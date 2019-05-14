2019-05-15T17:00:01+03:00
Экономика

Промсвязьбанк дарит 300 бонусных баллов новым держателям кредитных карт

Акция "Добро пожаловать" вновь проходит в банке
Иван Чухнин
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Приятный бонус получат обладатели кредитных карт.Приятный бонус получат обладатели кредитных карт.
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Промсвязьбанк возобновил акцию «Добро пожаловать!» по кредитным картам.

Клиенты, открывшие до 15 августа 2019 года кредитные карты «Двойной кэшбэк», «100+» или «Платинум», могут получить welcome bonus в размере 300 бонусных баллов по программе лояльности банка «Кэшбэк».

Чтобы получить welcome bonus, нужно подключиться к программе лояльности «Кэшбэк» и совершить любую покупку на сумму свыше 1000 руб. за счет кредитного лимита в первые две недели после выдачи кредитной карты. Баллы начисляются на бонусный счет не позднее четырнадцатого календарного дня после месяца, в котором были совершены операции. Начисленные бонусы можно в любой момент обменять на рубли по курсу 1 бонус = 1 рубль в интернет- или мобильном банке.

Промсвязьбанк предлагает выгодные условия по кредитным картам. По флагманской карте «Двойной кэшбэк» с лимитом до 600 тыс. руб., ставкой 26% годовых и беспроцентным периодом до 55 дней доступно начисление кэшбкэка 10% в повышенных категориях с использованием кредитного лимита, возврат 1% за остальные покупки, а также 1% от суммы погашения кредитного лимита.

Зарплатные клиенты Промсвязьбанка могут оформить кредитную карту "Платинум" со ставкой 25,9% годовых, стоимостью годового обслуживания в 590 руб., беспроцентным периодом до 55 дней и выгодным снятием наличных в любых банкоматах.

По кредитной карте «100+» с лимитом до 600 тыс. руб. беспроцентный период составляет более 3 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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