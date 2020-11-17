Родные умершего в моногоспитале Вологды ищут очевидцев

Погибший в моногоспитале 59-летний Владислав Вьюшков был предпринимателем Фото: vk.com

В социальных сетях Кирилл Вьюшков обратился ко всем вологжанам, чьи родственники или знакомые лечились в начале ноября в моногоспитале Вологды, что на Советском проспекте. У вологжанина там умер отец и сын хочет восстановить картину произошедшего:

"Я ищу людей, кто лежал с моим отцом в палате 15, 3 этаж моногоспиталь на Советском проспекте, 63, г. Вологда в период с 1-го по 4.11, 4 ноября ближе к полуночи отец умер..."

Владислав Вьюшков - 59-летний предприниматель. Учился в политехе, работал в сфере ЖКХ, ушел в предпринимательство. Умный, интеллигентный, заботливый муж и отец - таким он остался в памяти родных и знакомых.

Что известно о его последних днях в закрытом учреждении? Сын, главным образом, со слов Владислава, рассказывает следующее:

Моногоспиталь в Вологде, Советский проспект, 63 Фото: Иван Чухнин

"Его положили в 15-ю палату ночью 1 ноября. Соседи по палате, двое мужчин с пятницы 30.10. по среду 04.11. ждали, когда появится врач, чтобы выписаться из моногоспиталя. Папа лежал в тяжёлом состоянии с двусторонней пневмонией, его состояние с каждым днём ухудшалось. Соседи о нём заботились..."

Выздоровевших соседей 4 ноября выписали, в его палату положили двух ребят с коридора. В 8 вечера Владислав попросил мужчину из соседней, 14-й палаты вынести мусор, говорит не дойду. У него была тяжелейшая одышка. А в 10 вечера поговорил с женой...

В 23:15 Владислава Николаевича не стало. О его смерти сообщили в 6:00 часов утра. Со слов медработника: он пошёл в туалет, упал, они сделали всё возможное.

По мнению родных, их отцу не было оказано должной помощи. "Делали капельницу один раз в день и была кислородная маска. Ни таблеток, ни антибиотиков, ни противовирусных, ни противотромбовых. Ничего. Он просто там лежал и умирал. И к нему никто не подходил..."

Родные ищут свидетелей, очевидцев произошедшего, потому что никаких подробностей от врачей нет. "Знаю, что он обменялся номерами с соседями, но пока телефон отца не разблокировали. Нужны очевидцы, отзовитесь...", - пишет Кирилл.

От редакции: "Комсомолка" сообщала, что в этом же госпитале умер 66-летний сокольчанин, которому, также по мнению родных, помощь оказывалась не в полной мере. Чтобы не оскорблять память ушедшего, мы не будем повторять, что сказала врач.

В редакцию поступили и другие жалобы вологжан. Уже ни для кого не секрет, что в начале ноября моногоспиталь работал с перегрузкой. Сотрудник пресс-службы правительства области Николай Беляев распространил видео из красной зоны этого моногоспиталя. В ролике врач медучреждения жалуется на острую нехватку сотрудников - врачей и медсестер, санитаров. В частности, там лишь одна санитарка на 12 пациентов, которая "бегает как пчелка". Всего два врача, а должно быть, как минимум 4, не говоря уже о консультативной помощи, тех кто делает наркоз и переливание крови.

В видео пациентка утверждает, что за 9 дней, что она там лежит, случились три смерти в ее палате.