Проект "Городская среда": в Молочном под Вологдой отремонтировали общественное пространство

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-03T12:18:54+03:00

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В Молочном открыто после ремонта по проекту «Городская среда» общественное пространство.

Первое общественное пространство, отремонтированное в этом году по проекту «Городская среда», открыли Глава Вологды Юрий Сапожников и ректор ВГМХА Николай Малков. Сегодня на площадке перед зданием инженерного факультета ВГМХА на Емельянова, 1, прошла торжественная линейка первокурсников академии.

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После ремонта на обеих сторонах улицы Емельянова на участке от Шмидта до Ленина обновлены тротуары, площадка перед входом в корпус вымощена брусчаткой.

У входа появились два арт-объекта – надписи «Я люблю Молочное» длиной 12 метров, а также антивандальные скамейки. Здесь же ВГМХА установила стенд с флагштоками.

Напомним, из-за работы приемной комиссии академии ремонт на улице Емельянова начался на месяц позже, чем планировалось.

«Благодарю всех, кто участвовал в благоустройстве: активных жителей, руководство, преподавателей и студентов ВГМХА, строителей. Особо отмечу, что подрядчики выполнили свою работу качественно и в довольно сжатые сроки: меньше чем за полтора месяца. Общественное пространство – своего рода центр притяжения всего микрорайона. Студенты и преподаватели смогут отдохнуть здесь в перерывах и после занятий, а жители Молочного – выйти на прогулку с семьей и просто с удовольствием провести время», – отметил Глава Вологды Юрий Сапожников.

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года.

Напомним, всего в этом году по проекту «Городская среда» в Вологде отремонтируют пять общественных пространств.

Лидерами рейтингового голосования, в котором принимали участие более 85 тысяч вологжан, стали Фрязиновский парк, сквер по улице Чернышевского, 73, пешеходная зона по улице на Мишкольцской, тротуар по улице Пионерской от дома 14 до дома 33 в Лосте и общественное пространство у здания ВГМХА.