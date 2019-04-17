Шаг в будущее: в ЧГУ запустили образовательный эксперимент

Шаг в будущее: в ЧГУ запустили уникальный образовательный эксперимент

Сегодня в университете дали старт новой программе, позволяющей приблизить обучение к потребностям реального производства и экономике будущего. Череповецкий госуниверситет включен в программу Национальной технологической инициативы «Университет НТИ 20.35». Это программа подготовки специалистов для цифровой экономики.

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За год «Университет НТИ» создал свою цифровую образовательную программу. Интенсив Университета НТИ – государственная программа мер поддержки развития в РФ перспективных отраслей, способных в 20-летней перспективе стать основой мировой экономики. В НТИ участвуют всего 15 вузов РФ. ЧГУ – второй вуз после университета Великого Новгорода, где начали реализовывать эту программу. Интенсив позволяет погрузить студентов в реалии рынков будущего и научить в них ориентироваться: запускать новые проекты с опорой на прорывные технологии, выбирать для работы компании, работающие на перспективных рынках.

Наконец, студенты смогут сами формировать запросы по развитию и образованию.

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«Наша задача – отработка технологий совершенно нового образовательного процесса, - говорит ректор ЧГУ, председатель Совета ректоров вузов Вологодской области Дмитрий Афанасьев. – Основанного не столько на теоретических знаниях, сколько на решении реальных, практических задач, сформулированных нашими партнерами, работодателями».

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«Бизнес Череповца и Вологодской области испытывает кадровый голод, - говорит председатель череповецкого отделения Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области Дмитрий Зайцев. - Поэтому еще осенью мы запустили проект «Эврика». Основная его задача – наладить кооперационные связи между бизнесом и вузами. И на сегодня более 40 реальных проектов от работодателей попали в разработку студентам. И часть включена в этот интенсив. Главное – что ребята будут работать с реальными задачами».

Подготовку к интенсиву ЧГУ начал на проектной сессии Университета НТИ «20.35» в Санкт-Петербурге. В начале апреля из 352 студентов для участия в интенсиве были отобраны 97. С 18 апреля по 13 мая 2 дня в неделю они будут вести проектную работу, затем им предстоит предзащита проектов. 21 июня будут подведены итоги интенсива.

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«Череповецкий государственный университет находится в лидерах, в числе 15 вузов, отобранных для участия в интенсиве, - обратилась к студентам Екатерина Целикова, проректор по научной работе ЧГУ. – В течение интенсива НТИ предложит вам разные курсы, разработанные специально для проектных команд. Они позволят восполнить возможный дефицит знаний или компетенций, которые вы можете у себя обнаружить при работе над своим проектом».

Авторы лучших работ могут уже летом получить рабочие места на ведущих предприятиях города.