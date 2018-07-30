Необычный предмет вырыли из земли вологодские строители

30 Июль 13:00 2018-07-31T09:20:20+03:00

Что это? По одному фото ответить сложно. Фото из соц.сетей.

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В Вологде в социальных сетях появилась фотография металлического предмета, который строители вырыли из земли возле здания Центра дополнительного образования в Вологде, что на улице Чернышевского.

Вологжанин опубликовал фотографию в группе "Онлайн- Вологда"с предположением, что это часть колокола.

Читатели, рассмотрев, что это клепаный предмет, засомневались и стали выдвигать различные предположения.

Мы попросили прокомментировать событие известного волгодского историка, археолога Александра Суворова.

Вот что он сказал:

- Некорректно говорить, глядя на одно фото. Но, поскольку историческая застройка здесь отсутствовала, можно предположить, что предмет имеет отношение к зданию.

Что это за предмет или элемент чего, можно легко установить, изучив чертежи здания. Уверен, они сохранились.

Сейчас в здании размещается Центр дополнительного образования. Оно является историческим, построено более 100 лет назад. До революции в нем находилось ремесленное училище имени Дмитрия Пермякова.

Из емкости рассыпалось белое вещество, похожее на известь.

Предмет весьма интересен, и его, конечно, нужно сохранить, именно как предмет, имеющий отношение к этому зданию.

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Насчет предположений. Их может быть много. Это, начиная от септика, водогрейного котла, заканчивая технологической посудой - все-таки здесь было ремесленное училище, где подростки учились ремеслам.

Наш корреспондент не поленился, съездил к ЦДО и сделал еще несколько снимков. И вновь мы обратились к Александру Валерьевичу. И вот что он сказал на этот раз:

Очень похоже на водогрейный котел!

- Котёл клёпаный, уже индустриальной эпохи, судя по тянутому (кажется) днищу. Верхняя часть у него не сохранилась, но ряд дырок для заклёпок и вдоль верхнего края этой нижней его половины есть. Предположу, что это котёл системы центрального отопления. А таковое в здании было устроено изначально, что было шиком для своего времени. Кочегарка и на моей памяти была, кажется, именно с этой стороны. Не пожадничал купец, не стал экономить на обучении детей!

Еще одна версия от ученых - ЗДЕСЬ.

Как сообщает Геоинформационная система города Вологды , здание построено в 1914 году на Большой Архангельской улице (современная ул. Чернышевского). Это было каменное благоустроенное здание Школы ремесленных учеников. Одновременно с ним были построены дизельная электростанция и дом для преподавателей и персонала. Подрядчиком-строителем комплекса зданий был купец Гершен Хаимович Раскин.

В школе обучалось столярному, слесарно-кузнечному и ремесленному делу до 100 мальчиков одновременно. Она носила имя её покровителя - купца 2-й гильдии Дмитрия Сергеевича Пермякова.

17 июля 1917 году школа была переименована в ремесленное училище, в 1920-1930-х годах оно преобразован в школу по сельскохозяйственному машиностроению, потом в профессиональную техническую школу, затем в школу ФЗУ завода "Северный Коммунар"..

В 1941 году школа вновь переименована в училище.

В 1955 году на его базе открывается первое в городе Вологодское среднее профессиональное техническое училище № 1.

В 1977 году в здании разместился Дом культуры профтехобразования.

Сейчас здесь расположены Центр дополнительного образования детей и Музей истории профессионального образования.