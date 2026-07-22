На муниципальном транспорте в Вологде можно проехаться за один рубль

Очень выгодное предложение действует в муниципальном общественном транспорте, находящемся в ведении ПАТП-1.

За проезд в 44 рубля пассажиры могут заплатить всего один рубль. Сделать это нужно через сервис «Транспорт» в приложении «Яндекс Go». Акция продлится до 31 октября 2026 года.

Чтобы сэкономить, при входе в автобус или троллейбус необходимо включить Bluetooth на телефоне, зайти в раздел «Транспорт» на главной странице приложения, дождаться сигнала Bluetooth-метки в салоне, выбрать маршрут и нажать «Оплатить».

Деньги спишутся с карты, привязанной к сервисам Яндекса. Электронный билет сохранится в разделе «Билеты» и в истории заказов на случай, если понадобится предъявить его контролёру.

Эта акция действует уже более чем в 15 городах России для шести миллионов человек. В будущем сервис появится и в других регионах страны.