Петр Фрадков рассказал о создании Бегового центра ВФЛА в Вологде

Фото: пресс-служба ВФЛА.

Проект рассчитан не только на тех, кто уже регулярно занимается бегом, но и на людей, которые только начинают заниматься спортом. Председатель ВФЛА Петр Фрадков отметил, что создание комфортной инфраструктуры помогает сделать занятия более доступными и удобными.

«Люди правда начинают бегать, но часто не хватает именно такой инфраструктуры, простой, что называется. Не стадиона на 30 тысяч мест, грубо говоря, а раздевалки, душа какого-то, водички где попить, и так далее, и тому подобное. От дождя спрятаться, может быть, где-то в какой-то момент. И мы разработали концепт, такой стандартный проект», — отметил Петр Фрадков.

В дальнейшем на площадке смогут проводить мастер-классы, массовые забеги и семейные праздники. Одной из задач проекта станет формирование бегового сообщества, участники которого смогут встречаться и вместе заниматься спортом.

Фото: пресс-служба ВФЛА.

«У нас много сейчас таких проектов, которые, по сути, формируют и помогают формировать эти беговые движения. То есть, чтобы это была не просто раздевалка, а место, где люди встречаются: единые по своему пониманию, любви к спорту, ЗОЖ, и мы на это еще накладываем третье – создание необходимых цифровых сервисов», — рассказал председатель ВФЛА.

Для посетителей Беговых центров разрабатываются специальные цифровые сервисы и приложения. Они позволят общаться, обмениваться информацией, фиксировать спортивные результаты и взаимодействовать с другими спортивными сообществами.

«Это, во-первых, вовлечет в массовый спорт большое количество людей, это тоже очень важно. Это будет иметь эффект и для поиска талантливых ребят, это и семейное времяпрепровождение. В общем, огромное количество правильных таких эффектов, которые, мне кажется, могут формироваться вокруг легкой атлетики», — подчеркнул Петр Фрадков.

При поддержке АНО «Евразия» в регионах России строятся Беговые центры ВФЛА. Проект направлен на развитие массового спорта, популяризацию лёгкой атлетики и создание условий для формирования устойчивых беговых сообществ.