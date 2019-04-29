Стало известно, что вынесла Варвара Караулова из колонии

Уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони разместил фотографии момента выхода Варвары Карауловой на свободу. Именно он встретил ее и отвез, судя, по размещенным в сети видео, к себе домой. Во дворе элитного дома в центре города, на улице Октябрьской, 10, там, где находится музей-квартира Василия Белова, Варвару встретила мама. Фотографии, размещенные на Фейсбуке Олегом Димони, свидетельствуют, что именно он оградил девушку от внимания журналистов.

Фото со страницы Олега Димони в Фейсбуке.

Фото со страницы Олега Димони в Фейсбуке.

Фото со страницы Олега Димони в Фейсбуке.

Олег Димони пишет: "Поделились фотографиями самой трудной в моей жизни тридцатиметровки от дверей ИК-1 до машины, на которой мы с Варварой Карауловой уехали. На видео, которое опубликовали многие телеканалы, все получилось легко и непринужденно, но сумка Варвары, набитая книгами по уголовному праву, была реально тяжелая..."

Напомним, 27 апреля самая известная вологодская осужденная покинула женскую ИК №1 по УДО.

В женской колонии общего режима, находящейся почти в центре Вологды, Караулова находилась с апреля 2017 года.

Она была задержана за желание примкнуть к террористам и была осуждена на 4 с половиной года лишения свободы.

С момента задержания прошло чуть более 2 лет и 7 месяцев.