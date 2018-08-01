Профессия – железнодорожник

1 Авг. 13:50 2018-08-03T12:11:22+03:00

Накануне старейшего профессионального праздника, который отмечается в нашей стране в первое воскресенье августа, мы познакомим вас с основными железнодорожными профессиями: билетный кассир, проводник пассажирского вагона и агент системы фирменного транспо

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Билетный кассир

Для многих пассажиров именно с билетного кассира начинается путешествие.

Эта профессия требует умения работать с людьми, причем делать это профессионально, быстро и точно, даже если ситуация стрессовая.

В ведении кассира находится продажа и оформление билетов, регистрация документов на льготный проезд.

Чтобы обслужить клиента быстро и со знанием дела, кассир должен буквально с закрытыми глазами знать систему автоматизированной продажи билетов.

Билетный кассир знаком с расписанием движения поездов. Он легко ориентируется в информации о пассажирских тарифах, в схеме расположения мест в вагоне, в расписании работы железнодорожных вокзалов.

Есть специальный алгоритм действий кассира. Перед выдачей билета кассир обязан проверить документы пассажира, после продажи еще раз проговорить дату и время отправления, а также номер поезда.

Кроме того, как и всякий, кто имеет доступ к деньгам, кассир должен быть предельно внимательным - ошибки тут недопустимы.

Профессиональные знания - это еще не все. Кассир на железной дороге - это еще и доброжелательный, компетентный собеседник для пассажиров, способный невозмутимо отвечать на десятки разнообразных вопросов.

Билетные кассиры - публичная профессия, требующая постоянного личностного роста, шлифовки навыков и обогащения новыми знаниями. Недаром в АО «ФПК» проводятся конкурсы профессионального мастерства.

Согласитесь, приятно работать на рабочем месте, возле которого висит табличка "Здесь работает лучший билетный кассир". Представили? Возможно, это ваш первый шаг к профессии мечты.

Профессия билетного кассира требует умения работать с людьми, причем делать это профессионально, быстро и точно, даже если ситуация стрессовая.

Как стать кассиром на железной дороге?

Профессиональное обучение на курсах по специальности "билетный кассир" - это 160 часов практических и теоретических занятий, на которых слушатель учится продавать билеты на поезд и оформлять проездные документы.

Проводник пассажирского вагона

Проводник - пожалуй, самая известная железнодорожная профессия, именно он нас встречает при входе в вагон и сопровождает в поездке по железной дороге.

Но проводник не только проверяет билеты, выдает постельные принадлежности и предлагает чай-кофе.

У его еще десятки обязанностей, требующих профессиональных навыков, знаний и опыта. Во время движения нужно наблюдать за работой электрооборудования, водоснабжения, вентиляции; своевременно греть титан и следить за уровнем воды в нем; заполнять поездную документацию и предупреждать пассажиров о том, что скоро их станция (не позднее, чем за 30 минут до прибытия).

Это не говоря о том, что во время пути нужно поддерживать комфортную температуру и чистоту в вагоне; на каждой остановке протирать поручни у вагона, а зимой очищать подвагонное оборудование от наледи и снега.

Проводник - пожалуй, самая известная железнодорожная профессия.

Кроме того, есть вещи, о которых пассажиры и не подозревают, например, на протяжении всего пути следования, проводник "слушает", каждую колесную пару, чтобы вовремя выявить неисправность или дефект.

Впрочем, работа проводника начинается еще до посадки пассажиров. Он принимает огромное хозяйство: постельное белье, посуду, чай-сахар, кондитерские изделия и сувениры; проверяет поездную документацию, сигнальный инвентарь, целостность пломб, исправность всех систем жизнеобеспечения, которыми оснащены современные вагоны.

Как говорят проводники со стажем, суммой знаний и навыков обзавестись не так сложно. Гораздо труднее освоить другой аспект профессии – ведь проводники работают с людьми. Вот тут и важны такие черты характера, как коммуникабельность, стрессоустойчивость, доброжелательность. Проводник должен быть немного психологом, умеющим найти общий язык с разными людьми: пассажиры ведут себя по-разному, в том числе и не совсем адекватно.

Реагировать улыбкой, иметь стальную выдержку в нестандартной ситуации - все это не пропишешь в должностной инструкции, но все это необходимо уметь всем, кто мечтает посвятить себя этой профессии.

У проводника десятки обязанностей, требующих профессиональных навыков, знаний и опыта.

Как становятся проводником? Необходимо пройти обучение на специализированных курсах и успешно сдать экзамены.

Все проводники ежегодно проходят строгую медицинскую комиссию. Напряженный график работы (некоторые рейсы могут длиться по нескольку дней), непростые условия труда, работа с людьми накладывают определенные требования по здоровью.

Агент системы фирменного транспортного обслуживания

Агент системы фирменного транспортного обслуживания – это «лицо» компании ОАО «РЖД». Его задача – грамотно обслужить клиента, проконсультировать по всем вопросам, связанным с перевозками грузов и тарифами, принять заказ на перевозку грузов и оказание дополнительных услуг, быстро и безошибочно оформить необходимые перевозочные документы.

В условиях жесткой конкуренции с другими транспортными компаниями, ОАО «Российские железные дороги» имеют право представлять только высокопрофессиональные специалисты. От того, насколько они грамотны и коммуникабельны, во многом зависит то, какие отношения сложатся у компании с клиентом.

Агент системы фирменного транспортного обслуживания – «лицо» компании ОАО «РЖД».

Те, кто хочет попробовать себя в профессии, должны обладать необходимым уровнем профессиональной подготовки, иметь среднее или высшее профессиональное (техническое, экономическое) образование, а так же пройти специальную подготовку по установленной программе. Один только перечень нормативных документов, которые должен знать агент, внушает уважение. Гражданский кодекс РФ, Устав железных дорог Российской Федерации, Правила перевозок грузов и багажа – настольные книги сотрудника, в которым он обращается в своей работе ежедневно.

Перечень нормативных документов, которые должен знать агент, внушает уважение: Гражданский кодекс РФ, Устав железных дорог Российской Федерации, Правила перевозок грузов и багажа – настольные книги сотрудника.

Работа агента будет особенно интересна тем, кому близка активная жизненная позиция, желание общаться, связывать людей. Недаром, само слово «агент» происходит от латинского –agens (agent-) «выразительный, активный», а другое значение этого слова – «фактор, влияющий на что-то, активный элемент».