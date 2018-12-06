2018-12-06T13:02:43+03:00
Общество

Система отопления села Молочное останется без изменений

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--Фото: материалы пресс-служб
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Ряд жилых домов микрорайона и учебных корпусов Вологодской ГМХА рисковали остаться без отопления из-за изменений в уставе АО «Учебно-опытный молочный завод». В новой редакции документа был исключен вид деятельности, касающийся производства тепловой энергии. Это значит, что предприятие могло вывести котельную из эксплуатации в любой момент.

Проблема была озвучена на октябрьской сессии Вологодской городской Думы во время отчета о запуске отопительного сезона. Для ее решения Глава Вологды Юрий Сапожников обратился к Заместителю министра экономического развития РФ, руководителю Росимущества Дмитрию Пристанскову с просьбой повлиять на ситуацию.

«Учитывая тот факт, что производственные мощности предприятия и академии образуют основу жизнеобеспечения Молочного, где проживает почти 8 тысяч человек, и разделяя обеспокоенность жителей микрорайона, мы с коллегами обратились в Росимущество, поскольку 100% акций предприятия принадлежат государству. В итоге вопрос был решен положительно», - пояснил Глава Вологды Юрий Сапожников.

Добавим, что от котельной завода снабжались теплом учебные корпуса академии и жилые дома по улицам Панкратова и Комсомольской.

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