Профессия – железнодорожник

СЕГОДНЯ 10:10 2018-08-07T12:15:30+03:00

В первое воскресенье августа отмечается старейший профессиональный праздник – День железнодорожника. Мы продолжаем знакомить вас с основными железнодорожными профессиями.

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Осмотрщик-ремонтник вагонов

Профессия "осмотрщик-ремонтник вагонов" появилась с возникновением железных дорог.

И по сегодняшний день в жару и стужу, в дождь и снег, днем и ночью осмотрщики-ремонтники вагонов на посту: ведь именно от их знаний, их интуиции порой зависит самое главное на железной дороге – безопасность движения поездов.

На всех важнейших станциях находятся пункты технических осмотров вагонов (ПТО), на которых производится встреча и осмотр транзитных поездов, выявление неисправностей, требующих отцепки и ремонта вагонов, безотцепочный ремонт, а также осмотр грузовых вагонов для подачи их под погрузку.

Для диагностики у специалиста есть буквально секунды. Поэтому осмотрщик вагонов должен обладать не только специальными знаниями и навыками, но и острым зрением, отличным слухом и физической подготовкой.

При встрече поезда «сходу» и обнаружении неисправностей у вагона следует немедленный доклад по рации оператору ПТО. После чего на место немедленно выдвигаются другие работники ПТО, они должны произвести детальный осмотр неисправного вагона и решить - как ремонтировать, отцепляя или нет.

Когда поезд прибывает на ПТО, после его остановки и ограждения, осмотрщики-ремонтники вагонов приступают к его техническому обслуживанию. Для этого у них есть все необходимые инструменты, приспособления, шаблоны. Работники осматривают кузов и ходовую часть вагона, автосцепное устройство, тормозное оборудование.

За очень короткий отрезок времени необходимо осмотреть все узлы и не пропустить серьезную неисправность.

При обнаружении неисправности осмотрщик-ремонтник помечает вагон мелом и по рации сообщает оператору его номер, после чего вагон отцепляют и отправляют в ремонт.

В ПТО за очень короткий отрезок времени необходимо осмотреть все узлы и не пропустить серьезную неисправность.

Осмотрщики-ремонтники вагонов несут ответственность за своевременное и качественное обслуживание вагонов в составе и проследование поезда по гарантийному участку без задержек и отцепок из-за технических неисправностей.

Грамотный осмотрщик-ремонтник вагонов кроме правил технической эксплуатации железных дорог и инструкции осмотрщика вагонов должен знать устройство всех типов вагонов, нормы износа деталей и узлов подвижного состава, сроки деповских и капитальных видов ремонта в зависимости от типа вагона и еще многое другое.

Профессию осмотрщика-ремонтника вагонов получают в средних специальных учебных заведениях (например, в Северном учебном центре профессиональных квалификаций) в профильных колледжах.

Слесарь по ремонту подвижного состава

Слесарь по ремонту подвижного состава - одна из ключевых профессий в ремонтном хозяйстве железной дороги. Это тот, кто непосредственно производит техническое обслуживание, а также выполняет текущий и капитальный ремонт локомотивов.

Говорят, слесарь-профессионал видит механизм насквозь, он способен обнаружить дефекты в деталях и узлах электровоза или тепловоза, которые трудно выявить с помощью хитроумных устройств и современной техники. Конечно, это преувеличение, но не такое уж и большое.

Говорят, слесарь-профессионал видит механизм насквозь.

Слесарь по ремонту подвижного состава должен знать устройство всех видов локомотивов: подробное строение их узлов, агрегатов и оборудования.

Если учесть многообразие локомотивов - а это грузовые и пассажирские электровозы и тепловозы, электропоезда, снегоуборочная техника, дрезины, ремонтная техника - то можно представить, сколько разнообразных знаний потребуется, чтобы их обслуживать и быстро, качественно ремонтировать.

Конечно, чтобы стать профессионалом, необходим опыт. Но не менее важно желание самосовершенствоваться, учиться, стремиться к новым знаниям.

Слесарь по ремонту подвижного состава непосредственно производит техническое обслуживание, а также выполняет текущий и капитальный ремонт локомотивов.

Техобслуживание, осмотр, ремонт локомотива обычно производится в сервисном локомотивном депо, где для этого есть все необходимое: разнообразные приспособления, оснастка для ремонта, диагностическое оборудование. Важно уметь использовать наработанные поколениями ремонтников знания, иметь навыки работы с многообразным инструментом.

Профессия слесаря по ремонту подвижного состава весьма востребована на рынке труда, а целая система стимулирующих вознаграждений свидетельствует о важности профессии и уважении к ней в системе железной дороги.

Техобслуживание, осмотр, ремонт локомотива обычно производится в сервисном локомотивном депо.

Для желающих посвятить себя этой профессии предъявляется целый ряд требований. Конечно, это должен быть человек технического склада ума, иметь отличную память, пространственное воображение. Важны и такие качества как физическая сила и выносливость, хорошее зрение, слух, точность движений рук, хороший глазомер.

Получить профессию слесаря по ремонту можно в различных учебных заведениях - в транспортных техникумах и учебных центрах профессиональных квалификаций.

Электромонтер контактной сети

Электромонтер контактной сети - это самая «высокопоставленная» профессия: его рабочее место находится в 6 метрах над уровнем рельсов.

А если серьезно, то это одна из самых опасных профессий на железной дороге.

Именно от людей этой профессии зависит надежность электроснабжения поездов: в их обязанности входит ремонт и проверка состояния контактной сети, воздушных линий и тяговых подстанций.

Рабочий день энергетиков начинается с инструктажа. Самое важное – подготовка бригады к выезду. Нужно учесть все переключения там, где предстоит работать электромонтерам: какой участок находится под напряжением, а какой нет, какие взять с собой инструменты и материалы. Учитывается и прогноз погоды – работы проводятся под открытым небом, возле проводов под высоким напряжением, так что жизненно важно знать, будет ли дождь или ветер. Каждый электромонтер обязательно надевает спецодежду - костюм с защитой от электрической дуги.

Электромонтер контактной сети - это одна из самых опасных профессий на железной дороге.

Тщательная подготовка обеспечивает безопасность труда и помогает быстро и качественно выполнить работу, что, в свою очередь, позволяет не нарушить график движения поездов.

Порой, чтобы добраться до неполадки, нужно преодолеть не один десяток километров на автомотрисе. Работа производится с передвижной изолированной площадки (лейтера). Так что подготовка и дорога до места работы зачастую занимает в разы больше времени, чем сам ремонт.

Чаще всего работа электромонтера – профилактика экстренных ремонтов, нештатных ситуаций, то есть плановый ремонт. Кстати, на железной дороге их насчитывается 15 видов! И главный инструмент при этом – знания и опыт.

Чтобы работать электромонтером, нужно немало знать: методы регулировки, схемы питания и секционирования контактной сети, причины повреждения, способы временного и полного восстановления контактной сети.

Рабочий день энергетиков начинается с инструктажа. Самое важное – подготовка бригады к выезду.

Человек, желающий посвятить себя этой профессии должен любить технику, иметь техническое мышление и хорошую память, развитое пространственное представление.

Надо иметь в виду, что медкомиссия выдвигает высокие требования к здоровью претендента. Нужны хорошее физическое здоровье, нормальное зрение, правильное цветовосприятие, четкая координация. Кроме того, есть ряд противопоказаний, например, боязнь высоты.

Получить профессию электромонтера контактной сети можно в техникуме железнодорожного транспорта либо в учебном центре профессиональных квалификаций.

Электромеханик СЦБ

Электромеханик СЦБ - пожалуй, одна из самых непонятных для непосвященного человека железнодорожных профессий.

Эти специалисты имеют дело с устройствами сигнализации, централизации и блокировки, сокращенно - СЦБ. Так называют систему технических средств, используемых для регулирования и обеспечения безопасности движения поездов (другими словами, для предотвращения столкновений и сходов с рельсов).

«Железнодорожным спецназом» называют представителей этой профессии, потому как отвечают они за системы и механизмы, сбои в работе которых могут повлечь за собой катастрофические последствия. Уровню ответственности соответствуют и требования, предъявляемые к сотрудникам. Наблюдательность, терпение, сила воли, склонность к кропотливой, иногда монотонной работе – без этих личных качеств не удастся постичь даже азы профессии. Работать нужно не только напряженно, но и слаженно, четко, в команде: у электромеханика СЦБ в подчинении электромонтеры, а ему самому запрещено выходить на объект без напарника, ведь работает электромеханик при постоянном движении поездов.

СЦБ – это система технических средств, используемых для регулирования и обеспечения безопасности движения поездов (другими словами, для предотвращения столкновений и сходов с рельсов).

Устройства СЦБ могут находиться на большом расстоянии друг от друга, при неполадках или малейших отклонениях показаний от нормы на дистанцию выезжает бригада электромехаников. Обслуживаемый участок составляет до 30 километров пути, и каждый механизм на этом участке электромеханик должен знать от и до. Опытному специалисту иногда достаточно просто взглянуть на прибор, чтобы понять, где возникла неисправность или возможна проблема. Полная проверка оборудования на вверенном участке проходит периодически по планам технического обслуживания и ремонта. Кроме того, электромеханики СЦБ устраняют возникшие отклонения и неисправности по мере необходимости.

Наблюдательность, терпение, сила воли, склонность к кропотливой, иногда монотонной работе – без этих личных качеств не удастся постичь даже азы профессии электромеханика СЦБ.

В процессе работы электромеханик проводит техническое обслуживание релейных шкафов - от их исправности напрямую зависит работа светофоров и стрелочных переводов. Проверка тока в рельсе – еще одна из обязанностей электромеханика СЦБ: важно не только сверить показания с нормой, но и оперативно и быстро найти и устранить причину неисправности в случае каких-либо отклонений от нормативов. Проблема может быть не только на поверхности, но и в кабельных жилах под землей, и здесь электромеханик должен в буквальном смысле «зрить в корень» - найти причину неполадки и незамедлительно ее устранить. Внимание тут нужно предельное. Поэтому предельно строг и отбор на должность. В профессии не место людям с неустойчивой психикой, недостаточным уровнем концентрации и интеллекта. Увы, плохое зрение – тоже серьезное противопоказание для этой работы.

Устройства СЦБ могут находиться на большом расстоянии друг от друга, при неполадках или малейших отклонениях показаний от нормы на дистанцию выезжает бригада электромехаников.

Личные качества – важная составляющая профессии, но не менее важны здесь технические знания и умения, и, конечно, образование. Электромеханик должен разбираться в технической составляющей разнообразных сложных механизмов и систем, а начинку оборудования знать, как свои пять пальцев. В этом помогают подробные технические инструкции и регламенты, и конечно, образование.

В крупнейших железнодорожных учебных заведениях открыты программы бакалавриата и специалитета (варианты получения высшего образования в вузах), после окончания которых можно получить профессию «Электромеханик СЦБ (устройств сигнализации, централизации и блокировки)».