2018-08-07T19:21:04+03:00
Общество

Делегация Министерства юстиции РФ посетила Вологду

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6 августа в Вологде побывала с рабочим визитом делегация Министерства юстиции России. Они обсудили с городскими властями вопросы реализации изменений в законодательстве о местном самоуправления.

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Делегацию возглавил директор Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления Андрей Корнеев.

Как сообщает официальный сайт Министерства юстиции РФ, во время поездки обсуждались вопросы реализации изменений в законодательстве о местном самоуправлении, развития территориального общественного самоуправления и механизмов обратной связи, а также деятельности территориальных органов Минюста России по обеспечению единства правового пространства в РФ.

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В совещании приняли участие Глава Вологды Юрий Сапожников, Мэр Вологды Сергей Воропанов, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области» Александр Мазуев, сотрудники городской администрации.

«На рабочей встрече обсудили вопросы формирования и развития муниципальной нормативно-правовой базы. Рассказали коллегам о социально-экономическом развитии Вологды и реализуемых в городе проектах. Представители федерального минюста положительно оценили ряд городских практик», – прокомментировал Глава Вологды Юрий Сапожников.

7 и 8 августа Андрей Корнеев посетит Ярославскую, Костромскую Ивановскую и Владимирскую области, где проведет встречи с руководителями муниципалитетов и коллективами территориальных органов Минюста РФ.

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