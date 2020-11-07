К нему никто не подходил: вологжанка в смерти от ковида обвиняет врачей

Мужчина скончался в моногоспитале Вологды.

В социальных сетях прозвучал страшный рассказ - как умер от коронавируса вологжанин. Информация появилась рано утром. Отец вологжанки Надежды Крашенининой проходил лечение в моногоспитале Вологды на Советском проспекте. По ее словам, медработники про него просто забыли.

"У меня сегодня, 6 ноября, умер отец в 1-городской, в моногоспитале, 3 этаж, в 10:40. Он умер по халатности врачей, потому что к нему никто не подходил, не ставили капельницы, не было назначено лечение, даже обед не приносили!", - пишет Надежда.

Она с сестрой живут в Москве. Именно им и звонил отчаявшийся отец. Его жена ничем не могла помочь - она тоже болеет, но находится дома. Сестры набирали номера горячих линий Вологды: "По телефону нас посылали или занято, потом стали врать, что делают процедуры, лечат и ставят капельницы. А мы в Москве с сестрой, мама болеет дома..."

В какой-то момент, отчаявшись решить вопросы с лечением по телефону, они сели в машину и выехали в Вологду, в моногоспиталь. Понятно, что в красную зону их не пустили, но и имя лечащегося врача не назвали, а предложили обратиться к администрации.

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Моногоспиталь на Советском практически полностью заполнен. Фото: Иван Чухнин

Разговор с администратором - с заместителем главного вpача первой городской больницы Алевтиной Осиповой, получился интересным: "Осипова, кстати, сказала - да, лечащего врача нет, и это нормально. И попыталась меня убедить, что у отца на фоне ковид крыша поехала! Что у него прекрасные показатели, что мы паникуем!"

Однако у дочерей были другие данные - сатурация у него была 70. "Я говорю, что у него уже сатурация 70, а в журнале -92". Такую цифру вечером после телефонного скандала с угрозой приехать с полицией, с словами, что "убиваете человека, потому что никто не подходит к отцу и помощь не оказывает" - к отцу поднимался дежурный врач. 4 ноября в 19:00, вероятно, он записал сатурацию 92...." Как комментирует женщина - "для понимания - я не болею и у меня сатурация 97. А на самом деле была уже 70. Это уголовно наказуемо! В 21 час была сатурация 87! Им все равно!!!" По словам Надежды, о критичной сатурации сказала медсестра. отца нужно было переводить в реанимацию, места там были, но этого никто не сделал.

"После моего визита к Осиповой А.Н. только на 5 день к нему подошли, и то - только после того, как я сказала, что я верю своему отцу, а не вашему электронному дневнику! Его звонкам, мольбе о помощи! Даже лечащего врача не было назначено..."

После визита к Осиповой, к отцу подошли медики, замеряли сатурацию. По их словам она была 74. ( В этом дочь не уверена: "...может и ниже, все врут..."). И только после этого его экстренно положили в реанимацию.

"Это нужно было сделать еще три дня назад! И его бы спасли, так как при поступлении на компьютерной томографии был показатель 1.2 (30% поражение). Нужно было дать кислород, а про него просто забыли и не подходили, даже обед не принесли. Сосед по палате бегал искал врачей еще в первый день: он тяжело дышит, но кислород так и не дали! Кстати, Осипова сказала, что это нормально, что сутки никто не подходит! Папа звонил, просил помощи у нас..."

Надежда сокрушается: они приехали. но поздно, уже было потеряно 4 дня. "У них ни души, ни мозгов, отсутствие компетентности, отсутствие желания помочь!" - обвиняет женщина медиков.

"Я желаю им всем гореть в аду! Отца не вернуть..." - пишет в отчаянии Надежда.

Напомним, именно в эти дни моногоспиталь посещал первый заместитель губернатора Антон Кольцов. Как сообщают официальные сми, он увидел в медицинских помещениях чистоту и полный порядок. Пациенты, находившиеся в коридорах, были размещены в палатах. В социальных сетях появился ролик с благодарностью врачам моногоспиталя.

Информация в СМИ поступает, главным образом, из социальных сетей. Ковидные монгоспитали сейчас являются одним из самых закрытых учреждений. Статистика свидетельствует о наплыве пациентов в последние две недели и дефиците кадров. Пациенты сообщали о срыве лечения: не было обходов, не выдавали лекарства, не получали капельницы.

"Комсомолка" не теряет надежды получить информацию о произошедшем от представителя администрации моногоспиталя о произошедшем. Информация будет добавляться.