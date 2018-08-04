2018-08-04T17:18:53+03:00
Общество

В Вологде ребенок сбежал из садика в одном подгузнике

Его вернули родителям благодаря неравнодушной прохожей
Иван Чухнин
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1,5-годовалый ребенок сбежал из частного детского сада в одном памперсе.Инцидент произошел 12 июля на ул. Герцена, 83а. Согласно информации с камер наблюдения, малыш вышел через незакрытую дверь черного входа и гулял по проезжей части двора в течение 10 минут.

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Как сообщала "Комсомолка", из частного детского садика в Вологде сбежал 1,5-годовалый ребенок. Как это произошло, стало известно благодаря видео из камеры наблюдения, расположенной во дворе дома, в котором находится сад.

На видео видно, что открылась дверь, малыш спустился по лестнице и проворно побежал по двору. Он был босой, без какой-либо одежды - на нем был лишь подгузник. За несколько секунд он скрылся из зоны видимости.

Спустя некоторое время из того же выхода появилась девушка в коротком черном платье и в домашних шлепанцах. Видно было, что она кого-то ищет. Однако она пошла не в том направлении, куда убежал малыш. Вскоре она вернулась и скрылась в подъезде.

Родители узнали о ЧП от полиции лишь через несколько дней. Случайная прохожая, обнаружив на улице "ничейного" ребенка в памперсе, не прошла мимо. Сначала привела его в детский сад, оказавшийся поблизости. Там ребенка не признали, но позвонили коллегам, открывшимся неподалеку.

А женщина, удивленная находкой, в свою очередь, сообщила о произошедшем в полицию.

Инцидент, как нам подтвердили в Следственном управлении СК РФ, случился 12 июля в частном садике, который расположен в доме на улице Герцена, 83а.

Мама ребенка возмущена произошедшим: "Если женщина, нашедшая ребенка, не обратилась бы в полицию, думаю, я даже не узнала бы о произошедшем".

Жалобы ею направлены в Роспотребнадзор, Рособрнадзор и прокуратуру города.

Доследственную проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ведет Следственный комитет РФ по Вологодской области.

В частном детском садике "Росток" журналистам сообщили, что девушка-педагог, допустившая оплошность, уже уволена.

В планах руководства - усилить контроль за происходящим. Внутри помещений намерены установить несколько видеокамер.

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