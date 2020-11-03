Гимназистка с котиком: череповецкие предприниматели подарили городу арт-объект

Фото: Вадим Германов. ВКонтакте.

Скульптура гимназистки появилась в Череповце на Милютинской площади. Она выглядит как из бронзы, но на самом деле это стеклопластик. Девушка в шляпке и с котиком расположилась на скамейке напротив ЗАГСа. Скульптура создана в рамках проекта «Сердце города» в память о женской Мариинской гимназии, которая располагалась в этом историческом здании.

Фото: Вадим Германов. ВКонтакте.

Прототипа у скульптуры нет. Это собирательный образ. Изготовлен арт-объект мастерами из города Королева по старым фотографиям.

Как сообщают краеведы, гимназию в Череповце была открыта в 1876 году. После революции в этом здании находилась школа, потом здесь проходили занятия для студентов педагогического и политехнического институтов. В 2004 году здесь заработал ЗАГС - здание стало Дворцом бракосочетания.

Как шутят череповчане, девушке необходима пара. Будет ли это влюбленный гимназист или заезжий офицер - пока это только предположения.

"Накануне важных экзаменов у суровых преподавателей невольно начинаешь верить в чудеса и приметы. Пятак в правый ботинок, завязать шнурок на запястье. А теперь еще можно погладить кота у гимназистки, - посоветовал мэр города Вадим Германов. - Девушка с учебником в руках на кованной скамье и кот, примостившийся рядом, – отличный арт-объект для фотосессий. А еще мы уверены, что кот принесет удачу, если погладить его перед экзаменом. Или бракосочетанием..."

Это не первая скульптура, которую дарят городу предприниматели.