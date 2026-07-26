В центре Бабаева расхаживают коровы и быки

Фото: Подслушано Бабаево".

В Бабаево на улицах города замечены коровы. В соцсетях было опубликовано сообщение с просьбой принять меры. "Коровы гуляют по центральным улицам города. Недалеко и до беды, ребенок подойдет и захочет потрогать, а на него бык накинется..." - написал автор фотографии. Однако в комментариях не все согласились с этим.

Жанна Воронина: " Настроение подняли на весь день в деревнях по сей день гуляют и детвора рядом бегает и никому не навредили ) а в Индии вообще это священное животное, символ жизни, чистоты и мать-кормилица". Орфография и пунктуация (прим. ред.)

Елена Богданова: "Да коровы умней вас.мы в деревне жили провожали на пасбище и встречали вечером никово на рога не поднимали они добрые добрее вас молоком то не захлебнулись надо детям прививать любовь к животным а вы лентяи видите молоко и мясо только на рынке никого у нас незабодали они добрые я все свое детство провела в деревне это вы держите своих детей чтоб под машины не попали а коров не бойтесь". Орфография и пунктуация (прим. ред.)

А кто-то просто написал : Ужас".