«Спасатель – это профессионал, от которого ждут помощи»

27 декабря в нашей стране отмечают День спасателя. Ещё одно название этого праздника – День МЧС. Он появился в теперь уже далёком 95-м году. Дату 27 декабря назначили в честь принятия постановления о создании спасательной организации.

Сегодня спасатели выполняют огромный спектр задач. Они занимаются предупреждением и ликвидацией самых разных чрезвычайных ситуаций: стихийных бедствий, аварий, взрывов, пожаров. Принимают участие в поиске потерявшихся людей, выполняют газоспасательные работы, оказывают медицинскую помощь пострадавшим, контролируют соблюдение правила безопасности.

Корреспондент «Комсомольской правды» встретилась со спасателем второго класса областной аварийно-спасательной службы Николаем Комаровым. Эта организация не входит в Министерство Чрезвычайных ситуаций. Она является региональной и подчиняется непосредственно Правительству области, соответственно, и финансируется из местной казны. Сотрудники областной аварийно-спасательной службы не носят погоны в отличие от тех, кто работает в МЧС, но задачи они выполняют те же самые. Так же стоят на страже безопасности жителей региона, спасают жизни вологжан, зачастую при этом рискуя своими.

Николай Валентинович рассказал «Комсомолке» о сложностях работы спасателей, их психологической подготовке и о том, как проходят дежурства.

Николай Валентинович специализируется на водолазных спускахФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Николай Валентинович, расскажите, как вы пришли в спасательную службу?

- Спасателем я работаю с 2000 года. Начинал в аварийно-спасательной службе Вологодской области на аварийно-спасательном посту в посёлке Устье. В то время я жил в Усть-Кубинском районе и как раз тогда по всей Вологодчине создавались такие посты. По региону было создано восемь отрядов, в том числе в Соколе, Тотьме, Белозерске.

Я шел целенаправленно работать спасателем. Никогда не прихожу на работу с целью попробовать. Считаю, что на новое место человек должен идти с серьёзным настроем, точно зная, что он там будет работать.

В 2000-х годах спасателей вообще не было. Это было новое направление, главная суть которого помогать людям. Пожалуй, было два главных критерия, которые меня подвигли: то, что это новое направление, и то, что нужно помогать людям.

На месте ЧС каждый спасатель чётко выполняет свои действия (Фото:Аварийно-спасательная служба)

Какие специальности у вас есть?

- Каждый спасатель имеет по несколько специальностей. Я являюсь водолазом третьего класса, также промышленным альпинистом, газоспасателем и водителем.

Назовите ваше приоритетное направление в работе?

- Получается так, что я чаще делаю водолазные спуски. Помимо работы мы обязательно должны заниматься самоподготовкой. Например, если я не буду совершать водолазные спуски, то через пару месяцев мне придется практически всё осваивать заново. Во время тренировочных погружений есть возможность отработать какие-то моменты, допустим дыхание, или ещё что-то, поэтому, если у нас нет вызовов, плановой работы, то мы работаем по учебному плану. На нашей станции две водолазные смены. Мы собираемся и выезжаем на Лисицынский карьер, где и проводим спуски. Кроме того, каждую смену у нас проходят обычные физические тренировки: подтягивание, кросс. Упражнения на скалодроме. Без этого нельзя. Два раза в год мы сдаём зачёты и теорию, и практику.

В спасательную смену входят, как опытные специалисты, так и новички (Фото:Аварийно-спасательная служба)

Вы работаете спасателем уже 15 лет. Были ли за это время такие моменты, когда вы пожалели о своём выборе?

- Нет, такого не было. Это точно моя работа, моё призвание.

Как ваши родные относятся к вашей работе?

- Супруга каждый раз провожает меня на смену. Мы с ней регулярно созваниваемся. У нас есть определённое время для звонков. Она знает, какой у нас режим, и в 19 часов делает «контрольный звонок». Если я не ответил, то «летит» смс-сообщение «Как дела?». Это, наверное, уже своего рода ответственность. Супруга уже привыкла к моим командировкам. Я могу спокойно поднять трубку и сказать: «Милая, я через два часа уезжаю в командировку, сейчас заскочу домой». Приду, а бутерброды уже приготовлены, термос заварен.

Спасатели регулярно проводят тренировки по разбору завалов (Фото:Аварийно-спасательная служба)

Есть ли какие-то вызовы и ситуации, которые врезались в память?

- Да. Был случай в Архангельск. Несколько лет назад там взорвался дом. У нас был создан областной сводный отряд, и мы ездили разбирать завалы. Там была достаточно тяжелая ситуация - в жилой девятиэтажке целый подъезд ночью взорвался от газа. Люди в это время спали. Спасатели работали круглосуточно сменами по четыре часа.

Помню, когда первый раз утонувшего ребёнка достал из водоёма. Самое страшное, когда гибнут дети. В такие моменты понимаешь, что у самого такие же дома.

Перед приёмом на работу каждый спасатель проходит психологическое тестирование (Фото:Аварийно-спасательная служба)

Спасатели работают в таких ситуациях, где есть гибель людей и пострадавшие. Как вы научились отключать эмоции и не пропускать всё через себя?

- Мы уже к этому подходим не как сторонний созерцатель, который просто пришёл посмотреть, а как профессионалы, от которых ждут конкретных действий и помощи. Если мы будем рассуждать, «размазывать», то результата не будет никакого. Всё должно быть конкретно. Спасатель - профессионал, который пришел, потому что кому-то нужна помощь. Это такой внутренний настрой, который появляется с опытом.

Смены у нас комплектуются всегда таким образом, чтобы в каждой были спасатели разного уровня подготовки. Всегда есть старший смены, то есть только из новичков смена не формируется, в ней обязательно есть опытный спасатель. Когда спасатели приезжают на место происшествия, там некогда рассматривать и размышлять. Даётся определённое время для оценки ситуации. Старший смены является руководителем ликвидации ЧС. Он на месте оценивает происшествие и планирует все действия. Каждый спасатель уже знает свои действия, все функции расписаны. Такой подход обеспечивает высокую скорость выполнения задач.

Если говорить о психологической устойчивости и умении работать в кризисных ситуациях, то при приёме на работу спасателей проводится жёсткий отбор по этим критериям. Мы проходим психологические тесты.

Основная задача после взрыва - убрать неустойчивые конструкции (Фото:Аварийно-спасательная служба)

Что, по-вашему, самое сложное в работе спасателя?

- Самое сложное, когда страдают дети. Думаю, что никого не оставляют равнодушными такие ситуации. Ведь взрослые страдают, погибают в основном из-за своей глупости и лени. Все ЧС происходят по этим причинам. А дети всегда страдают по вине взрослых либо из-за недосмотра, либо из-за невнимательности и безответственности родителей.

Недавно в Вологде произошёл взрыв газа в жилом доме. Насколько было сложно там работать?

- Подобный случай взрыва бытового газа в Вологде произошёл впервые. Но мы регулярно проводим тренировки по работе в подобных ситуациях, практикуемся в разборе завалов. Понятно, что конкретные действия определяются непосредственно на место происшествия. Я вместе с коллегами своей смены приехал, когда эвакуация людей уже была проведена, поэтому в данной ситуации наша основная задача была убрать неустойчивые конструкции, чтобы не было обрушения. Мы разбирали плиты, перекрытия, панели, которые в результате взрыва получили смещение, чтобы в дальнейшем строители могли спокойно работать, зная, что никаких подвижек не произойдёт.

Спасатели регулярно проводят тренировочные спускиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Приходится ли вам в обычной жизни применять профессиональные навыки?

- У меня три сына, поэтому без этого никуда. Например, медицинские знания постоянно применяю (смеётся). Я занимаюсь охотой, потому часто хожу в лес, там, соответственно, использую навыки ориентирования в лесу.

Как проходит смена спасателя?

- Наша смена продолжается сутки с 8 утра одного дня до 8 утра следующего. На самом деле смены бывают разные. Если нет вызовов и всё спокойно, то мы занимаемся самоподготовкой. Знания необходимо освежать в памяти, поэтому мы в это время повторяем теорию, также занимаемся физической подготовкой. Хочу отметить, что в последнее время стало больше спокойных смен, уменьшилось количество вызовов, связанных, например, с деблокировкой дверей, раньше мы часто этим занимались.

Поясните для молодых людей, которые, хотели бы быть спасателями, какими качествами должен обладать человек, чтобы работать в вашей службе?

- Во-первых, стоить отметить, что в аварийно-спасательную службу стоит идти точно не за деньгами. Во-вторых, в чём-то нужно быть даже романтиком. В-третьих, необходимо иметь хорошую физическую подготовку. Если говорить именно о качествах, то в нашей работе нужна коммуникабельность, стрессоустойчивость. Обязательно должно быть желание развиваться и учиться, потому что спасатели учатся постоянно. И конечно, человек должен иметь желание помогать людям. Он должен понимать, что в каких-то ситуациях он будет подвергать себя опасности ради других.

Смена спасателей длится 24 часа (Фото:Аварийно-спасательная служба)

У меня зачастую складывается впечатление, что спасатели вообще самые отважные люди, которые ничего не боятся. Так ли это на самом деле?

- Нет, это не так. Если спасатель не боится, то он должен уйти из этой профессии. Я считаю, что страх должен быть. Хотя, даже не столько страх, сколько он должен понимать, что бессмертных нет. У нас, можно сказать, как на фронте – те, кто смерти не боится, гибнет первым. Нельзя прятаться и быть трусом, но чувство опасности, осторожности должно обязательно присутствовать, ведь если оно есть, то спасатель будет «на автомате» соблюдать технику безопасности. Самое главное при выполнении любых работ – это техника безопасности, только она может спасти. Прежде всего, необходимо адекватно оценивать ситуацию, все существующие риски, и, соответственно, контролировать себя и свои действия. Повторюсь, мы не бессмертные и у нас дома семьи, дети, которые нас ждут.

По словам Николая Валентиновича, он ни разу не пожалел о своём выбореФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Что бы вы пожелали коллегам в профессиональный праздник?

- Спасатели работают каждый день, и в будни, и в праздники, поэтому ребятам, которые сегодня на смене, желаю спокойного дежурства. И вообще хочется, чтобы было как можно больше спокойных смен. И пусть дома в их семьях всё будет благополучно.