороги

С наступлением лета железная дорога становится как будто ближе: начинаются путешествия, поездки на дачи, к родственникам, на море и в детские лагеря. Именно летом у детей появляется свободное время, и они могут неожиданно оказаться около путей без взрослых. И тут-то их и может поджидать опасность.

Ведь железная дорога - это здорово, когда человек знает и исполняет правила безопасности. Заботливые родители, отправляя детей в школу, сначала обучают, как переходить улицы - там опасно, там ездят автомобили. А поезд - это даже не автомобиль. Это совершенно другой транспорт, не менее опасный.

И очень важно, чтобы об особенностях поведения на железнодорожных вокзалах, в поездах и возле железнодорожных путей дети также узнали как можно раньше.

Часть детей живет вдали от железных дорог - им необходимо рассказывать о правилах безопасности в первую очередь. Малыши, если они до этого никогда не видели поездов, могут испугаться и потерять контроль над своим действиями.

Да, ответственность за ошибки детей лежит на родителях. Но огромные штрафы могут показаться самым мягким наказанием за детскую шалость или непослушание. Гораздо страшней, например, потеря здоровья или даже жизни. А такие случаи есть.

И поэтому Северная железная дорога вновь вместе с "Комсомолкой" решила обратиться к теме безопасности на железной дороге.

В течение пяти дней в группе вологодской "Комсомолки" "ВКонтакте" будут появляться вопросы и предлагаться варианты ответов. Взрослым и детям необходимо выбрать правильный ответ. А затем, среди правильно ответивших, компьютер выберет тех, кто получит сладкие подарки от кондитерской фирмы "АтАг".

Итак, пять дней, пять вопросов и пять подарков.

Розыгрыш мы проведем в прямом эфире. Поэтому главное - активность и удача. И, как говорят на всех железнодорожных вокзалах нашей страны, счастливого пути!