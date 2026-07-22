На автовокзале Кириллова появился мурал

Фото: пресс-служба правительства области.

На здании автовокзала в Кириллове появился мурал. Фасад преобразился благодаря этой работе художника Олега Иванова.

Мурал с изображением преподобных Кирилла и Ферапонта Белозерских выполнен в невероятно короткие сроки — за одни сутки.

Кирилл и Ферапонт основали две главные святыни Кирилловского округа — монастыри, которые входят в число самых посещаемых туристических точек на Вологодчине.

« Для многих гостей знакомство с Кирилловским краем начинается именно с этого вокзала. Теперь первая остановка в маршруте превратилась в полноценную экскурсионную площадку. Арт-объект встречает путников с порога, задавая высокий культурный тон всему путешествию», — прокомментировал глава региона Георгий Филимонов.