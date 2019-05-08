2019-05-08T18:55:34+03:00
Общество

День Победы: программа праздничных мероприятий в Вологде

Праздник традиционно завершится салютом
Иван Чухнин
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--Фото: Андрей КОПАЛОВ
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День Победы - главный праздник страны. В Вологде в этот день пройдет множество мероприятий, они будут организованы во всех микрорайонах города.

На площади Революции торжественный митинг начнется в 10:00 утра. А закончится День Победы традиционным праздничным салютом, который прозвучит в 22:00.

Итак, программа празднованию 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Вологде:

10:00 Митинг, торжественный марш войск Вологодского гарнизона и прохождение колонны «Бессмертный полк» (пл.Революции).

11:00 Праздничный концерт хоровых коллективов города Вологды «Одна на всех Победа»

(пл.Революции).

12:00 «Забытые песни о войне» — программа оркестра народных инструментов «Перезвоны» (художественный руководитель и дирижер А. Султаншин), солисты: В. Чубенко, Л. Минаев, А. Малиновская и другие (пл.Революции).

12: 00 Легкоатлетическая эстафета по улицам. (Центральная часть города).

12:00 Праздничный концерт (пл. Федулова).

12.00 — 15.00. Молодежный фестиваль «Была весна, была Победа!». Кировский сквер. Гала-концерт победителей конкурса среди студентов и рабочей молодежи «Была весна, была Победа!», фотозона, молодежная акция «Открытка Победы», интерактивная площадка ДЦ «Аистенок», интерактивная площадка военно-патриотического клуба «Сокол», молодежный квест от Всероссийского общественного молодежного движения «Волонтеры Победы».

13:00 Праздничный концерт (парк ДК льнокомбината).

Кроме того, на площади Революции:

13:00 «Песни Победы» — концерт победителей Всероссийского конкурса-фестиваля «Песни военных лет».

15:00 — 16:00. «Мелодии мая» — программа духового оркестра «Классик-модерн бэнд» (художественный руководитель и дирижер В. Кочнев).

17:00 «Победа остается молодой» — большой праздничный концерт учреждений культуры и образования, молодёжных коллективов, авторов и исполнителей города.

19:00 Музыкально-драматическая постановка «Реквием» экспериментального молодежного патриотического театра ВИПЭ.

20:00 «Песни Победы: война голосами детей» — совместный проект учащихся музыкальных школ города, артистов и творческих коллективов Вологды.

21:00 — 22:00 Концерт музыкальной группы «Военный гарнизон» (Москва). Солисты: заслуженный артист России, режиссер-постановщик театра Советской Армии Александр Топчий, заслуженная артистка Республики Ингушетии, солистка ансамбля войск Воздушно-космических сил РФ Анна Сиднина.

22:00 Праздничный салют Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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