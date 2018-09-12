2018-09-12T17:30:33+03:00
Общество

Слава идущей по ледяной реке вологжанки добилась постройки моста в Вологодской области

В Верховажском районе речка обрела переправу между деревнями Минская - Морозово
Светлана МАРКОВА
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Официальная группа газеты «Верховажский вестник»Официальная группа газеты «Верховажский вестник»Фото: vk.com
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Новый мост построили через проблемную речку близ Верховажья между деревнями Минская и Морозово. В эту зиму одна местная бабушка босиком переходила ее по ледяной воде. Так Людмила Галикова сокращала путь до хлебного магазина. Сельчанка объяснила, что прежнюю переправу снесло весенним паводком, а в обход ей нужно идти более 40 минут по глубокому снегу.

Видео с жительницей Верховажского района прославилось, набрав больше 120 тысяч просмотров. Об отсутствии моста и продовольствия писали корреспонденты «Комсомольской правды». Также женщину с активной жизненной позицией пригласили на ТВ: на первый канал к Андрею Малахову.

Официальная группа газеты «Верховажский вестник» Фото: vk.com

Официальная группа газеты «Верховажский вестник»Фото: vk.com

Официальная группа газеты «Верховажский вестник» Фото: vk.com

Официальная группа газеты «Верховажский вестник»Фото: vk.com

Официальная группа газеты «Верховажский вестник» Фото: vk.com

Официальная группа газеты «Верховажский вестник»Фото: vk.com

Сейчас зимняя история получила продолжение. «Православный праздник Преображение Господне, совпал с открытием нового деревянного моста. Однако рады этому событию не только машковцы, но и жители других заречных деревень. Теперь попасть в центр поселения можно гораздо быстрее, нежели идти в обход по бетонному мосту», - пишет районная газета «Верховажский вестник».

Официальная группа газеты «Верховажский вестник»

Официальная группа газеты «Верховажский вестник»

Официальная группа газеты «Верховажский вестник» Фото: vk.com

Официальная группа газеты «Верховажский вестник»Фото: vk.com

Деньги на реконструкцию моста местные власти собрали в рамках проекта «Народный бюджет». Всего на мост было потрачено 300 тысяч рублей, из них 5% собрали замляки «звездной» бабушки, 45% - муниципалитет и 50% дали областные власти.

Босиком по ледяной реке ходит за хлебом бабушка из Вологодской области.Видео: официальный сайт vk "Верховажский вестник"Ольга ГУЛИНА

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