2018-12-06T13:02:43+03:00
Общество

Система отопления села Молочное останется без изменений

Поделиться:
--Фото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Ряд жилых домов микрорайона и учебных корпусов Вологодской ГМХА рисковали остаться без отопления из-за изменений в уставе АО «Учебно-опытный молочный завод». В новой редакции документа был исключен вид деятельности, касающийся производства тепловой энергии. Это значит, что предприятие могло вывести котельную из эксплуатации в любой момент.

Проблема была озвучена на октябрьской сессии Вологодской городской Думы во время отчета о запуске отопительного сезона. Для ее решения Глава Вологды Юрий Сапожников обратился к Заместителю министра экономического развития РФ, руководителю Росимущества Дмитрию Пристанскову с просьбой повлиять на ситуацию.

«Учитывая тот факт, что производственные мощности предприятия и академии образуют основу жизнеобеспечения Молочного, где проживает почти 8 тысяч человек, и разделяя обеспокоенность жителей микрорайона, мы с коллегами обратились в Росимущество, поскольку 100% акций предприятия принадлежат государству. В итоге вопрос был решен положительно», - пояснил Глава Вологды Юрий Сапожников.

Добавим, что от котельной завода снабжались теплом учебные корпуса академии и жилые дома по улицам Панкратова и Комсомольской.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
Похороны погибшей при взрыве газа женщины оплатит администрация Вологды
В Вологодской области поезд протаранил лесовоз
В Череповце поймали серийного интернет-мошенника
Псевдогазовики обманывали жителей Вологды
Ранее судимая череповчанка получила доступ к чужим деньгам
Олега Яшина уволили из ХК «Северстали»
Дачный дом вологжанки сравняли с землей судебные приставы
Лобовое столкновение под Великим Утюгом
Служебная собака Женейра помогла вернуться ребенку домой
В ДТП на обходе Вологды женщина устроила ДТП на встречке
Череповчанин отомстил соседу поджогом авто
В Череповце из клиники ушел инвалид с психическим расстройством
В Соколе прошли похороны утонувшего мальчика
Снегоход наехал на легковушку в центре Вологды
В управление соцзащиты Вологды пришел новый начальник
В Вологде возбуждено уголовное дело из-за ночного взрыва газа
На городской свалке Вологды нашли тело ребенка