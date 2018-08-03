Профессия – железнодорожник

СЕГОДНЯ 11:45 2018-08-03T12:08:46+03:00

Накануне старейшего профессионального праздника, который отмечается в нашей стране в первое воскресенье августа, мы познакомим вас с основными железнодорожными профессиями: машинист, дежурный по станции, составитель поездов и монтер пути

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Машинист и помощник машиниста

Машинист тепловоза (электровоза) - это одна из самых престижных и высококвалифицированных железнодорожных профессий, требующая большого объёма знаний и навыков.

Машинист ведёт поезд, управляя локомотивом.

Все поезда - разные. Они различаются по типам локомотива - тепловоз или электровоз, по дальности и назначению маршрутов. Так что каждый тип поезда требует от машиниста особой подготовки.

Дальние маршруты поездов делятся на участки – по железнодорожному «плечи». Локомотивная бригада чаще всего работает на одном или нескольких «плечах» - и уже досконально знает особенности этого участка пути. Работа локомотивной бригады четко регламентирована: смена должна длиться не дольше 12 часов, затем бригаду сменяет другая, и уже она ведёт поезд дальше. После поездки машинист и помощник ложатся спать в комнатах отдыха, а затем едут в обратный рейс.

Каждый тип поезда требует от машиниста особой подготовки.

Дорожная обстановка, приказы дежурных по станции и диспетчеров, показания приборов в кабине - всё это требует постоянного напряжённого внимания. Поэтому чаще всего машинист работает с помощником. Прямая обязанность помощника - пристально следить за всеми действиями машиниста, фиксировать обозначения различных сигналов, команд, следить за исправностью оборудования, контролировать показания имеющихся приборов. Если упустить хотя бы одну из этих важных деталей, последствия могут быть непредсказуемыми. Так же, как и машинист, помощник несет большую нагрузку и ответственность, в том числе за жизни людей.

Бывает, что машинист работает один, без помощника, - чаще всего в маневровом или пассажирском движении.

Работа машиниста требует постоянного напряжённого внимания. Поэтому чаще всего машинист работает с помощником.

Чтобы стать машинистом, кроме профессиональных знаний, нужны знания устройства локомотива, правил движения на железной дороге требуются такие качества, как ответственность, быстрая реакция, способность концентрировать внимание, хорошее зрение, в том числе цветовое, острый слух и обязательно стрессоустойчивость. Ситуации в дороге бывают разные, и от локомотивной бригады напрямую зависит безопасность грузов и здоровье пассажиров. Поэтому медицинская комиссия у машинистов и помощников – очень строгая. Ее локомотивные бригады проходят раз в год, а перед каждым рейсом – медицинский осмотр, во время которого фельдшер проверяет состояние здоровья работника: измеряет давление и температуру, убеждаясь в том, что человек абсолютно здоров и готов вести поезд.

Профессия машиниста входит в список работ с вредными и тяжелыми условиями труда: она физически и психологически сложная, связана с большими нагрузками, с длительным нахождением в замкнутом пространстве, с сильной вибрацией, с поездками в любое время дня и ночи, нервным перенапряжением. Именно поэтому здесь работают только мужчины.

Чтобы стать машинистом, кроме профессиональных знаний, нужны знания устройства локомотива, правил движения на железной дороге.

Путь в профессию машиниста не близок: сначала нужно пройти обучение в одном из профессиональных учебных заведений и получить допуск к работе «помощником машиниста». Проработав несколько лет помощником, пройти повышение квалификации, сдать экзамен и получить право на управление локомотивом.

Дежурный по железнодорожной станции

Дежурный по станции — одна из самых важных профессий на железной дороге.

Он руководит движением: распоряжается приемом, отправлением и пропуском поездов, а также маневровыми передвижениями. Чаще всего дежурные по станции работают сменами по 12 часов, хотя на малодеятельных станциях могут работать и только днем.

Приказы дежурного по железнодорожной станции должны исполнять все работники станции. В оперативном подчинении у него находятся составители поездов, сигналисты, путейцы, осмотрщики вагонов, электромеханики СЦБ, дежурный по парку, оператор при дежурном по станции, машинисты маневровых локомотивов. В некоторых случаях дежурному по станции подчиняется сам начальник станции.

Деружный по станции руководит движением: распоряжается приемом, отправлением и пропуском поездов, а также маневровыми передвижениями.

Кстати, все вышестоящие лица могут отдавать свои распоряжения по железнодорожной станции только через дежурного - он является единственным полномочным командиром смены.

Дежурный по железнодорожной станции - лицо неприкосновенное. Например, в период приготовления им маршрута приёма или проследования поезда нельзя его отвлекать - это может поставить под угрозу безопасность движения поездов.

Дежурный по железнодорожной станции обязан четко знать и соблюдать большое количество нормативных документов, инструкций, правил, техническо-распорядительных актов.

Одновременно он должен быть искусным организатором: уметь правильно руководить сменой, давать работникам четкие и ясные приказы, следить за их работой, контролировать её и предвидеть возможные нарушения, вовремя исправлять допущенные ошибки.

Место работы дежурного по железнодорожной станции оборудовано пультом-манипулятором и выносным пультом-табло. На пульте-манипуляторе находятся специальные кнопки маневровых и поездных значений, которые позволяют приготавливать маршруты движения поездов, также имеются стрелочные рукоятки, они позволяют управлять стрелочными переводами.

Место работы дежурного по железнодорожной станции оборудовано пультом-манипулятором и выносным пультом-табло.

У дежурного по станции на столе несколько телефонных аппаратов, которые предназначены для служебных переговоров по поводу движения поездов, по организации маневровой работы, кроме того у него есть громкоговорящая парковая связь.

Профессии дежурного по станции учат в техникуме железнодорожного транспорта.

Составитель поездов

Составитель поездов - профессия для настоящих мужчин, требующая четкости, аккуратности и хорошей физической подготовки.

Работая сменами по 12-часов, при любой температуре воздуха, при любом дожде или снегопаде, составители поездов решают задачу - в строго ограниченное время сформировать или расформировать поезд, не создавая помех другим участникам движения.

Надо ли говорить - от составителей во многом зависит скорость формирования поездов на каждой станции, а значит, и в целом работа железной дороги.

Составитель поездов - профессия для настоящих мужчин, требующая четкости, аккуратности и хорошей физической подготовки.

Раньше эта профессия называлась "сцепщик" - то есть специалист по сцепке и расцепке вагонов. Кстати, в биографии великого русского писателя Виктора Астафьева был такой эпизод - после войны он работал на железной дороге сцепщиком, о чем охотно указывал в своей биографии.

Составитель поездов не только отвечает за формирование поездов, он же ответственен за безопасность при производстве маневровой работы. Составитель руководит маневровой бригадой, в которую входят машинист локомотива и его помощник, дежурные стрелочных постов, регулировщики скоростей движения поездов.

Составитель поездов не только отвечает за формирование поездов, он же ответственен за безопасность при производстве маневровой работы.

Он командует маневровым локомотивом, производит расцепку и сцепку вагонов, соединяет и разъединяет тормозные рукава, закрепляет состав при его остановке. Направляя вагоны в нужном направлении, переводит нецентрализованные стрелки.

Именно составитель поездов имеет право ехать на подножке вагона - отсюда он следит за процессом и безопасностью маневров. Сам составитель поездов находится в оперативном подчинении у дежурного по станции, маневрового диспетчера, реже - дежурного по парку или дежурного по горке.

В профессию люди приходят после обучения на курсах учебного центра профессиональных квалификаций. Для претендентов - а это могут быть только мужчины - требуется высокий уровень абстрактного и логического мышления, внимательность, аккуратность, исполнительность, сила воли. И - отменное здоровье: работа на железной дороге должна вестись при любой погоде, в любое время суток.

Монтер пути

Монтер пути, путеец. Основа основ железной дороги.

Профессия монтера пути - одна из самых массовых, и, бесспорно, самых тяжелых железнодорожных профессий, требующая определенных навыков и знаний.

Содержание пути - самый затратный пункт в эксплуатации дорог. Ведь путь – это не просто рельсы и шпалы; это сложный комплекс инженерных сооружений и обустройств, в котором все жестко регламентировано и взаимосвязано; и от того, как обслуживается путь, напрямую зависит безопасность движения поездов. Только непосвященные думают, что путь неподвижен и постоянен. Специалисты же привыкли в нём видеть живой организм, который требует к себе постоянного внимания. Все сооружения находятся под открытым небом, а соответственно и расстройство пути зачастую зависит от погодных условий.

Ежедневной работой монтеров пути является текущее содержание пути и стрелочных переводов.

Еще недавно монтером пути мог стать любой человек, имеющий выносливость и физическую силу, но сейчас все изменилось: на смену простейшему и тяжелому труду с кувалдами и лопатами пришли новые инструменты и машины. Сейчас путеец это не только тот, кто может работать физически, а обученный грамотный специалист.

Ежедневной работой монтеров пути является текущее содержание пути и стрелочных переводов. Для них нет плохой погоды и выходных: ведь поезда идут постоянно. И для того, чтобы они приходили без опозданий, монтеры пути работают до полного устранения неисправностей.

Сейчас путеец это не только тот, кто может работать физически, а обученный грамотный специалист.

В летний зной и зимнюю стужу, под проливным осенним дождем и в снегопад – монтеры пути работают в любую погоду. Это дело для настоящих мужчин.

Получить профессию монтера пути можно на курсах в учебном центре профессиональных квалификаций.