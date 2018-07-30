Огромной вологодской находкой заинтересовались ученые

30 Июль 01:00 2018-07-31T09:38:11+03:00

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Необычная находка не дает покоя не только обывателям, но и ученым.

Как вчера сообщала "Комсомолка", в Вологде на улице Чернышевского возле Центра дополнительного образования был найден огромный металлический предмет. Строители извлекли его из земли. В социальных сетях предположили, что это часть колокола. Кто-то решил, что это септик.

Возможно, это приспособление из мастерских - с 1914 года в здании обучали рабочим специальностям.

Глядя на фотографию, историк Александр Суворов предположил, что это может быть часть водогрейного котла или котла системы отопления. Здание с самого начала было благоустроенным, имело паровое отопление. Это был шик по тому времени, но на детях меценаты не экономили!

Так как в чане находилась известь, то пришла мысль, что в этом сосуде гасили известь, делали побелку. Впрочем, это не противоречило версии водогрейного котла - старый котел после реконструкции мог быть отправлен на такие вот работы. Да и нужна ли изначально такая крепость чану для гашения извести, может, достаточно деревянного корыта? На эти вопросы еще должны ответит специалисты.

Кстати, в извести нашли мусор, газеты, датируемые 50-м годом. То есть примерно в эти годы котел был закопан.

Наконец-то были сделаны замеры находки. Размеры ее впечатляют: в высоту чан почти 1,5 метра, а диаметр превышает 2,4 метра.

Вчера на место выехали сотрудники Вологодского музея-заповедника Никитинский и Надежда Недомолкина.

Как сообщает ИА "ВологдаРегион", они пришли к выводу, что это часть бывшего котла паровоза начала ХХ века. Скорее всего, на улицу Чернышевского его доставили под хозяйственные нужды в более позднее время.

Музейщики посетовали:

"Большие размеры вряд ли позволят перевести находку в музей. Плюс ко всему требуется реставрация котла".

Интересно, что все склонны считать, что находка представляет интерес, как уникальный экспонат истории науки и техники. На котле наглядно видно, как соединяли железо при производстве больших изделий в начале ХХ века.

Однако, вопрос о дальнейшей судьбе удивительной и самой большой находки за последнее время пока остается открытым.

Хотя варианты есть. Если будет точно определена привязка к железной дороге (котел мог быть и пароходным!), ее могут взять любители старины Вологодского вагоно-ремонтного завода - там есть замечательный музей.

Заинтересовались находкой и частные лица.