Под Вологдой в Молочном начали ремонт возле здания ВГМХА

26 Июль 15:00 2018-07-27T11:11:53+03:00

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Под Вологдой в селе Молочное приступили к ремонту общественного пространства - возле инженерного факультета ВГМХА на улице Емельянова в селе Молочном.

-Фото: Из материалов пресс-службы

На месте побывал лава Вологды Юрий Сапожников, региональный координатор проекта «Городская среда» Роман Заварин и представители Департамента городского хозяйства.

Согласно проекту, площадка возле корпуса будет вымощена брусчаткой, тротуары вдоль улицы Емельянова - заасфальтированы.

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Там появится арт-объект – надпись «Я люблю Молочное», флагшток и доску почета ВГМХА.

Ранее мы сообщали, что график работы был сдвинут почти на месяц изза приемнной кампании. Дорожники заверяют, что порядок будет наведен к 1 сентября.

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Кроме того сейчас идут работы по замене асфальта на участке проезда по улице Емельянова. К осени участок улицы от пересечения с ул. Шмидта до ул.Мира преобразится полностью. Об этом сообщил Юрий Сапожников.

Также комиссия проверила ход ремонта дворов на улице Пугачева, 87 и 87а – рядом со школой №42. Работы идут с опережением графика. На сегодня там выбран старый асфальт, установлен бордюр, проезжая часть и тротуары отсыпаны щебнем.

Подрядчик должен был зайти на объект в 20-х числах августа.

«Работы идут в комплексе: здесь новое здание школы, где выполнено благоустройство, и соседние дворы тоже будут отремонтированы. Подрядчик заверил нас, что до 1 сентября – к открытию школы, работы будут выполнены», – прокомментировал Глава Вологды Юрий Сапожников.

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Напомним, что качество ремонта и график работ контролируют депутаты, городские власти и сами жители. На всех ремонтируемых объектах есть таблички с указанием контактов депутата фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вологодской городской Думы, регионального куратора проекта «Городская среда», Департамента городского хозяйства и подрядчика.