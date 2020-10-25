Упавшие в вертолете в Вологодской области люди могут быть живы

Поисковая операция продолжается. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодской области продолжается поиск погибших в упавшем вертолете. В соцсетях появились версия, что люди могут живы.

Эту кепку Сергея нашли у берега в трех километрах от места крушения.

Алексей Душенин пишет:

- В извлеченном вертолете были отстегнутые ремни безопасности, значит в момент падения пилот и пассажиры успели отстегнуться. Высота падения в воду 10-11 метров. Должны и обязаны выжить.

Друзья верят, что пилот жив.

За информацию о пропавшем пилоте родные и друзья пилота Сергея Иода назначили вознаграждение - 1 миллион рублей. «Просим помочь в поиске Сергея, уверены, что он жив. Могло вынести к берегу вниз по течению реки. Нашедшему, просим дать связаться Сергею по телефонам: 8-916-855-5548, 8-919-966-51-37. ГАРАНТИРУЕМ вознаграждение в размере 1 000 000 рублей, за телефонный разговор с Сергеем и сообщением о его местонахождении».

За информацию местным жителям обещают огромные деньги.

Местные жители настроены менее оптимистично. При этом они отмечают, что провода линии электропередачи действительно очень низко находятся над водой. Они довольно старые и провисли. По словам очевидцев - момент крушения произошел на глазах рыбаков и пожилой женщины, вертолет, задев их, мгновенно упал в воду. Кабина стала медленно заполняться водой, затем затонула. При этом хвост некоторое время позволял дрейфовать вертолету по течению. Но, тем не менее, труп, который был найден, был "буквально разрублен пополам", то есть по крайней мере один из них погиб в момент падения. А кабина легкмоторного вертолета деформирована - " разбита всмятку", хотя не исключают, что это произошло при поднятии техники с 4-5 метровой глубины. Технику на тросах тащил по дну несколько десятков метров трактор. В холодной воде шансы доплыть до берега, конечно, были - если, конечно, человеку удалось выбраться из кабины.

Между тем спасатели продолжают обследовать берег реки и дно, используя беспилотники, тралы и водолазов. Отрабатывается основная версия, что люди погибли. хотя диванные критики замечают, что поиски на воде начались с заминкой - была уверенность, что люди остались в вертолете.

Пока родные и друзья, приехавшие из Москвы, прочесывают окрестные деревни и берег, местные жители оценивают шансы найти тела в реке.

Николай, местный житель:

- Вода холодная, так что утопленники всплывают позднее, Вода в Сухоне нынче большая, течение быстрое, искать трудно. Но шансы, конечно. есть, Всяко бывает. Олег Макаров, рыбак, местный житель, победил рак горла, а погиб в родной Сухоне. Несколько лет назад в сентябре утонул,не вернулся с рыбалки. Найти не могли, до сих пор не похоронен.

Бывший сотрудник МЧС в Великом Устюге, рассказал о таком случае:

- Однажды спасатели искали человека - он утонул недалеко от того места, где упал вертолёт. С водолазами искали под водой участками. А нашли через неделю за Котласом - это около 200 километров ниже по течению. Труп был весь утыкан и обмотан самоловами...( Самолов - браконьерская снасть для ловли стерляди, - прим ред..).

Елена. жительница Великого Устюга:

- Найдут. Всё найдут! Им де нужно отчитываться... Такого количество людей, техники еще не видели. Разве только на наших наводнениях.

Как сообщает МЧС, за последние сутки сотрудники МЧС России, АСС Вологодской области, волонтёры, представители администрации и поисково-спасательных отрядов «Тотьма-Спас» и «Лиза-Алерт» обследовали около 184 км береговой линии и 20 кв. км акватории реки Сухона.

Напомним, как сообщала "Комсомолка", у деревни Бобровское Нюксенского района Вологодской области, что в 90 км от Великого Устюга, 20 октября потерпел крушение легкомоторный вертолет. На борту находилось четверо: трое москвичей и вологжанин-гендиректор АО "Дед Мороз" Олег Васильев. Пилот Сергей Йодо, президент "Аэросоюза" Сергей Мозер и его сотрудница 27-летняя Анна Швецова.