Вологодская областная клиническая больница: здесь спасают жизнь

Состоялся традиционный отчет главного врача Вологодской областной клинической больницы Дмитрия Ванькова о работе коллектива в минувшем году.

В актовый зал пришли руководители подразделений, ветераны, представители Законодательного Собрания области, Департамента здравоохранения области, территориального Фонд ОМС.

Вологодская областная клиническая больница - это город в городе: это и многопрофильный стационар на 862 койки, и сердечно-сосудистый и перинатальный центры, и областная консультативная поликлиника. травматологический центр, и отделение санитарной авиации.

заведующий ревматологического отделения – врач – ревматолог. Елена Крюкова

В учреждении трудится 1502 человека, в том числе 246 врачей, 103 из них имеют высшую категорию.

Самые сложные случаи, то что не под силу коллегам из районных больниц, берут на себя именно специалисты ВОКБ, одной из самых крупных клиник на Северо-Западе России. И здесь делается все, чтобы клиника была передовым учреждением по оказанию высокотехнологичной помощи, по использованию современных методов диагностики и лечения. Цель стоит перед коллективом самая что ни на есть высокая - снижение смертности, улучшение здоровья вологжан.

Всего за 2018 год в областную больницу обратилось более 125 тысяч человек - это практически все население десятка небольших районов!

Согласно опросам, посетивших поликлинику - 98 процентов удовлетворены качеством консультативной помощи поликлинического звена.

Хирургической службой за 2018 год выполнено 9 976 хирургических операций. В течении трех лет их количество возросло на 30 процентов, при этом качественные показатели улучшились.

Заместитель главного врача по хирургии Александр Сайгушев.

- Неоспоримая заслуга в этом заместителя главного врача по хирургии Александра Сайгушева, - отметил Дмитрий Ваньков.

Особое внимание в ВОКБ было уделено выполнению поручений губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова на применение современных методов диагностики и лечения заболеваний сердечно- сосудистой системы. За год было выполнено 1300 операций и манипуляций на сердце. В 2019 году количество их удвоится. В частности, это произойдет потому, что в этом году будет закончен капитальный ремонт 9 этажа в здании на Пошехонском шоссе, 23. Там расположится отделение экстренной кардиологии.

В учреждении наращивается количество высокотехнологичных операций. За год их было сделано - 921. В том числе на сердечно-сосудистую систему - 630. Операции становятся все более технологичными. Например, в кардиохирургическом отделении хирурги переходят на имплантацию двухкамерных частотноадаптивных электрокардиостимуляторов. В 2018 год таких операций было сделано на треть больше, чем в предыдущем.

За 2018 год в перинатальном центре ВОКБ появилось на свет 2827 малышей. Здесь увидели мир 5 тройняшек.

По словам Дмитрия Ванькова, ставится задача, чтобы все осложненные роды региона производились в условиях областного перинатального центра. Поэтому запланировано расширение родильного отделения, работы уже начались.

Главный врач ВОКБ Дмитрий Ваньков сообщил, что заработная плата растет в соответствии с Указом Президента РФ, строго по дорожной карте.

"Зарплата весьма достойная. Фонд зарплаты за последние годы вырос практически на треть - это факт. И все же, чтобы регион был более привлекателен для высококлассных специалистов, ее еще нужно повышать", - уверен Дмитрий Витальевич.

- Что мешает врачам лечить?

- Все больше становится бумаг, бюрократической волокиты, которая отнимает у медиков время.

- Как отработало отделение санавиации?

- Нужно понимать, что каждый вылет - это довольно большие деньги. Так что массовая эвакуация по воздуху в областную больницу невозможна, но точечно - это очень эффективно. За год было выполнено более 230 вылетов, в условия областной больницы эвакуировано 460 пациентов.

Год минувший для учреждения стал годом реконструкций и ремонтов.

В этом году работы продолжатся: новые стандарты оказания медицинской помощи требуют новых условий для лечения и работы. Изменяется и сам подход к лечению больных. Он становится более интенсивным и качественным. А для этого большое внимание уделяется техническому оснащению и повышению профессионального уровня врачей.

Больше, чем цифры говорят о нелегком труде рассказы пациентов. За каждой такой историей - боль, кровь и счастье исцеления благодаря золотым рукам и опыту медиков. Пишут пациенты, пишут их родные.

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"...операция мужу проведена была на следующий день, 24 июля 2018 года, к тому времени состояние уже было очень тяжелым, он с трудом дышал - (в ходе операции была проведена трахеотомия), не спал, не ел не пил уже трое суток, а от боли был готов бросаться на стены!

К счастью, все закончилось благодаря мастерству лечащего врача Лисенкова Вячеслава Вадимовича.

Выражаю свою благодарность заведующему отделением челюстно-лицевой хирургии Лисенкову В.В., который фактически спас жизнь моему мужу..."

"...прошу выразить благодарность хирургу Вологодской областной клинической больницы отделения общей хирургии Александру Евгеньевичу Попову за высокий профессионализм и внимательное отношение. По возможности прошу поощрить его материально. Считаю, что каждый врач должен обладать такими качествами, как Александр Евгеньевич..."

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"Мой муж 27 июня получил спортивную травму. Бригадой скорой помощи он был госпитализирован в травматологическое отделение №2 с диагнозом: перелом костей левой голени. Лечащий врач Лукошков Евгений Николаевич и врач отделения Крыженков Андрей Васильевич мужу сделали срочную операцию: остеосинтез костей левой голени. Благодаря профессионально проведенной операции, квалифицированному уходу среднего медицинского персонала отделения, он через 10 дней был выписан на амбулаторное лечение.

Хочется поблагодарить весь коллектив травматологического отделения №2 , операционную бригаду операционного травмоцентра, медицинских сестер приемно-дианостического отделения, рентгенолаборатнта рентгенологического отделения и младший персонал отделения. Пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в вашем нелегком труде!"

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"...В июлем мы приехали в отпуск в Кирилловский район. И там случилось несчастье : муж, поднимаясь на крышу дома, упал вместе с лестницей. На местной скорой (спасибо фельдшеру Нине Борисовне Брюшининой) нас отвезли в ЦРБ, где сделали рентген, ... направили в область. Там была сделана экстренная операция, так как оказался перелом 11 ребер, поражено легкое и воздух шел под кожу... Докторам областной больницы низкий поклон за их профессионализм, отношение к больным - это заведующий реанимации Сергей Геннадьевич Киселев, хирург Валерий Иванович Игнатюк, медсестры. Побольше бы таких докторов!"